Карвахаль о 5 победах в ЛЧ: «Я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего. Кажется, что повторить это невозможно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль высказался о 5 победах в Лиге чемпионов в составе «Реала».

«Это безумие. Кажется, такое невозможно повторить, и я всегда говорю, что со временем я буду ценить то, чего мы достигли, гораздо больше. Иногда, лежа в постели, я думаю о том, как я счастлив и горд этим. Вероятно, я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего.

Мне бы хотелось, чтобы после моего ухода меня запомнили одним из лучших крайних защитников, когда-либо игравших здесь. Время позволит взглянуть на все с другой стороны», – сказал защитник «Реала».

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32 комментария

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Gravdaar Iyaad
5 побед ЛЧ за 9 лет
5 из 9 последних обладателей - это Реал
из них 3 победы подряд при том, что никому даже дважды не удавалось победить
невероятно
+41
-4
+37
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ParvizLNDRreal
Таким и запомнят. И обсуждать нечего.
+18
-2
+16
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Салесар
Ответ Lebron James
Так Реал выигрывал 5 раз подряд ЛЧ на заре этого турнира... еще с Ди Стефано, Пушкашом и т.д.
Турнир был менее элитный и конкурентный тогда. Гораздо меньше команд
+15
-3
+12
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Anton Kortenko
Ответ иц а мен
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удачи тебе и твоим близким.
+10
-2
+8
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Lebron James
Так Реал выигрывал 5 раз подряд ЛЧ на заре этого турнира... еще с Ди Стефано, Пушкашом и т.д.
+8
-4
+4
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Lebron James
Ответ Салесар
Турнир был менее элитный и конкурентный тогда. Гораздо меньше команд
Там играли только чемпионы и турнир имел название "Кубок Европейских Чемпионов", но тем не менее это не делает его менее значимым
+4
-2
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Holy Diver
Тот Реал - величайшая команда в истории футбола, а Карвахаль - один из лучших правых защитников. Явно лучше насильника калвеса.
+1
-1
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Сикарио
Ответ иц а мен
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Денис Ширинов
Никто это и не повторит и 3 лч подряд тоже
+2
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Anton Kortenko
вы все легендарики.
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Леван Мкртчян
Ответ VERBLYUD
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Ахааххха)
И тебе рейтинг минус одиннадцать впаяли ,местные мадридисты , за факты )
У них одновременно и 14 ЛЧ/КЧ и "никто даже два раз подряд турнир не выигрывал" кроме них.
Сюр)
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Homelender_666
Ответ Леван Мкртчян
Ахааххха) И тебе рейтинг минус одиннадцать впаяли ,местные мадридисты , за факты ) У них одновременно и 14 ЛЧ/КЧ и "никто даже два раз подряд турнир не выигрывал" кроме них. Сюр)
Так себе факты. Парень сверху, скорее всего, имел ввиду именно ЛЧ, а не КЕЧ. И в этом он прав, а если говорил про всю историю, то его комментарий выглядит глупо.
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Леван Мкртчян
Ответ Homelender_666
Так себе факты. Парень сверху, скорее всего, имел ввиду именно ЛЧ, а не КЕЧ. И в этом он прав, а если говорил про всю историю, то его комментарий выглядит глупо.
Факты как раз по-существу.
’Парень сверху’ именно ЛЧ имел ввиду, а не КЧ. Тут дело не в том , что его неправильно поняли, а в том что у большинства местных мадридистов двойные стандарты и собственная математика.
Надо показать, что "никто не выигрывал турнир даже дважды подряд" -- они пишут про ЛЧ конкретно.
Но стоит коснуться темы побед в еврокубках -- так сразу вылезает 100500 одинаковых комментариев про 14 побед в главном европейском турнире.
Я именно из-за такого подхода к фактам и последующего закидывания ’Верблюда’ минусами, и возмутился
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Сикарио
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Vlad
Ответ Сикарио
он барсаглор, после двух лиг европы переметнувшийся к пепке
ну и хорошо, что ушёл, настоящий болельщик в любое время со своим клубом, хоть на пике, хоть на дне, такие перебежчики есть повсюду, из Барсы в ПСЖ, из ПСЖ в Интермайами, или из Реала в МЮ, а оттуда уже в СА. это далеко не глоры, в персофаны
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Сикарио
Ответ Vlad
ну и хорошо, что ушёл, настоящий болельщик в любое время со своим клубом, хоть на пике, хоть на дне, такие перебежчики есть повсюду, из Барсы в ПСЖ, из ПСЖ в Интермайами, или из Реала в МЮ, а оттуда уже в СА. это далеко не глоры, в персофаны
ну так я про то, что у сите нет болельщиков
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VERBLYUD
Ответ Великий Алонсо
Спасибо Роналду, он подарил такое Величие Реалу.
Может наоборот?)
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войд
Ответ Великий Алонсо
Спасибо Роналду, он подарил такое Величие Реалу.
Реал и до Роналду был величайшим клубом земли и лучшим клубом 20 века
А вот кем сейчас является португалец,это как раз благодаря Реалу)
+2
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Великий Алонсо
Ответ войд
Реал и до Роналду был величайшим клубом земли и лучшим клубом 20 века А вот кем сейчас является португалец,это как раз благодаря Реалу)
Что ты несёшь.....Роналду выиграл ЗМ в МЮ и переходил в Реал уже в статусе лучшего футболиста мира.
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