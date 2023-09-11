«Свободная касса, подходите». Малафеев с бывшей женой устроили общую вечеринку в честь развода, Екатерина выбрала наряд с черными крыльями. Экс-супруги спели «Я свободен» и «Районы-кварталы»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия светская хроника стиль музыка Футбол

Вячеслав Малафеев с бывшей женой устроили вечеринку в честь развода.

Экс-вратарь «Зенита» прожил в браке с супругой Екатериной 12 лет. В декабре прошлого года женщина объявила о расставании и переехала в отдельную квартиру вместе с сыном.

В минувшее воскресенье пара совместно организовала вечеринку по случаю официального развода.

Бывшая супруга Вячеслава Малафеева пришла на вечеринку в платье из черных перьев с крыльями. На вечеринке экс-супруги исполнили песни «Я свободен» Валерия Кипелова и «Районы-кварталы» группы «Звери».

По словам Екатерины Малафеевой, после развода пара решила сохранить дружеские отношения.

«Возможно, это начало новой жизни для каждого из нас, новый путь. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой. Свободная касса, подходите», – сказал Малафеев.

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19 комментариев

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Kahn01
Так и надо разводиться, поблагодарить за всё и идти дальше, а не как обычно происходит. Я с первой женой пошёл разводиться на отличном настроении, оба улыбались, шутили в ЗАГСе, потом пошли отмечать в ресторан. До сих пор в хороших отношениях.
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dr. cage
Губерниев ведущим был?
+32
-7
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сервисник
Чувство юмора есть, молодцы) Здоровые отношения! Да, бывает любовь исчезает, в таком случае лучше расстаться. Хотя, лично я знаю 2-3 примера, что люди через полгода-год снова сходятся)
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Владимир Самсонов
Ответ dr. cage
Губерниев ведущим был?
Свидетелем со стороны жены
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MAXIMum1
Молодцы. Достойно расстались. Без скандалов и перемывания грязного белья.
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eraser2
Про свободную кассу классно потроллил))
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Alex1104
Ответ kilo_gilo
согласен, очень мерзко выглядит со стороны, что люди так цивилизованно свои супружеские отношения прекратили. не по-нашему это, не скрепно что-ли
Хотел плюс поставить, прочитал про "скрепно" - поставил минус.
У меня вопрос: у Шакиры с Пике, например (могу ещё сотни примеров) - откуда "скрепность"?
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MAXIMum1
Ответ Metalloid
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Ты ребёнок?
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Сергей48
Районы-кварталы, для экс супруги теперь наверное актуальная песня?)
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Марат Люсьеныч
молодцы. когда чувства остыли, то не надо устраивать скандалы. спокойно-мирно решить
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Игорь Голов
Очень важная спортивная новость!!!!!!!
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samarskij-kuzmich
С жиру бесятся. Нашли, что праздновать.
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Заяцволк
Каайф, аж самому захотелось жениться, чтобы потом развестись, и закатить такую же вечеруху
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ dr. cage
Губерниев ведущим был?
Он еще отлучился в туалет посреди вечеринки. Но забыл выключить микрофон…
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