Евсеев может сменить Григоряна в «Кубани»

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Краснодарский клуб рассматривает экс-главного тренера «Факела» в качестве кандидата номер один в случае отставки , сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Евсеева связывают приятельские отношения с гендиректором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.

После 8 туров южане с 5 очками занимают 16-е место в таблице Мелбет Первой лиги.

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