Президент «Торпедо» пробежит марафон, если клуб не выйдет в РПЛ. Он заключил пари с фанатом

Ярослав Савин согласился пробежать марафон, если «Торпедо» не выйдет в Мир РПЛ через год.

На открытой встрече с болельщиками один из посетителей предложил президенту клуба пробежать 300 километров в случае неудачи.

«Это целых 7 марафонов. Все‑таки обычная дистанция для марафона – 42 км. Для некоторых игроков это 3-4 полных матча. Узнаю у нашего букмекера, готовы ли они заключить такое пари.

Я готов, если команда вдруг не займет 1-2‑е место и не выйдет в , пробежать марафон.

А что вы исполните со своей стороны? Тоже марафон? Хорошо», – сказал Савин.