«Свободная касса, подходите». Малафеев с бывшей женой устроили общую вечеринку в честь развода, Екатерина выбрала наряд с черными крыльями. Экс-супруги спели «Я свободен» и «Районы-кварталы»
Вячеслав Малафеев с бывшей женой устроили вечеринку в честь развода.
Экс-вратарь «Зенита» прожил в браке с супругой Екатериной 12 лет. В декабре прошлого года женщина объявила о расставании и переехала в отдельную квартиру вместе с сыном.
В минувшее воскресенье пара совместно организовала вечеринку по случаю официального развода.
Бывшая супруга Вячеслава Малафеева пришла на вечеринку в платье из черных перьев с крыльями. На вечеринке экс-супруги исполнили песни «Я свободен» Валерия Кипелова и «Районы-кварталы» группы «Звери».
По словам Екатерины Малафеевой, после развода пара решила сохранить дружеские отношения.
«Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой. Свободная касса, подходите», – сказал Малафеев.
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