Президент «Торпедо» пробежит марафон, если клуб не выйдет в РПЛ. Он заключил пари с фанатом

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Торпедо Матч ТВ Ярослав Савин Футбол

Ярослав Савин согласился пробежать марафон, если «Торпедо» не выйдет в Мир РПЛ через год.

На открытой встрече с болельщиками один из посетителей предложил президенту клуба пробежать 300 километров в случае неудачи.

«Это целых 7 марафонов. Все‑таки обычная дистанция для марафона – 42 км. Для некоторых игроков это 3-4 полных матча. Узнаю у нашего букмекера, готовы ли они заключить такое пари.

Я готов, если команда вдруг не займет 1-2‑е место и не выйдет в РПЛ, пробежать марафон.

А что вы исполните со своей стороны? Тоже марафон? Хорошо», – сказал Савин.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ответ Ебздрогыч
Савин может уже выбегать
Это фальстарт
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pav11k
Это будет интересно)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Савин может уже выбегать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Савин сойдёт с дистанции гораздо раньше окончания турнира.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Терюшков заключил пари с фанатом, доживут ли Химки до 2024 года.
В случае неудачи он пройдет голышом в Химках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
а если Торпедо через стыковые матчи зайдет в рпл - пусть все бегут))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Газзаев сбреет усы, Боккетти дойдёт до Италии пешком, а мер Липецка откроет дорогу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Туаев
Опять судей зарядил! Мы помним как они в прошлый раз выходили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий