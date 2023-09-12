Карвахаль об изменениях в футболе: «С трио BBC мы знали, что забьем 4 гола команде из середины таблицы или ниже. Сейчас любая команда может победить, все стало более ровным»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль высказался об изменениях в футболе.

«Многое изменилось с тех пор, как я начинал 11 лет назад в первой команде. Я помню, что когда у нас было трио BBC (Карим БенземаГарет БэйлКриштиану Роналду), и к нам приезжала команда из середины таблицы или ниже, мы знали, что забьем четыре гола.

Мы играли с большей свободой, к этим матчам мы не так сильно готовились в плане тактики, потому соперник не знал, как нам противостоять. Сейчас такое трудно увидеть, потому что любая команда может обыграть тебя дома, если ты не подготовишься правильным образом.

В плане физики произошло значительное улучшение, и все стало более ровным», – сказал защитник «Реала».

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36 комментариев

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Егор Годин
Я раньше всегда возмущался, когда взрослые говорили «а вот в наше время было лучше, сейчас поколение совсем не то»
Но вот прошли года и настало моё время говорить то же самое: раньше футбол был душевнее и интереснее
+46
-3
+43
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Никита Алексеев
Те матчи со счетом по 7:0, 9:0, было что-то с чем-то
Сейчас же такое довольно редко, нет волшебного трио ни у Реала, ни у Барсы
+41
-2
+39
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Никита Давыдкин
Ответ Никита Алексеев
Те матчи со счетом по 7:0, 9:0, было что-то с чем-то Сейчас же такое довольно редко, нет волшебного трио ни у Реала, ни у Барсы
Да не было у Реала волшебного трио. Его медийно раскрутили как ответ МСН Барсы. В реале львиную долю мячей забивал Роналду, остальные забивали намного меньше. Бейлу по итогу в Реале так позицию и не нашли, а потом он сам забил на футбол. Бензема-Бейл-Криштиану - это больше про имена и медийную раскрученность, чем именно про легендарное трио в плане игры, особенно если сравнивать с МСН Барселоны
+53
-25
+28
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андрей быцюк
Ответ Zed_patriot
Бензема Бейл Кашшай это было легендарно.
Кашшай через английскую К пишется ,так что мимо
+22
-6
+16
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войд
Ответ Zed_patriot
Бензема Бейл Кашшай это было легендарно.
Там скоро бчку за подкуп судей в сегунду сольют,уже и инвесторы отвернулись от кабинета)
+28
-15
+13
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Cearvm
Справедливости ради, в BBC была только одна суперзвезда - Криштиану Роналду. Обычно португалец забивал 30-40 мячей в лиге, а остальные мячи расходились равномерно. Вначале был хорош Игуаин, потом часть мячей забрали Бензема и Бэйл. Но вообще BBC выдумали в противостояние МСН, и второе как командно, так и индивидуально было гораздо сильнее. Криштиану в Реале так никто ни разу не обошел, а Суарес однажды забил 40 мячей и перегнал Месси, про пикового Неймара, думаю, все и так знают: забивал больше Бэйла, а как отдавал... Болельщики Барселоны еще несколько сезонов жалели, что он ушел в ПСЖ.

