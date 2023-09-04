Аллегри сообщил о травме Погба: «У него возникли неприятные ощущения в области бедра. Но он показал высокий уровень за полчаса»
Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль Погба получил травму в игре с «Эмполи».
Хавбек вышел на 62-й минуте матча 3-го тура Серии А. В конце матча у француза возникла проблема, из-за которой он начал двигаться более осторожно и сразу после игры ушел в раздевалку, в отличие от партнеров.
«Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части [бедра], посмотрим, что покажет обследование.
Он вышел и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.
В этом сезоне Погба принял участие в двух играх Серии А, в прошлом – в шести. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Пол часа показал высокий уровень, травмировался, написал в соц сетях что вернется сильнее и пойти дальше чилить, и все это за конскую зп )
позор футбола
этот персонаж кончился после 2018 года, и возвращаться не планирует.