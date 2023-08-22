Олег Рябчук: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Прошло всего пять туров, вся борьба впереди»
Защитник «Спартака» Олег Рябчук верит, что клуб может стать чемпионом Мир РПЛ.
«Уверен, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне!
Прошло всего пять туров, вся борьба еще впереди. Мы сделаем все, чтобы добиться нужного нам результата», – сказал игрок сборной Молдовы.
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Он/она изменится
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Да хватит нам одной 0.5
У Спартака есть шансы на чемпионство!
Надеюсь в каком нибудь матче судьи ошибутся против спартака, и начнется всеми любимая истерика - мы шли за чемпионством но судейский заговор.....
Ну а так все видят, что ЖК вполне заслуженная, да еще неочевидный пеналь. Вот если бы к ЖК такой пеналь поставили бы спартаку.... ммм