«Балтика» арендует Бистровича у ЦСКА с правом выкупа за 750 тысяч евро

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Кристиян Бистрович Чемпионат.com Футбол

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в «Балтике».

Клуб из Калининграда арендует хорвата, сообщает «Чемпионат».

«У «Балтики» будет право выкупа игрока за 750 тысяч евро. Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошел на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич», – отметил источник «Чемпионата».

В августе Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. В прошлом сезоне он играл за «Лечче» и «Фортуна Ситтард».

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26 комментариев

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Кирилл
Будет интересно посмотреть на Кристи в Балтике )
Думаю, Игнашевич сможет раскрыть раз так хотел Бистровича в команду )
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Руслан Мельник
По какой причине он не играет?
Никогда белой вороной не был. На фоне ЦСКА последних 5 лет, точно игрок для постоянной обоймы
Или с составом переизбыток игроков в команде?
+19
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Тимур Таубаев
Почему его Федотов не наигрывает даже никак ?
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Тимур Таубаев
Кстати , он же застал и успел с Игнашом поиграть в 17/18 , так что , Игнаш знает кого берёт плюс минус
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Wizard Harry
Какое-то создается твердое ощущение, что Бабаев и Ко занимаются методичным развалом команды с недавних времен.
Абсолютно необъяснимые трансферные действия.
+5
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Юрий Король
Может ещё Серёге оптом отдать НДиайе и Карпова?
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Иван Колгашкин
Может лучше Ермакова
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Rudenzik
В принципе, скамейка у ЦСКА и так длинная, можно ещё пару человек отдать в аренду
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Владимир Тищенко
Ну отличный вариант для продолжения карьеры было бы интересно!
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дмитрий каменецкий
добро пожаловать Кристи!...думаю сыграемся)
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S. A.
5-я аренда... Продайте его уже
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Юрий Король
Что то очень дёшево. Такая корова нужна самому!
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FilinMD
Ответ Тимур Таубаев
Почему его Федотов не наигрывает даже никак ?
Наверное не нужен. Учитывая, что есть более молодой (и перспективный) Кисляк, решение понятно
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FilinMD
Ответ Иван Колгашкин
Может лучше Ермакова
Даже Рахимич сейчас будет лучше Ермакова.
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Евгений Цыбулин
Ответ Юрий Король
Может ещё Серёге оптом отдать НДиайе и Карпова?
Карпова-форму в прачечную относить?Или водоносом?)))Или столбиком тренировочным?)))
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Shuller18
Я бы оставил для ротации на самом деле, скамейки совсем нет, а Кристи не самый фиговый игрок.
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TheSportNik
Забавно конечно, но почти всех продали молодых футболистов, которых за копейки купили летом 2018, а приходили игроки в ЦСКА совсем неизвестные и без опыта, но Реал они грохнули знатно, на все времена, больше никто так не сделает из российских клубов и это факт.
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Михаил Дворников
Ответ Тимур Таубаев
Почему его Федотов не наигрывает даже никак ?
Потому что Бистрович вообще не уровень. У него есть убойный удар, на это все. Остальные качества ниже среднего.
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bear7904
Ответ Михаил Дворников
Потому что Бистрович вообще не уровень. У него есть убойный удар, на это все. Остальные качества ниже среднего.
Посмотрим у Игнаша. Подкупает снижение з п. ради практики
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vc2g2snnkn
Ответ Тимур Таубаев
Почему его Федотов не наигрывает даже никак ?
Да Федотову никто ненужен сам играть будет.
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Rassvetoff
Ответ Руслан Мельник
По какой причине он не играет? Никогда белой вороной не был. На фоне ЦСКА последних 5 лет, точно игрок для постоянной обоймы Или с составом переизбыток игроков в команде?
Потому что пора бы понять, что Федотов консерватор и исходит из сыгранности. На его месте с разным успехом, но без реальных провалов есть Здьелар, Мозес, Обляков, Мухин. Кристи хороший игрок, но на фоне других игроков центра поля он выделяется разве что ударом.
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Shuller18
Ответ Юрий Король
Может ещё Серёге оптом отдать НДиайе и Карпова?
Та не, эти двое даже не уровня Первой лиги
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