«Зенит» и Россия U17 сыграют на Кубке БРИКС в Бразилии с 27 мая по 2 июня

Теги Зенит Сантос Коринтианс Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия сборная России U-17 премьер-лига Россия Зенит U-19 Денис Первушин Футбол

Юношеская сборная России примет участие в Кубке БРИКС в Бразилии.

Кубок БРИКС пройдет в бразильском Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня. Сборная России U-17 под руководством Дениса Первушина отправится в Бразилию в среду, 24 мая. Перед турниром команда проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске.

Также на турнире сыграют «Зенит» и 6 команд из Бразилии – «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас», и «Фламенго».

Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

21 комментарий

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Никита Самарин
Вот и хорошая новость, международные матчи очень важны для молодых игроков.
+24
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+21
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сервисник
Малком как раз там, поможет если что)
+13
-1
+12
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Циник Петербургский
Болельщики бромантанового ФК 7-1, отлетающего от "супер-клубов", типа Санкт-Галлен, отметиться своим "юмором" уже успели, как я посмотрю ;)
+16
-5
+11
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Onion
Ответ Ростов-на-Дону
"зеня" выиграет кубок, а остальные срубят за это бабла!
Зависть?)))
+12
-2
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Dinamik1
Бразилы это конечно статус.Кубок БРИКС а играют две страны это как?
+6
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сервисник
Ответ Максим Попов
а как ч Бразилии к геям относятся?
Не переживай, они про тебя не знают
+4
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Доктор Верховцев
Ответ Иван Новиков
С европейскими Ювентусом, Атлетико и Насионалом у шапито не очень получилось. Глянем как будет с бразильскими.
А когда спартак с ними играл?
+3
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Виталик Украинский
Ответ Вертуальный Человек
так у зенита 27 матч с Сочи и 3 июня матч с факелом
Молодежки играть будут
+3
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Вертуальный Человек
так у зенита 27 матч с Сочи и 3 июня матч с факелом
+2
0
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Schicotus4
Посмотрим на уровень наших молодых игроков на фоне лучших молодых игроков мира
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And-Rover
Ну это конечно хорошо. Соперники то что надо.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Ростовский
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Ришад Хайруллин
Ответ Ростовский
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Ростовский
Ответ Ришад Хайруллин
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Так спорт=политика по всем действиям Запада, ФИФА и УЕФА.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Ростовский
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schwein
Ответ Доктор Верховцев
А когда спартак с ними играл?
Они играли круче чем с Ювентусом, они играли с Наполи! Вот.
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Сергей Жарковский
Наконец нормальные международные игры для молодежи!👍
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Ростовский
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