Сборная России U17 и «Зенит» сыграют в финале Кубка БРИКС

Теги Зенит Сантос Коринтианс высшая лига Бразилия сборная России U-17 премьер-лига Россия результаты Футбол

Молодежная сборная России и «Зенит» сыграют в финале Кубка БРИКС.

Сборная России U17 вышла в финал турнира, одержав победу над «Сантосом» U17 в серии пенальти (2:2, пен. 10:9). Решающий гол в серии забил вратарь российской команды Данил Ладоха. 

В другом полуфинале молодежная команда «Зенита» обыграла «Коринтианс» – 2:1. Победный гол в середине второго тайма забил нападающий Никита Базилевский.

Финальный матч состоится 2 июня. 

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5 комментариев

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Shadow1882
За Россию!
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Красная стрела
А вот тут смешного ничего нет. Что наши пацаны играют со сверстниками из Бразилии - очень здорово.
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HI MARS
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Алексей Гусев
Ответ HI MARS
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часто на Золотом кубке появляется Бидон? Или может Трамп появлялся?? да хоть 1 перзыдэнт пендостана???
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