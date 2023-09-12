Ван Гал о работе со сборной Германии: «Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим»
Луи ван Гал оценил вероятность своего назначения на пост тренера сборной Германии.
«Для меня честь быть одним из кандидатов. Но ни один иностранец никогда не возглавлял Бундестим», – сказал экс-тренер «Баварии».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
6 комментариев