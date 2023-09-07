«Юве» хочет продлить контракт с Рабьо на 1-2 года. Хавбек должен согласиться на понижение зарплаты
«Ювентус» хочет продлить контракт с Адриеном Рабьо.
Летом этого года французский полузащитник продлил соглашение с туринским клубом на один сезон.
Теперь, по информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» хотят предложить игроку контракт еще на один или два года. При этом Рабьо должен будет согласиться на небольшое понижение зарплаты.
Адриен выступает за «Ювентус» с 2019 года. Подробную статистику 28-летнего хавбека можно найти здесь.
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Пришлось согласиться на год продления контракта на тех же условиях с Ювентусом.
посмотрим к чему приведут эти переговоры. у Джинтоника слабая позиция, если дожмёт Мамку на продление со снижением я булу аплодировать стоя!
К слову, у Маротты была возможность подписать Рабьо этим летом, контракт то закончился. Чет тишина.. Пришлось Рабьо продлиться на год с Юве на тех же условиях.
Рабьо исполнял примитивную роль - беги, дави, в примитивной команде. В которой проявить себя "дикой лошаде" проще, чем партнерам-игровикам по линии полузащиты. Костич в такой примитивной игре, тож удовлетворительно смотрелся.
Рабьо сыграл круто относительно себя трёх предыдущих сезонов. Но в сравнении с Бареллой, Тонали и другими игроками его статуса и позиции - настоящая посредственность. Как Тоттенхэм.
Если чем француз, по-настоящему, положительным и отметился, так тем, что хоть какую-то пользу он приносить оказался все таки способен. Но уж точно, не на 7,5 лямов на 5 лет - слишком слабенький выхлоп, для такого контракта.
Спасибо, очень смешно 🤣
Игра команды Аллегри не зависит от полузащиты. От слова совсем. Потому что Аллегри строит примитивный футбол, через глубокую оборону и атаки через фланг. Рабьо - это лошадь мешающая играть сопернику. В плане созидания он нулевой. То, что в прошлом сезоне он забил достаточно шальных голов - подставил после навеса голову, сыграл на добивании не делает его креативным лидером команды. Рабьо ролевик. Уж точно не тот, на ком может держаться полузащита.
Не знаю, что в нем такого выдающегося люди увидели. "Дикий конь" он и в африке "дикий".