Григорян о грубости в адрес журналистки: «Ее спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я сказал три синонима к нецензурным выражениям»

Главный тренер «Кубани» высказался о грубости в адрес журналистки.

3 августа журналистка «Спорт день за днем» Виктория Кэшби задала вопрос о возможной отставке на фоне трех поражений подряд на старте сезона.

Специалист ответил следующее: «И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?»

Вчера « » одержала первую победу в сезоне Melbet Первой лиги, обыграв «Волгарь» (2:0).

«Вы знаете, я имел слабость… Девушку спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я на самом деле не читаю весь этот бред, потому что мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Я хочу сказать, что, когда тебе девочка задает такой вопрос, ты понимаешь, что это чистейшей воды провокация.

Я понимаю, что я должен был ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я сказал, это были три синонима к нецензурным трем выражениям. Я успел заменить синоним слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Поэтому, отредактировать не хватило скорости мышления.

На какую фразу можно рассчитывать? Где тут криминал, который стоит обсуждать?» – сказал Григорян.

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