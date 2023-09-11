«Балтика» арендует Бистровича у ЦСКА с правом выкупа за 750 тысяч евро

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Балтике».

Клуб из Калининграда арендует хорвата, сообщает «Чемпионат».

«У «Балтики» будет право выкупа игрока за 750 тысяч евро. Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошел на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич», – отметил источник «Чемпионата».

В августе вернулся в расположение . В прошлом сезоне он играл за «Лечче» и «Фортуна Ситтард».

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