«Спартак» о том, почему Рябчук заявлен как гражданин Португалии: «Срок действия португальского паспорта дольше. Технический момент»

В «Спартаке» объяснили, почему Олег Рябчук заявлен как португалец.

Рябчук перешел в « » из «Олимпиакоса», подписав контракт до 2026 года. У защитника есть гражданство Молдовы и Португалии.

– У Олега Рябчука двойное гражданство. «Спартак» заявил его как португальца, но при этом у защитника более 40 матчей за сборную Молдовы. С чем это связано?

– Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше, – сказал руководитель пресс-службы московского «Спартака» .

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