Александр Головин рассказал об отношении во Франции после 24 февраля 2022-го.

– Поменялось ли отношение в «Монако» или во Франции к вам с начала СВО?

– Отношение лично ко мне не изменилось. На мне это никак не отразилось, – сказал полузащитник « » и сборной России.

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