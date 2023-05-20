«Зенит» и Россия U17 сыграют на Кубке БРИКС в Бразилии с 27 мая по 2 июня
Юношеская сборная России примет участие в Кубке БРИКС в Бразилии.
Кубок БРИКС пройдет в бразильском Сан-Паулу с 27 мая по 2 июня. Сборная России U-17 под руководством Дениса Первушина отправится в Бразилию в среду, 24 мая. Перед турниром команда проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске.
Также на турнире сыграют «Зенит» и 6 команд из Бразилии – «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас», и «Фламенго».
Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы.
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