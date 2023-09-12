Ван Гал о работе со сборной Германии: «Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим»

Теги Луи ван Гал Сборная Германии по футболу отставки Футбол

Луи ван Гал оценил вероятность своего назначения на пост тренера сборной Германии.

«Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим», – сказал экс-тренер «Баварии».

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6 комментариев

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BARCA_10
да уже как вроде на 99% это Нагельсман, а потом Тухель))
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+3
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Chernoy
Ну так ещё пару дней назад ни одного тренера сборной Германии не отправляли в отставку. Всё бывает, все возможно.
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Zed_patriot
от спайса уже отошёл?
+1
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Тюменец
У Ван Гала в Германии довольно неплохо получилось, в свое время, с Байерном. Он, по прежнему, в строю, как тренер, явно себя не исчерпавший.
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Disa Kitilin
Саламыч свободен!
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Papa Paolo
Ответ Zed_patriot
от спайса уже отошёл?
Окошко между капельницами видимо
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