Олег Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Прошло всего пять туров, вся борьба впереди»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук верит, что клуб может стать чемпионом Мир РПЛ.

«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне!

Прошло всего пять туров, вся борьба еще впереди. Мы сделаем все, чтобы добиться нужного нам результата», – сказал игрок сборной Молдовы.

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