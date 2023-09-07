«Юве» хочет продлить контракт с Рабьо на 1-2 года. Хавбек должен согласиться на понижение зарплаты

«Ювентус» хочет продлить контракт с Адриеном Рабьо.

Летом этого года французский полузащитник продлил соглашение с туринским клубом на один сезон.

Теперь, по информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» хотят предложить игроку контракт еще на один или два года. При этом должен будет согласиться на небольшое понижение зарплаты.

Адриен выступает за « » с 2019 года. Подробную статистику 28-летнего хавбека можно найти здесь.

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