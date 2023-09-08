Евсеев может сменить Григоряна в «Кубани»

Теги Первая лига Вадим Евсеев отставки Любомир Кантонистов Александр Григорян Кубань Футбол

Вадим Евсеев может возглавить «Кубань».

Краснодарский клуб рассматривает экс-главного тренера «Факела» в качестве кандидата номер один в случае отставки Александра Григоряна, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Евсеева связывают приятельские отношения с гендиректором «Кубани» Любомиром Кантонистовым.

После 8 туров южане с 5 очками занимают 16-е место в таблице Мелбет Первой лиги.

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6 комментариев

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Локоть Артеста
Круговорот физруков. Годами путешествуют по командам.
+15
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Simplicissimus
То, что Григоряна вообще кого-то берут тренировать само по себе комедия
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Михаил Опякин
Этот автобус просто не остановить
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-1
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Пуховик.Венгера
Круговорот одних и тех же фамилий
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-1
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NIK7478
Ну, это вряд ли! Зачем Евсееву идти и спасать опять от вылета команду, но теперь уже из низшей лиги?! Другу помочь?! )) Не верю.
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Игорь Пичугин
Скиталец Евссеев! А Григоряна куда нибудь в женский клуб Рязань-вдв.
0
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