Григорян о грубости в адрес журналистки: «Ее спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я сказал три синонима к нецензурным выражениям»

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Александр Григорян Кубань Футбол

Главный тренер «Кубани» высказался о грубости в адрес журналистки.

3 августа журналистка «Спорт день за днем» Виктория Кэшби задала Александру Григоряну вопрос о возможной отставке на фоне трех поражений подряд на старте сезона. 

Специалист ответил следующее: «И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?»

Вчера «Кубань» одержала первую победу в сезоне Melbet Первой лиги, обыграв «Волгарь» (2:0). 

«Вы знаете, я имел слабость… Девушку спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я на самом деле не читаю весь этот бред, потому что мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Я хочу сказать, что, когда тебе девочка задает такой вопрос, ты понимаешь, что это чистейшей воды провокация.

Я понимаю, что я должен был ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я сказал, это были три синонима к нецензурным трем выражениям. Я успел заменить синоним слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Поэтому, отредактировать не хватило скорости мышления.

На какую фразу можно рассчитывать? Где тут криминал, который стоит обсуждать?» – сказал Григорян. 

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11 комментариев

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Большой глупый тренер думает, что ему такие вопросы задавать нельзя.

Ведь три поражения не повод для таких вопросов.

Не 10 же поражений подряд, на самом деле.
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Ответ Andrew Weird
А какой синоним к слову молоденькая, чета не соображу?)
Сыкуха может?
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После того как он в послематчевом интервью на всю страну обвинил своего игрока прямым текстом в трусости, этот персонаж для меня стал мерзким
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А какой синоним к слову молоденькая, чета не соображу?)
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Да как она вообще посмела такие вопросы задавать? Да Григорян еще недавно выбирал кого ему тренировать: Месси в Майами, Роналду в Альнасре или Рапино в женской сборной США! Так и быть, по старой дружбе снизошел до Кубани, и тут такие вопросы! Какое неуважение и бестактность!
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я в этом деле опытный , проявил слабость и сказал ей три синонима .вай ара джан зачем так говоришь .давай синонимы .
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Его даже после этого не уволили. Институт репутации в российском футболе отсутствует как класс
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Что мы ещё хотели от бывшего матчтвешного эксперта , они только и могут с деловыми фейсами сидеть и обсуждать топ тренеров
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Какой вопрос, такой и ответ. Или она ожидала пространных рассуждений от него ?
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я знаю три слова, три матерных слова...
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Сыкуха может?
Всё же с двумя буквами "с" вначале 😂
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