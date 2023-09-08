Александр Головин: «Не думаю об уходе из «Монако». Был интерес дортмундской «Боруссии», но не было предложения»
Александр Головин заявил об интересе дортмундской «Боруссии».
Футболист выступает за «Монако» с сезона-2018/19.
«Был интерес от «Боруссии» из Дортмунда, но конкретного предложения не было.
Я сейчас счастлив в «Монако». Не думаю о том, чтобы уйти», – сказал полузащитник Александр Головин.
В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин забил один мяч в четырех матчах.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Он наверное на всех болельщиков, кто ему говорит сменить клубную прописку смотрит как на пациентов дурки :)
да и стата хорошая, 26+33. считай, в каждом третьем матче выполняет результативное действие на поле.
Удачи ему в этом сезоне,уже и не дурно будет сделать 20 по г п в этом сезоне!