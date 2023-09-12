Карвахаль о 5 победах в ЛЧ: «Я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего. Кажется, что повторить это невозможно»
Даниэль Карвахаль высказался о 5 победах в Лиге чемпионов в составе «Реала».
«Это безумие. Кажется, такое невозможно повторить, и я всегда говорю, что со временем я буду ценить то, чего мы достигли, гораздо больше. Иногда, лежа в постели, я думаю о том, как я счастлив и горд этим. Вероятно, я был частью одного из лучших периодов в истории «Реала», если не лучшего.
Мне бы хотелось, чтобы после моего ухода меня запомнили одним из лучших крайних защитников, когда-либо игравших здесь. Время позволит взглянуть на все с другой стороны», – сказал защитник «Реала».
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5 из 9 последних обладателей - это Реал
из них 3 победы подряд при том, что никому даже дважды не удавалось победить
невероятно
И тебе рейтинг минус одиннадцать впаяли ,местные мадридисты , за факты )
У них одновременно и 14 ЛЧ/КЧ и "никто даже два раз подряд турнир не выигрывал" кроме них.
Сюр)
’Парень сверху’ именно ЛЧ имел ввиду, а не КЧ. Тут дело не в том , что его неправильно поняли, а в том что у большинства местных мадридистов двойные стандарты и собственная математика.
Надо показать, что "никто не выигрывал турнир даже дважды подряд" -- они пишут про ЛЧ конкретно.
Но стоит коснуться темы побед в еврокубках -- так сразу вылезает 100500 одинаковых комментариев про 14 побед в главном европейском турнире.
Я именно из-за такого подхода к фактам и последующего закидывания ’Верблюда’ минусами, и возмутился
А вот кем сейчас является португалец,это как раз благодаря Реалу)