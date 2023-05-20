«Зенит» и Россия U17 сыграют на Кубке БРИКС в Бразилии с 27 мая по 2 июня

Юношеская сборная России примет участие в Кубке БРИКС в Бразилии.

Кубок БРИКС пройдет в бразильском Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня. Сборная России U-17 под руководством отправится в Бразилию в среду, 24 мая. Перед турниром команда проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске.

Также на турнире сыграют « » и 6 команд из Бразилии – «Атлетико Жувентус», « », «Насьональ», « », « », и « ».

Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!