Головин о лидерстве в Лиге 1: «Сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Александр Головин высказался о боеспособности «Монако».

— Вы играете в одной из лучших команд во Франции. Но самое большое достижение — финал Кубка. Это вас разочаровывает?

— Конечно, хочется побеждать. На данный момент финал Кубка — главное достижение. Но будем дальше работать. Считаю, в этом сезоне у нас отличные шансы.

По ощущениям, сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе, – сказал хавбек «Монако».

После 4 туров монегаски с 10 очками лидируют в Лиге 1.

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