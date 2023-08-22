Олег Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Прошло всего пять туров, вся борьба впереди»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Рябчук Чемпионат.com Футбол

Защитник «Спартака» Олег Рябчук верит, что клуб может стать чемпионом Мир РПЛ.

«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне!

Прошло всего пять туров, вся борьба еще впереди. Мы сделаем все, чтобы добиться нужного нам результата», – сказал игрок сборной Молдовы.

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18 комментариев

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Simplicissimus
Cамые большие заблуждения :
Он/она изменится
Пойти учиться на экономиста
Да хватит нам одной 0.5
У Спартака есть шансы на чемпионство!
+24
-2
+22
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BaltikaSPb
Рябчуку еще не рассказали что обычно раньше Спартак Чемпионом становился уже к пятому туру?
+6
-1
+5
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Kapitelman Abram
У спартака есть: Зарема, набор свежекупленных "мукунок" и тренер-аниматор...А вот шансы есть только у торсиды плюшевых..."Отпраздновать" чемпионство после третьего тура...)))
+4
-1
+3
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Катя_СПб
Ответ Ызяя
шансы спартака на чемпионство это уже мем, как и судейский заговор против мясных. Надеюсь в каком нибудь матче судьи ошибутся против спартака, и начнется всеми любимая истерика - мы шли за чемпионством но судейский заговор.....
Так а ЖК на 9 мин. чем не заговор?
+3
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+2
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Vatikan
Надо только защита чтобы была
+3
-2
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Ызяя
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
шансы спартака на чемпионство это уже мем, как и судейский заговор против мясных.
Надеюсь в каком нибудь матче судьи ошибутся против спартака, и начнется всеми любимая истерика - мы шли за чемпионством но судейский заговор.....
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Владислав Шевченко
Шансы есть, только если желтые карточки никому из игроков не будут давать. Про красные и пенальти вообще молчу
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T622222
Олег, иди на тренировку и не делай из себя 🤡
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selso99
Комментарий удален пользователем
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Игорь Пичугин
Как быстро его сектанты обработали.
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IceBear27
Всё же накормили новичка борщом)
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Артем Гладских
мечтать не вредно.
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Вова Пупкин
Так КБ и так уже чемпионы по своим первым 5 матчам, включая Кубок. Им ещё надо стать какими-нибудь чемпионами?🤣🤣🤣
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mean machine/
Контрнахрюк продолжается, бгг
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Mark Safa
Ответ selso99
Комментарий удален пользователем
Как же так? Я думал он супер топ 🤣🤭
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Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Катя_СПб
Так а ЖК на 9 мин. чем не заговор?
Потом, в разгар истерики, этого бы вполне хватило, но для раскрутки нужна хоть одна настоящая ошибка судей.
Ну а так все видят, что ЖК вполне заслуженная, да еще неочевидный пеналь. Вот если бы к ЖК такой пеналь поставили бы спартаку.... ммм
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