Благотворительный фонд «Дети наши» призывает помогать родителям сохранить ребенка: «Любая семья лучше детского дома»

Благотворительный фонд «Дети наши», организовавший кампанию «Дети должны расти в семье!», разъяснил, к каким последствиям приводит решение родителей отдать сыновей и дочерей в детские дома.

В качестве основных причин передачи детей в специализированные учреждения выделяются материальные проблемы, низкий уровень социализации, образования, грамотности родителей, отсутствие необходимой инфраструктуры в местах проживания. К такому шагу могут подталкивать увольнение, болезнь, пожар – не у каждой семьи есть ресурсы для того, чтобы справиться со сложностями. Также в группу риска входят матери-одиночки – разведенные, потерявшие супруга.

Направление ребенка в детский дом может ограничивать его возможности для развития, лишать мотивации и чувства безопасности, приводить к психологическим травмам, проблемам с адаптацией к самостоятельной жизни после выпуска.

В фонде уверены, что большинству семей, попавших в затруднительное положение, можно оказать поддержку и позволить сохранить детей, потому что любая семья лучше детского дома – при условии, что нет угрозы жизни и здоровью.

Оказать фонду помощь в виде пожертвования можно по ссылке.

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