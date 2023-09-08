Александр Головин: «Не думаю об уходе из «Монако». Был интерес дортмундской «Боруссии», но не было предложения»

Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Головин ТАСС Футбол

Александр Головин заявил об интересе дортмундской «Боруссии».

Футболист выступает за «Монако» с сезона-2018/19.

«Был интерес от «Боруссии» из Дортмунда, но конкретного предложения не было.

Я сейчас счастлив в «Монако». Не думаю о том, чтобы уйти», – сказал полузащитник Александр Головин.

В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин забил один мяч в четырех матчах.

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19 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ jam.football
Легенда Монако )
Разве плохо быть легендой Монако? Престижный клуб с историей.
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Фарид Харисов
Играешь на берегу моря в самом благополучном районе мира, где низкое налогообложение, чистота и порядок. Играешь за клуб, где ты в топе по зарплате. Команда почти регулярно в еврокубках, а в качестве бонуса то, что у неё почти нет фанатов (минимум давления со стороны)

Он наверное на всех болельщиков, кто ему говорит сменить клубную прописку смотрит как на пациентов дурки :)
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Schiaff1no
27 лет, основа в отличном клубе, с хорошей зарплатой, местом в основе, чуть ли не лучшее место для жизни. Зачем менять шило на мыло
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luu
С Монако выиграть Лигу 1 больше шансов чем с Дортмундом Бундеслигу
+8
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+8
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Egor Aleksandrovich
лишь бы самому все нравилось и устраивало. 6 год уже в команде, как никак. единственное жаль, что путевку в ЛЧ они никак не могут зацепить, хотелось бы на него там посмотреть, с топами.
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+3
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Egor Aleksandrovich
Ответ jam.football
Легенда Монако )
смех смехом, а тем временем Голова уже 180 матчей за Монако набегал.
да и стата хорошая, 26+33. считай, в каждом третьем матче выполняет результативное действие на поле.
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che kaif
В Монако Головин на своем месте.не хватает только еврокубков но в этом сезоне должны попасть в Лч
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Виталий Ан
Саша не пиз…ди. ты изначально пошел в Монако чтоб тебя заметил топ клуб. Нет ничего зазорного в этом. Есть зазорное этого не признавать. ДБ и та не была твоим мечтанием. Правду надо говорить. И мы поймем.
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M. Shinoda
Ответ luu
С Монако выиграть Лигу 1 больше шансов чем с Дортмундом Бундеслигу
С Монако даже Бундеслигу взять шансов больше нежели с БД)
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Philatelist79
Ответ luu
С Монако выиграть Лигу 1 больше шансов чем с Дортмундом Бундеслигу
Вот, сейчас больно было. Бавария просто дарила Дортмунду чемпионство.
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jam.football
Легенда Монако )
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Philatelist79
Дортмунд был бы повышением, жаль, что не пошло дальше пока.
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alexsplayer
Ему осталось только кэпом команды стать, и вообще будет идеально!
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Олег Акимов
Не вижу смысла менять команду. Это его уровень. Хороший, крепкий европейский клуб. Если бы он был на голову выше всех в команде, то да.
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waleri
А зачем менять зп в 3.5 лимонов €, аппартаменты на Лазурном берегу с шикарным видом на залив и прекрасным морским климатом на мрачный Дортмунд? Тем более, Монако с австрийским спецом (экс Айнтрахт) сейчас на отличном ходу!
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St.7
Саша прогрессирует с каждым матчем!
Удачи ему в этом сезоне,уже и не дурно будет сделать 20 по г п в этом сезоне!
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Молодой Френки
Получается Монако будет его высшей точкой. Головин способен и на большее
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