«Спартак» о том, почему Рябчук заявлен как гражданин Португалии: «Срок действия португальского паспорта дольше. Технический момент»

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия сборная Молдовы по футболу высшая лига Молдова Олег Рябчук Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» объяснили, почему Олег Рябчук заявлен как португалец.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса», подписав контракт до 2026 года. У защитника есть гражданство Молдовы и Португалии.

– У Олега Рябчука двойное гражданство. «Спартак» заявил его как португальца, но при этом у защитника более 40 матчей за сборную Молдовы. С чем это связано?

– Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше, – сказал руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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6 комментариев

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FordTmb
Какая разница вообще,Молдованин или Румын.Главное,что португалец
+8
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noti22
Роналду, Абрамович, Рябчук - какие разные бывают португальцы
+7
0
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Ебздрогыч
Да хоть гражданин Гондураса, главное чтоб играл хорошо!
+6
-1
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Ильдар Фарукшин
Рябчука надеюсь сегодня выйдет. Пока новички хорошо выходят у нас ❤️❤️❤️❤️
+1
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История и ДРУГОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Ответ noti22
Роналду, Абрамович, Рябчук - какие разные бывают португальцы
еще Пепе, Фигу
0
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Назар Игорь
Ответ noti22
Роналду, Абрамович, Рябчук - какие разные бывают португальцы
Негоро (Себастьян Перейра) тоже был португальцем.
0
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