Александр Головин: «Не думаю об уходе из «Монако». Был интерес дортмундской «Боруссии», но не было предложения»

Александр Головин заявил об интересе дортмундской «Боруссии».

Футболист выступает за «Монако» с сезона-2018/19.

«Был интерес от « » из Дортмунда, но конкретного предложения не было.

Я сейчас счастлив в « ». Не думаю о том, чтобы уйти», – сказал полузащитник .

В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин забил один мяч в четырех матчах.

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