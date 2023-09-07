«Юве» хочет продлить контракт с Рабьо на 1-2 года. Хавбек должен согласиться на понижение зарплаты

Теги Ювентус серия А Италия Адриен Рабьо деньги Футбол

«Ювентус» хочет продлить контракт с Адриеном Рабьо.

Летом этого года французский полузащитник продлил соглашение с туринским клубом на один сезон. 

Теперь, по информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» хотят предложить игроку контракт еще на один или два года. При этом Рабьо должен будет согласиться на небольшое понижение зарплаты. 

Адриен выступает за «Ювентус» с 2019 года. Подробную статистику 28-летнего хавбека можно найти здесь

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31 комментарий

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vel
Ответ ya_za_ac_milan
Лидер Ювентуса прямо сейчас. Однозначно продлевать. Один из немногих свободных агентов "гения" Маротты который реально, пускай и не сразу, но заиграл.
«Пускай и не сразу» - на четвертей год и всего сезон норм провел. «Заиграл» самое не подходящее определение ))
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Златан Кубарев
продлите, и этот лентяй перестанет играть
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vel
Ответ Эдуард Храпач
с января он легально сможет подписывать контракт с новой командой в которую перейдёт 1 июля бесплатно. значит сейчас уже ведёт переговоры. я думаю его НЕОБХОДИМО продлить. конечно если у Джинтоника нету планов по приобритению кого то типа Николо Бареллы, Верратти, Де Пауля или Пеллегрини - статусного игрока который заменит такого же Рабьё! и то, даже если есть план о трансферной бомбе, всё равно надо продлить его что бы заработать на продаже, хотя бы 5-10 лимонов (так мало потому что за1,5 годичный контракт больше не дадут)
Он мог с января уже этого года легально подписать контракт с кем угодно, ибо этим летом он заканчивался. Но никто не захотел даже повторять зарплату в Ювентусе, не то, чтобы увеличить.
Пришлось согласиться на год продления контракта на тех же условиях с Ювентусом.
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vel
Ответ Эдуард Храпач
сами понимаете, это эмоциональное и ничем не подкреплённое заяаление. такая логика приведёт к тому что его подпишет Интер или Милан, а вы будете возмущены таким поведение игрока:)
Отчего то летом никто из них не решился подписать его бесплатно..
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vel
Ничего выдающегося. Три сезона ерундой занимался, только на четвертый пользу стал приносить. Нет в его игре необходимого запаса прочности, класса. Прозвище «Дикая лошадь» точная характеристика. Не «обезьяна с гранатой», но и с той же категории непредсказуемых и ненадежных.
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Лионель Петрович Баджио
а мама его согласилась на это понижение?))))
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Тимур Таубаев
Рабьо всего 28 ? Казалось что ему давно уже за 30+
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Эдуард Храпач
бред - понижение зарплаты! с чего ему соглашаться. избавившись от главных генералов команды, клуб сам сделал его один из трёх нынешних лидеров коллектива. таким игроком может быть только сформированный, взрослый, опытный, стабильно классный игрок! и теперь они хотят что б он пошёл на понижение зарплаты? тогда нужно было его продлить до разводов с Бонуччи и Куадрадо!!!! а ТЕПЕРЬ он может просить повышение ЗП!

посмотрим к чему приведут эти переговоры. у Джинтоника слабая позиция, если дожмёт Мамку на продление со снижением я булу аплодировать стоя!
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vel
Ответ ya_za_ac_milan
Ну ок, предположим Юве отказывается от Рабьо, он уходит в Интер на 4-5 ляма в год на 4-5 летний контракт. Маротта это тот тип, которого хлебом не корми, дай ослабить конкурента. Да Юве натерпелся от Рабьо, но отдавать его за бесплатно сейчас, когда он начал приносить кучу пользы и готов на понижение ЗП- это глупо.
Ну, на 4-5 ляма в год, на 4-5 летний контракт Джунтоли его сам подпишет.

К слову, у Маротты была возможность подписать Рабьо этим летом, контракт то закончился. Чет тишина.. Пришлось Рабьо продлиться на год с Юве на тех же условиях.
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Златан Кубарев
Ответ Эдуард Храпач
с января он легально сможет подписывать контракт с новой командой в которую перейдёт 1 июля бесплатно. значит сейчас уже ведёт переговоры. я думаю его НЕОБХОДИМО продлить. конечно если у Джинтоника нету планов по приобритению кого то типа Николо Бареллы, Верратти, Де Пауля или Пеллегрини - статусного игрока который заменит такого же Рабьё! и то, даже если есть план о трансферной бомбе, всё равно надо продлить его что бы заработать на продаже, хотя бы 5-10 лимонов (так мало потому что за1,5 годичный контракт больше не дадут)
только есть одно но, он кроме Ювентуса никому не нужен...
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За Валенсию с 1999
Рэмзи надо возвращать ещё
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Andrew Kolevatykh
Ответ vel
Отчего то летом никто из них не решился подписать его бесплатно..
Им интересовался Юнайтед. Насколько помню, он запрашивал солидную личку, которую могут потянуть только топы, а уровень его все же пониже на данный момент
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vel
Ответ Andrew Kolevatykh
Им интересовался Юнайтед. Насколько помню, он запрашивал солидную личку, которую могут потянуть только топы, а уровень его все же пониже на данный момент
О том и речь. Он может запрашивать сколь угодную личку - авось дурачки клюнут. Но отчего то никто не соблазнился его бесплатным статусом.
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vel
Ответ Kubinec_
продлили уже на год и он неожиданно (нет) сдал
ты погоди, три тура всего прошло )))
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vel
Ответ ya_za_ac_milan
Рабьо один из лучших игроков Юве в прошлом году. Если не лучший.
в команде с позором вылетевшей из группы ЛЧ и игравшей весь сезон, как унылое авно? Неудивительно, каков лучший игрок, такие и результаты..

