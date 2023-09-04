Аллегри сообщил о травме Погба: «У него возникли неприятные ощущения в области бедра. Но он показал высокий уровень за полчаса»

Теги Эмполи Ювентус серия А Италия травмы Массимилиано Аллегри Поль Погба Здоровье Футбол

Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль Погба получил травму в игре с «Эмполи».

Хавбек вышел на 62-й минуте матча 3-го тура Серии А. В конце матча у француза возникла проблема, из-за которой он начал двигаться более осторожно и сразу после игры ушел в раздевалку, в отличие от партнеров.

«Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части [бедра], посмотрим, что покажет обследование.

Он вышел и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.

В этом сезоне Погба принял участие в двух играх Серии А, в прошлом – в шести. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дедушкин самогон
Хорошо быть Погбой
Пол часа показал высокий уровень, травмировался, написал в соц сетях что вернется сильнее и пойти дальше чилить, и все это за конскую зп )
+179
-8
+171
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
шёл в магазин.... 7 минут пробыл у витрины с мясом.... и у меня возникли неприятные ощущения со стороны левого заднего кармана джинс.... ушёл из магазина, но вернусь туда обязательно став сильнее.
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Хрусталь конкретный.
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Temo Sokhadze
Ответ Дедушкин самогон
Хорошо быть Погбой Пол часа показал высокий уровень, травмировался, написал в соц сетях что вернется сильнее и пойти дальше чилить, и все это за конскую зп )
А что в этом хорошего? Если честно, я сомневаюсь, что ему по кайфу получать эти травмы, все над ним так смеются, будто он это специально делает
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Νίκος Καρυπίδης
Жалко парня, что-то не отпускают его травмы.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илнур Кара
бабки капают и нормально
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Это уже не смешно. Шаман всё-таки действует получается.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Santi
Ответ Anton Kortenko
Комментарий скрыт
Ну да 8 миллионов евро за сезон эт херня
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
ещё 5 лет назад закончил с футболом - дальше травмы, реклама борьба с расизмом, новые причёски в инсте и тд.

позор футбола
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexx1981 Borzw
Полено опять треснуло🤣🪵
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
стеклянный гусь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
сочувствую фанатам нашего Юве - элитарного пациента подписали, его только Марсиаль сможет переплюнуть.
этот персонаж кончился после 2018 года, и возвращаться не планирует.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vicente Rodríguez
Этому даже к арабам не нужно ехать, он как то умудряется в Европе чилить. Карьера футб Погба давно закончена
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Улыбайся
Да уж , а ему только 30-ка.Там не то , что бы в Аравию ехать , там мб уже и карьеру надо заканчивать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Григорьев
А шаман то оказывается сделал свое дело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
охриреть, опять травма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
Шаман сломался по ходу у него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
«Французский пациент»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Додда
на диване отлежал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
"Показал высокий уровень за полчаса"- краткое описание всей карьеры Погба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
l1973
Грымнога.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Chekhov
Какой спины? Back of the thigh - задняя часть бедра
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Ответ Νίκος Καρυπίδης
Жалко парня, что-то не отпускают его травмы.
интересно только хронические или не зож.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ wadwill13
шёл в магазин.... 7 минут пробыл у витрины с мясом.... и у меня возникли неприятные ощущения со стороны левого заднего кармана джинс.... ушёл из магазина, но вернусь туда обязательно став сильнее.
😁👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий