Сборная России U17 и «Зенит» сыграют в финале Кубка БРИКС
Молодежная сборная России и «Зенит» сыграют в финале Кубка БРИКС.
Сборная России U17 вышла в финал турнира, одержав победу над «Сантосом» U17 в серии пенальти (2:2, пен. 10:9). Решающий гол в серии забил вратарь российской команды Данил Ладоха.
В другом полуфинале молодежная команда «Зенита» обыграла «Коринтианс» – 2:1. Победный гол в середине второго тайма забил нападающий Никита Базилевский.
Финальный матч состоится 2 июня.
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