«Балтика» арендует Бистровича у ЦСКА с правом выкупа за 750 тысяч евро
Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Балтике».
Клуб из Калининграда арендует хорвата, сообщает «Чемпионат».
«У «Балтики» будет право выкупа игрока за 750 тысяч евро. Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошел на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич», – отметил источник «Чемпионата».
В августе Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. В прошлом сезоне он играл за «Лечче» и «Фортуна Ситтард».
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Думаю, Игнашевич сможет раскрыть раз так хотел Бистровича в команду )
Никогда белой вороной не был. На фоне ЦСКА последних 5 лет, точно игрок для постоянной обоймы
Или с составом переизбыток игроков в команде?
Абсолютно необъяснимые трансферные действия.