Петкун о тренерах РПЛ: «Всегда бледные, убиваются о бровку или стоят, как холодные лягушки. Ничего, кроме сочувствия, не вызывают»

Вячеслав Петкун иронично отозвался о тренерах клубов Мир РПЛ.

«У нас тренеры, если на них посмотреть, ничего, кроме сочувствия, не вызывают.

Они всегда бледные, они громко ругаются, убиваются об эту бровку или стоят, как холодные лягушки. Испуганными глазами смотрят на происходящее на футбольном поле», – сказал лидер группы «Танцы Минус» и болельщик « ».

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