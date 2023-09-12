Карвахаль об изменениях в футболе: «С трио BBC мы знали, что забьем 4 гола команде из середины таблицы или ниже. Сейчас любая команда может победить, все стало более ровным»

Даниэль Карвахаль высказался об изменениях в футболе.

«Многое изменилось с тех пор, как я начинал 11 лет назад в первой команде. Я помню, что когда у нас было трио BBC ( – – ), и к нам приезжала команда из середины таблицы или ниже, мы знали, что забьем четыре гола.

Мы играли с большей свободой, к этим матчам мы не так сильно готовились в плане тактики, потому соперник не знал, как нам противостоять. Сейчас такое трудно увидеть, потому что любая команда может обыграть тебя дома, если ты не подготовишься правильным образом.

В плане физики произошло значительное улучшение, и все стало более ровным», – сказал защитник « ».

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