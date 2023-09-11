Головин о лидерстве в Лиге 1: «Сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе»
Александр Головин высказался о боеспособности «Монако».
— Вы играете в одной из лучших команд во Франции. Но самое большое достижение — финал Кубка. Это вас разочаровывает?
— Конечно, хочется побеждать. На данный момент финал Кубка — главное достижение. Но будем дальше работать. Считаю, в этом сезоне у нас отличные шансы.
По ощущениям, сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе, – сказал хавбек «Монако».
После 4 туров монегаски с 10 очками лидируют в Лиге 1.
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