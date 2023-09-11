Рабьо о том, что у него нет технического спонсора: «Я выбрал быть свободным. Предпочитаю использовать свободное время, чтобы восстановиться, а не лететь на съемки на Ибицу»
Адриен Рабьо объяснил, почему у него нет контракта с техническим спонсором.
– Ты необычный игрок еще и потому, что ты единственный в сборной Франции, у кого нет поставщика экипировки. Почему?
– Потому что мне всегда нравилось быть свободным. Обувь, независимо от производителя, может быть хорошей в один прекрасный день, а в другой – менее хорошей. Я хочу иметь возможность выбирать то, что лучше для меня. Возможность «переключаться», при необходимости, с одного производителя на другого.
– Считаешь ли ты обувь своим рабочим инструментом?
– Конечно. Моим выбором руководит комфорт, а не эстетика. В какой-то момент я носил Adidas, а потом выбрал Nike, потому что в них я чувствовал себя лучше, не имея контракта.
– Но как это происходит? Ты их покупаешь?
– Нет, нет, они все равно мне кое-что присылают (смеется).
– Но ты отказываешься от контракта, от которого отказываются немногие футболисты.
– Да, но я выбрал быть свободным. Мы знаем, что с контрактами есть ограничения, много чего нужно делать, съемки то тут, то там. Я не хочу этого делать. Наше время отдыха между матчами и тренировками часто очень короткое, и я предпочитаю воспользоваться им, чтобы восстановиться, а не лететь на съемки на Ибицу или кто знает куда...
Это решение, которое я принял. Я достаточно зарабатываю на жизнь, чтобы не думать, что мне нужны эти деньги, – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.
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Кто бы что ни говорил про неё, но будь Рабьо алчным, вон ушёл бы из нелигочемпионского Ювентуса, благо интерес был, но выбрали для себя самого эффективного тренера и клуб, где игрок проявляет себя по максимуму.
Срочно созвали партсобрание, чтобы заклеймить предавшего Родину коллегу и сделать оргвыводы. Вдруг в середине собрания входит сам Рабинович. Воцаряется тишина, наконец, он произносит:
— Мне было интересно, как вы поймёте мою телеграмму.
по мне лучше рекламировать чипсы, чем позировать в стрингах с накрашенными ногтями