Рабьо исполнял примитивную роль - беги, дави, в примитивной команде. В которой проявить себя "дикой лошаде" проще, чем партнерам-игровикам по линии полузащиты. Костич в такой примитивной игре, тож удовлетворительно смотрелся.

Рабьо сыграл круто относительно себя трёх предыдущих сезонов. Но в сравнении с Бареллой, Тонали и другими игроками его статуса и позиции - настоящая посредственность. Как Тоттенхэм.

Если чем француз, по-настоящему, положительным и отметился, так тем, что хоть какую-то пользу он приносить оказался все таки способен. Но уж точно, не на 7,5 лямов на 5 лет - слишком слабенький выхлоп, для такого контракта.
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vel
Ответ ya_za_ac_milan
к своему несчастью все 3 матча Юве посмотрел)) Да не Рабьо это лидер центра поля Юве прямо сейчас. Если его выдернуть из состава прямо сейчас - Юве сложится как карточный домик. Не ну серьезно- у вас защита мало помогает нападению и полузащите. Сама полузащита в лице Локателли и прочих игроков не очень то стабильна. Рабьо прям выделяется на общем фоне. Можно многое конечно сказать, что где он был 2 сезона. Но факт в том что сейчас он царь в полузащите связующее звено между нападением и полузащитой.
"Если его выдернуть из состава прямо сейчас - Юве сложится как карточный домик. "

Спасибо, очень смешно 🤣

Игра команды Аллегри не зависит от полузащиты. От слова совсем. Потому что Аллегри строит примитивный футбол, через глубокую оборону и атаки через фланг. Рабьо - это лошадь мешающая играть сопернику. В плане созидания он нулевой. То, что в прошлом сезоне он забил достаточно шальных голов - подставил после навеса голову, сыграл на добивании не делает его креативным лидером команды. Рабьо ролевик. Уж точно не тот, на ком может держаться полузащита.
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ya_za_ac_milan
Ответ Kubinec_
когда не смотрел первые 3 матча Ювентуса и решил срубить плюсов)))0 в этом сезоне он такой же лидер как Аллегри Гвардиола
к своему несчастью все 3 матча Юве посмотрел)) Да не Рабьо это лидер центра поля Юве прямо сейчас. Если его выдернуть из состава прямо сейчас - Юве сложится как карточный домик. Не ну серьезно- у вас защита мало помогает нападению и полузащите. Сама полузащита в лице Локателли и прочих игроков не очень то стабильна. Рабьо прям выделяется на общем фоне. Можно многое конечно сказать, что где он был 2 сезона. Но факт в том что сейчас он царь в полузащите связующее звено между нападением и полузащитой.
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Эдуард Храпач
Ответ ya_za_ac_milan
Лидер Ювентуса прямо сейчас. Однозначно продлевать. Один из немногих свободных агентов "гения" Маротты который реально, пускай и не сразу, но заиграл.
Хедиру привели свободным?! он заиграл!
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vel
Ответ Kubinec_
посмотрим конечно, но даже с такими слабыми соперниками его на поле вообще не видно было.
А, ну в этом то я согласен. Бегает "всадник без головы" иногда что-то отлетает в нужную сторону.

Не знаю, что в нем такого выдающегося люди увидели. "Дикий конь" он и в африке "дикий".
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Kubinec_
Ответ vel
ты погоди, три тура всего прошло )))
посмотрим конечно, но даже с такими слабыми соперниками его на поле вообще не видно было.
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Златан Кубарев
Ответ Эдуард Храпач
сами понимаете, это эмоциональное и ничем не подкреплённое заяаление. такая логика приведёт к тому что его подпишет Интер или Милан, а вы будете возмущены таким поведение игрока:)
лично я, буду только рад, если его миланские клубы себе заберут. эмоциональное заявление? как ты определил мои эмоции по буквам? ничем не подкреплённое? летом прямо очередь из клубов была за французом? он с юве контракт продлил от безысходности.
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Эдуард Храпач
Ответ Златан Кубарев
только есть одно но, он кроме Ювентуса никому не нужен...
сами понимаете, это эмоциональное и ничем не подкреплённое заяаление. такая логика приведёт к тому что его подпишет Интер или Милан, а вы будете возмущены таким поведение игрока:)
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Steyer
Ну его мама вряд ли согласиться на понижении идти :)
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ya_za_ac_milan
Ну ок, предположим Юве отказывается от Рабьо, он уходит в Интер на 4-5 ляма в год на 4-5 летний контракт. Маротта это тот тип, которого хлебом не корми, дай ослабить конкурента. Да Юве натерпелся от Рабьо, но отдавать его за бесплатно сейчас, когда он начал приносить кучу пользы и готов на понижение ЗП- это глупо.
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Заяцволк
Крабьо - легенда, отказался от перехода в другой клуб, и от участия в еврокубках, чтобы вернуть клуб на вершину, такие великие поступки для клуба совершали только Дель Пьеро, Трезеге и др. в 2006-м. А тут ему ещё и понижение зарплаты предлагают, ах как не стыдно, фу такими быть !
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