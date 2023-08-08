Григорян о грубости в адрес журналистки: «Ее спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я сказал три синонима к нецензурным выражениям»
Главный тренер «Кубани» высказался о грубости в адрес журналистки.
3 августа журналистка «Спорт день за днем» Виктория Кэшби задала Александру Григоряну вопрос о возможной отставке на фоне трех поражений подряд на старте сезона.
Специалист ответил следующее: «И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?»
Вчера «Кубань» одержала первую победу в сезоне Melbet Первой лиги, обыграв «Волгарь» (2:0).
«Вы знаете, я имел слабость… Девушку спровоцировали, дали позвонить с таким вопросом. Я на самом деле не читаю весь этот бред, потому что мне нельзя отвлекаться, я в этом деле опытный. Я хочу сказать, что, когда тебе девочка задает такой вопрос, ты понимаешь, что это чистейшей воды провокация.
Я понимаю, что я должен был ответить по-другому. Но это словосочетание, которое я сказал, это были три синонима к нецензурным трем выражениям. Я успел заменить синоним слова «девочка», синоним к слову «глупая» и синоним к слову «молоденькая». Поэтому, отредактировать не хватило скорости мышления.
На какую фразу можно рассчитывать? Где тут криминал, который стоит обсуждать?» – сказал Григорян.
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Ведь три поражения не повод для таких вопросов.
Не 10 же поражений подряд, на самом деле.