Сборную России в Катаре встретили романсом «Дорогой длинною»

Сборную России в Катаре встретили с музыкой.

В воскресенье российская команда прибыла в , где 12 сентября проведет товарищеский матч против сборной страны.

В отеле сборную России встретили исполнением на пианино романса «Дорогой длинною», написанного в 20-е годы XX века.

«Теплый прием. Знакомый мотив. Спасибо, Катар», – написано в телеграм-канале сборной России.

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