Карвахаль о 5 победах в ЛЧ: «Я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего. Кажется, что повторить это невозможно»

Даниэль Карвахаль высказался о 5 победах в Лиге чемпионов в составе «Реала».

«Это безумие. Кажется, такое невозможно повторить, и я всегда говорю, что со временем я буду ценить то, чего мы достигли, гораздо больше. Иногда, лежа в постели, я думаю о том, как я счастлив и горд этим. Вероятно, я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего.

Мне бы хотелось, чтобы после моего ухода меня запомнили одним из лучших крайних защитников, когда-либо игравших здесь. Время позволит взглянуть на все с другой стороны», – сказал защитник « ».

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