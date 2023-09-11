Гаттузо возглавит «Лион», остались детали. Тренер может дебютировать в матче с «Гавром» Кузяева

Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером «Лиона».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны почти договорились, осталось обсудить финальные детали.

Стороны работают над тем, чтобы 45-летний специалист как можно скорее отправился во Францию. Он может дебютировать в матче Лиги 1 против « », за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Ранее « » уволил Лорана Блана. С одним набранным очком после 4 матчей клуб идет в Лиге 1 на последней строчке таблицы.

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