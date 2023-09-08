Головин об отношении к нему во Франции после 24 февраля 2022-го: «Не изменилось. На мне это никак не отразилось»
Александр Головин рассказал об отношении во Франции после 24 февраля 2022-го.
– Поменялось ли отношение в «Монако» или во Франции к вам с начала СВО?
– Отношение лично ко мне не изменилось. На мне это никак не отразилось, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
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