Зато Реал легче прошел перерождение. У Барселоны все уходили, а у Мадрида вторую молодость обрели Модрич и Бензема, да и сейчас молодые игроки Реала по мне чуть талантливее.
+24
-14
+10
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DanMus
Ответ Cearvm
Справедливости ради, в BBC была только одна суперзвезда - Криштиану Роналду. Обычно португалец забивал 30-40 мячей в лиге, а остальные мячи расходились равномерно. Вначале был хорош Игуаин, потом часть мячей забрали Бензема и Бэйл. Но вообще BBC выдумали в противостояние МСН, и второе как командно, так и индивидуально было гораздо сильнее. Криштиану в Реале так никто ни разу не обошел, а Суарес однажды забил 40 мячей и перегнал Месси, про пикового Неймара, думаю, все и так знают: забивал больше Бэйла, а как отдавал... Болельщики Барселоны еще несколько сезонов жалели, что он ушел в ПСЖ. Зато Реал легче прошел перерождение. У Барселоны все уходили, а у Мадрида вторую молодость обрели Модрич и Бензема, да и сейчас молодые игроки Реала по мне чуть талантливее.
Когда BBC брали свою первую ЛЧ, Суарес играл на Энфилде и ни о каком трио речи не было.
Говорить, что Роналду единственная звезда , когда Бензема является вторым бомбардиром в истории клуба мягко говоря странно)
+10
-3
+7
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дамьен
Ответ Никита Давыдкин
Да не было у Реала волшебного трио. Его медийно раскрутили как ответ МСН Барсы. В реале львиную долю мячей забивал Роналду, остальные забивали намного меньше. Бейлу по итогу в Реале так позицию и не нашли, а потом он сам забил на футбол. Бензема-Бейл-Криштиану - это больше про имена и медийную раскрученность, чем именно про легендарное трио в плане игры, особенно если сравнивать с МСН Барселоны
Полнейший бред
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Manu Maks
Ответ Никита Давыдкин
Да не было у Реала волшебного трио. Его медийно раскрутили как ответ МСН Барсы. В реале львиную долю мячей забивал Роналду, остальные забивали намного меньше. Бейлу по итогу в Реале так позицию и не нашли, а потом он сам забил на футбол. Бензема-Бейл-Криштиану - это больше про имена и медийную раскрученность, чем именно про легендарное трио в плане игры, особенно если сравнивать с МСН Барселоны
2014-2015 100 голов , следующий 98, да не было
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DanMus
Ответ Никита Давыдкин
Да не было у Реала волшебного трио. Его медийно раскрутили как ответ МСН Барсы. В реале львиную долю мячей забивал Роналду, остальные забивали намного меньше. Бейлу по итогу в Реале так позицию и не нашли, а потом он сам забил на футбол. Бензема-Бейл-Криштиану - это больше про имена и медийную раскрученность, чем именно про легендарное трио в плане игры, особенно если сравнивать с МСН Барселоны
А ниче что связка BBC образовалась раньше МСН? Объективного критерия какое трио было круче нет, но ЛЧ ВВС выиграли больше.
+8
-6
+2
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Никита Никулин
Причём тут Бонуччи, Бардзальи и Кьеллини? 🤔
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BARCA_10
Ответ Cearvm
Справедливости ради, в BBC была только одна суперзвезда - Криштиану Роналду. Обычно португалец забивал 30-40 мячей в лиге, а остальные мячи расходились равномерно. Вначале был хорош Игуаин, потом часть мячей забрали Бензема и Бэйл. Но вообще BBC выдумали в противостояние МСН, и второе как командно, так и индивидуально было гораздо сильнее. Криштиану в Реале так никто ни разу не обошел, а Суарес однажды забил 40 мячей и перегнал Месси, про пикового Неймара, думаю, все и так знают: забивал больше Бэйла, а как отдавал... Болельщики Барселоны еще несколько сезонов жалели, что он ушел в ПСЖ. Зато Реал легче прошел перерождение. У Барселоны все уходили, а у Мадрида вторую молодость обрели Модрич и Бензема, да и сейчас молодые игроки Реала по мне чуть талантливее.
почему несколько сезонов, до сих пор жалеем, как бы все повернулось не уйди он в ПСЖ и не закрути тот водоворот трансферов Дембеле, Коутинью и тд...
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дамьен
Ответ Егор Годин
Я раньше всегда возмущался, когда взрослые говорили «а вот в наше время было лучше, сейчас поколение совсем не то» Но вот прошли года и настало моё время говорить то же самое: раньше футбол был душевнее и интереснее
Там еще говорят и трава зеленее была)
+1
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vzi
Ответ Никита Алексеев
Те матчи со счетом по 7:0, 9:0, было что-то с чем-то Сейчас же такое довольно редко, нет волшебного трио ни у Реала, ни у Барсы
