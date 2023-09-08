Головин об отношении к нему во Франции после 24 февраля 2022-го: «Не изменилось. На мне это никак не отразилось»

Теги Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин рассказал об отношении во Франции после 24 февраля 2022-го.

– Поменялось ли отношение в «Монако» или во Франции к вам с начала СВО?

– Отношение лично ко мне не изменилось. На мне это никак не отразилось, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

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17 комментариев

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benjamin92
Адекватных, думающих и понимающих людей больше, чем тех, кто верит в сюжеты по телевизору.
+37
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+30
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gukmamop
Зинченко: "немедленно плачет"
+30
-18
+12
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Alias69
Заметил, что воняет чаще всего там, где чубы в руководстве. История Сперцяна и Аякса тому подтверждение
+6
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+6
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Андрей маяк
Монако это королевство, богатых там любят.
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Алексѣй Пестовъ
Что нравится в Головине, так это нежелание разогревать скандалы (вспомните историю с рукопожатием с Малиновским, к примеру). Парень явно с мозгами.
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Sarumian
Ответ Витек Дубов
а почему в сборную не приезжал тогда 1.5 года
Что в ней делать ? Играть международные матчи ?
+3
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Leon Betov
Ответ gukmamop
Зинченко: "немедленно плачет"
Плакать должны пропагандисты, которые верещат о русофобии
+1
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k0rvin
Люди живущие в европе: норм все, ничего не поменялось.
Телевизор в России: русофобия! агрессия! Культура отмены и отмена культуры!!
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Metalloid
Ответ benjamin92
Адекватных, думающих и понимающих людей больше, чем тех, кто верит в сюжеты по телевизору.
Так говорят про русофобию политиков и она очевидно, про обычных людей такое только в польше и ̶з̶а̶е̶ прибалтики. Ну в чехии есть немного.
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Бронислав Каминский
Ответ Витек Дубов
а почему в сборную не приезжал тогда 1.5 года
Потому что кудрявый физрук вызывает туда какой-то сброд,чьих имен даже не знает.Зачем Головину в сборную приезжать?Чтобы играть товарки с молодежкой Египта или ради суперсерии с Таджикистаном и Киргизией?)))
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Great Football Moments
Ответ k0rvin
Люди живущие в европе: норм все, ничего не поменялось. Телевизор в России: русофобия! агрессия! Культура отмены и отмена культуры!!
ну европа разная)) в той же Польше и прибалтике россиян не любят , а например в Грузию уехало много украинских «патриотов» поэтому там тоже не без теплого приема
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