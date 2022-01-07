Малафеев о шоу «Звезды в Африке»: «Мне понравилось. Самое извращенное – выпить коктейль из антилопьего жира, рыбьих глаз, жабр и протухшего кальмарового соуса»

Бывший вратарь и сборной России Вячеслав Малафеев в эфире «Коммент. Шоу» поделился впечатлениями от участия в шоу «Звезды в Африке», которое он выиграл.

– Для меня это был такой особенный опыт. Поехал я туда просто потому, что, с одной стороны, засиделся немного, стало скучно, захотелось разнообразия – люблю путешествовать, а тут такая возможность. А еще я знал, что практически не будут кормить, и я понимал, что обязательно похудею.

– А ты хотел похудеть?

– Я хотел похудеть, и 5 кг я там сбросил.

– Что самое извращенное тебе приходилось делать там?

– Ой. Самое извращенное – это выпить коктейль, который состоял из антилопьего жира, рыбьих глаз, жабр и какого-то протухшего кальмарового соуса. Эта смесь офигенна, если ты хочешь прочиститься. Я в этот день... Потерял много (смеется). Сказал: «В эту часть туалета никому не заходить».

– Но тебе понравилось участие в этом шоу?

– Мне понравилось очень. Почему? Удалось перезагрузиться.

– Это какая страна была?

– ЮАР. У меня не было телефона там. И, если честно, там я понял, что могу жить без телефона. Его там иногда давали, в паузы. И было понятно, что ты за эти 10-20 минут можешь сделать все что нужно, – рассказал бывший футболист.

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