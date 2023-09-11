Рабьо о том, что у него нет технического спонсора: «Я выбрал быть свободным. Предпочитаю использовать свободное время, чтобы восстановиться, а не лететь на съемки на Ибицу»

Адриен Рабьо объяснил, почему у него нет контракта с техническим спонсором.

– Ты необычный игрок еще и потому, что ты единственный в сборной , у кого нет поставщика экипировки. Почему?

– Потому что мне всегда нравилось быть свободным. Обувь, независимо от производителя, может быть хорошей в один прекрасный день, а в другой – менее хорошей. Я хочу иметь возможность выбирать то, что лучше для меня. Возможность «переключаться», при необходимости, с одного производителя на другого.

– Считаешь ли ты обувь своим рабочим инструментом?

– Конечно. Моим выбором руководит комфорт, а не эстетика. В какой-то момент я носил Adidas, а потом выбрал , потому что в них я чувствовал себя лучше, не имея контракта.

– Но как это происходит? Ты их покупаешь?

– Нет, нет, они все равно мне кое-что присылают (смеется).

– Но ты отказываешься от контракта, от которого отказываются немногие футболисты.

– Да, но я выбрал быть свободным. Мы знаем, что с контрактами есть ограничения, много чего нужно делать, съемки то тут, то там. Я не хочу этого делать. Наше время отдыха между матчами и тренировками часто очень короткое, и я предпочитаю воспользоваться им, чтобы восстановиться, а не лететь на съемки на Ибицу или кто знает куда...

Это решение, которое я принял. Я достаточно зарабатываю на жизнь, чтобы не думать, что мне нужны эти деньги, – сказал полузащитник « » и сборной Франции.

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