10:2 с Райо было и 8:2 с Депором.
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JENNINGS
Ответ Zed_patriot
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Кашшаи так-то Kassai пишется, но хейтеры ещё не проходили английский алфавит в школе
И да, вспомнив про него, ты, я так понял, имел ввиду матч «Реал Мадрид» - «Бавария» 2016/17?
Я абсолютно согласен о всеми: Криштиану забил в экстратайме из оффсайда, и судья обязан был отменить взятие ворот, НО! Почему, когда речь идёт о судейских ошибках в том противостоянии, никто не говорит о первой игре в Мюнхене, когда в ворота «Реала» был назначен пенальти за игру ГРУДЬЮ Карвахаля?
Почему никто не вспоминает левый пенальти за симуляцию Роббена? Почему никто не вспоминает оффсайд Левандовски при автогол Рамоса? Где пенальти за фол на Казимиро? Почему вы всегда помните только то, что выгодно вам?
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Aram Avanesian
Ответ DanMus
Когда BBC брали свою первую ЛЧ, Суарес играл на Энфилде и ни о каком трио речи не было. Говорить, что Роналду единственная звезда , когда Бензема является вторым бомбардиром в истории клуба мягко говоря странно)
Бензема стал вторым бомбардиром после того как ушел Роналду , а Бейл больше сидел в запасе чем играл . До ухода Роналду Бензема больше был мемом чем бомбардиром , большая часть его голов забито после ухода Роналду .
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Стахович
BBC конечно лучшее трио Ла Лиги.Каждый из них обладатель 5 ЛЧ,двое обладатели ЗМ,а Бэйл вообще легендище Уэльса
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Yury Sin
Ответ Tristan...
О. Вы из будущего? Или это из серии - рычажный банкрот ничего не выиграет, никого не подпишет, никого не зарегистрирует, никто туда не переходит?...
Он из мира, где сначала читают (заметки про Барселону например), а потом пишут. Тебе конечно это умение недоступно )
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андрей быцюк
Ответ Zed_patriot
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kassai
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Bazilic
Ответ войд
Там скоро бчку за подкуп судей в сегунду сольют,уже и инвесторы отвернулись от кабинета)
Уже второй год сливают
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-3
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Клирик
ВВС это не только бибиси, вэвээс, но биг блэк с...))
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Alexander Nikitin
Трио бывают разные. Вот в сборной Бразилии были Ривалдо-Луис Роналдо-Роналдиньо или ещё одно только немного "оригинальное" трио Барсы Хави-Иньеста-Месси
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Никита Давыдкин
Ответ DanMus
А ниче что связка BBC образовалась раньше МСН? Объективного критерия какое трио было круче нет, но ЛЧ ВВС выиграли больше.
Причем тут победы в ЛЧ и какая когда образовалась? Мы говорим об уровне влияния на игру обеих связок. Вокруг МСН строилась игра барсы несколько лет, эта троица порвала ЛЧ и Ла Лигу в сезоне 1415. У Реала же главной силой была троица в центре поля и праймовый Роналду, а не трио в атаке. Я не знаю, что тут сравнивать, если в конце концов я игру и Реала, и Барсы в те годы наблюдал своими глазами, как и многие, а не запомнил только имена в атаке и сейчас бегаю с пеной у рта "ВАУ ВОТ ЭТО БЫЛА СВЯЗКА, ЛЕГЕНДАРНОЕ ТРИО, ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ". Это как с галактикос: всем запомнился набор звезд, а не их игра
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Kamoliddin Dadoboev
Ответ Никита Давыдкин
Да не было у Реала волшебного трио. Его медийно раскрутили как ответ МСН Барсы. В реале львиную долю мячей забивал Роналду, остальные забивали намного меньше. Бейлу по итогу в Реале так позицию и не нашли, а потом он сам забил на футбол. Бензема-Бейл-Криштиану - это больше про имена и медийную раскрученность, чем именно про легендарное трио в плане игры, особенно если сравнивать с МСН Барселоны
Ответ МСН барсы??? Ахахахахаха, посмотри года трансферов Бейла и Суареса, у реала был уже ббс а потом барса через сезон купила Суареса, получается никакой не ответ
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Заблудившийся
Ответ Егор Годин
Я раньше всегда возмущался, когда взрослые говорили «а вот в наше время было лучше, сейчас поколение совсем не то» Но вот прошли года и настало моё время говорить то же самое: раньше футбол был душевнее и интереснее
"Отцы и дети" - это ...forever :)
0
0
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