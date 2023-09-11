Вячеслав Малафеев с бывшей женой устроили вечеринку в честь развода.

Экс-вратарь « » прожил в браке с супругой Екатериной 12 лет. В декабре прошлого года женщина объявила о расставании и переехала в отдельную квартиру вместе с сыном.

В минувшее воскресенье пара совместно организовала вечеринку по случаю официального развода.

Бывшая супруга пришла на вечеринку в платье из черных перьев с крыльями. На вечеринке экс-супруги исполнили песни «Я свободен» Валерия Кипелова и «Районы-кварталы» группы «Звери».

По словам Екатерины Малафеевой, после развода пара решила сохранить дружеские отношения.

«Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой. Свободная касса, подходите», – сказал Малафеев.

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