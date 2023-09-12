Карвахаль об изменениях в футболе: «С трио BBC мы знали, что забьем 4 гола команде из середины таблицы или ниже. Сейчас любая команда может победить, все стало более ровным»
Даниэль Карвахаль высказался об изменениях в футболе.
«Многое изменилось с тех пор, как я начинал 11 лет назад в первой команде. Я помню, что когда у нас было трио BBC (Карим Бензема – Гарет Бэйл – Криштиану Роналду), и к нам приезжала команда из середины таблицы или ниже, мы знали, что забьем четыре гола.
Мы играли с большей свободой, к этим матчам мы не так сильно готовились в плане тактики, потому соперник не знал, как нам противостоять. Сейчас такое трудно увидеть, потому что любая команда может обыграть тебя дома, если ты не подготовишься правильным образом.
В плане физики произошло значительное улучшение, и все стало более ровным», – сказал защитник «Реала».
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Но вот прошли года и настало моё время говорить то же самое: раньше футбол был душевнее и интереснее
Сейчас же такое довольно редко, нет волшебного трио ни у Реала, ни у Барсы
Зато Реал легче прошел перерождение. У Барселоны все уходили, а у Мадрида вторую молодость обрели Модрич и Бензема, да и сейчас молодые игроки Реала по мне чуть талантливее.
Говорить, что Роналду единственная звезда , когда Бензема является вторым бомбардиром в истории клуба мягко говоря странно)
И да, вспомнив про него, ты, я так понял, имел ввиду матч «Реал Мадрид» - «Бавария» 2016/17?
Я абсолютно согласен о всеми: Криштиану забил в экстратайме из оффсайда, и судья обязан был отменить взятие ворот, НО! Почему, когда речь идёт о судейских ошибках в том противостоянии, никто не говорит о первой игре в Мюнхене, когда в ворота «Реала» был назначен пенальти за игру ГРУДЬЮ Карвахаля?
Почему никто не вспоминает левый пенальти за симуляцию Роббена? Почему никто не вспоминает оффсайд Левандовски при автогол Рамоса? Где пенальти за фол на Казимиро? Почему вы всегда помните только то, что выгодно вам?