Евсеев может сменить Григоряна в «Кубани»
Вадим Евсеев может возглавить «Кубань».
Краснодарский клуб рассматривает экс-главного тренера «Факела» в качестве кандидата номер один в случае отставки Александра Григоряна, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, Евсеева связывают приятельские отношения с гендиректором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.
После 8 туров южане с 5 очками занимают 16-е место в таблице Мелбет Первой лиги.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
6 комментариев