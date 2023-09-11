Рабьо о том, что у него нет технического спонсора: «Я выбрал быть свободным. Предпочитаю использовать свободное время, чтобы восстановиться, а не лететь на съемки на Ибицу»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу adidas Nike Адриен Рабьо деньги Футбол

Адриен Рабьо объяснил, почему у него нет контракта с техническим спонсором.

– Ты необычный игрок еще и потому, что ты единственный в сборной Франции, у кого нет поставщика экипировки. Почему?

– Потому что мне всегда нравилось быть свободным. Обувь, независимо от производителя, может быть хорошей в один прекрасный день, а в другой – менее хорошей. Я хочу иметь возможность выбирать то, что лучше для меня. Возможность «переключаться», при необходимости, с одного производителя на другого.

– Считаешь ли ты обувь своим рабочим инструментом?

– Конечно. Моим выбором руководит комфорт, а не эстетика. В какой-то момент я носил Adidas, а потом выбрал Nike, потому что в них я чувствовал себя лучше, не имея контракта.

– Но как это происходит? Ты их покупаешь?

– Нет, нет, они все равно мне кое-что присылают (смеется).

– Но ты отказываешься от контракта, от которого отказываются немногие футболисты.

– Да, но я выбрал быть свободным. Мы знаем, что с контрактами есть ограничения, много чего нужно делать, съемки то тут, то там. Я не хочу этого делать. Наше время отдыха между матчами и тренировками часто очень короткое, и я предпочитаю воспользоваться им, чтобы восстановиться, а не лететь на съемки на Ибицу или кто знает куда...

Это решение, которое я принял. Я достаточно зарабатываю на жизнь, чтобы не думать, что мне нужны эти деньги, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.

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22 комментария

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Мистер Уайт
Спонсоры не договорились с мамой по деньгам.
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Adil Sugurbayev
до первого звонка из Demix
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Владимир Владимир
Ответ Мистер Уайт
Спонсоры не договорились с мамой по деньгам.
Зато с папой Месси и Неймара договорились. Нормальная матушка у Рабьо, одна тащила его на себе, устроила за хорошую зп в Ювентус, вырвав его из лап мешка, чего, например, не смогла сделать мама Мбаппе, а они свое право уйти бесплатно отвоевали.

Кто бы что ни говорил про неё, но будь Рабьо алчным, вон ушёл бы из нелигочемпионского Ювентуса, благо интерес был, но выбрали для себя самого эффективного тренера и клуб, где игрок проявляет себя по максимуму.
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9fv9fhzhzd
Растёт пацан
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Selim
Ответ Мистер Уайт
Спонсоры не договорились с мамой по деньгам.
А что тут такого да,его агент мама, за то она на деньги не обманет и не кинет в трудной ситуации,она как минимум выбила 10лямов из ниоткуда когда с псж контракт продлевала.
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Kubinec_
Кудрявый в Ювентусе стабильно 30+ матчей в чемпионате (аномалия в клубе где постоянные травмы). Что-то значит шарит про отдых )
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Средний палец Кирана Тирни
Красивое оправдание тому, что никто не вышел с удовлетворительным для Рабьо и его мамули контрактом
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Моутиньо оформляет 40
Рабиновича послали в загранкомандировку в капиталистическую страну. Оттуда он прислал телеграмму: «Я выбрал свободу».
Срочно созвали партсобрание, чтобы заклеймить предавшего Родину коллегу и сделать оргвыводы. Вдруг в середине собрания входит сам Рабинович. Воцаряется тишина, наконец, он произносит:
— Мне было интересно, как вы поймёте мою телеграмму.
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Лёха Жданчик
можно на меня скинуть это тяжелое бремя ввиде рекламных сьемок на Ибице
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Anders_b
Было бы интересно узнать сколько стоит свобода. Возможно и не так дорого.
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Локоть Артеста
Правильно. Захотел - носишь обувь бренда New Balance, через месяц поменял на какой-нибудь кустарный abibas.
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Tallos
Просто мама не разрешила 😊
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Blaumerc
Ответ Великий Алонсо
А наш Меси чипсы рекламировал, позорник
думаешь реклама стрингов менее позорная?
по мне лучше рекламировать чипсы, чем позировать в стрингах с накрашенными ногтями
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Илнур Кара
Ответ Великий Алонсо
А наш Меси чипсы рекламировал, позорник
ваш ? вы каким ваш ?
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Илнур Кара
Ответ Лёха Жданчик
можно на меня скинуть это тяжелое бремя ввиде рекламных сьемок на Ибице
конечно можно. сначала лет 20, на тренировках работайте
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