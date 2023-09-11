Гаттузо возглавит «Лион», остались детали. Тренер может дебютировать в матче с «Гавром» Кузяева

Теги Лион Дженнаро Гаттузо лига 1 Франция Гавр Джанлука Ди Марцио Футбол

Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером «Лиона».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны почти договорились, осталось обсудить финальные детали.

Стороны работают над тем, чтобы 45-летний специалист как можно скорее отправился во Францию. Он может дебютировать в матче Лиги 1 против «Гавра», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Ранее «Лион» уволил Лорана Блана. С одним набранным очком после 4 матчей клуб идет в Лиге 1 на последней строчке таблицы.

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8 комментариев

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S. A.
Не знаю никакого Гавра. Знаю только Гавр Кузяева
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blаncо
Ответ S. A.
Не знаю никакого Гавра. Знаю только Гавр Кузяева
Кузявр.
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Антон Фалафель
Сочувствую болелам Лиона.
+8
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Kemal Gul
Управленцы Лиона решили окончательно добить клуб
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Ricardo Izecson
чот такое чувство у меня,что дело далеко не в тренере
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red hikkikomori
Ахахахаха, они бы ещё Невила назначили)
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like a boss
Лион Гаттузо против Гавра Кузяева 👆
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Олег Попов
Гатуззо не тренер, гатуззо - мотиватор
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