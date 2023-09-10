Петкун о тренерах РПЛ: «Всегда бледные, убиваются о бровку или стоят, как холодные лягушки. Ничего, кроме сочувствия, не вызывают»

Теги Зенит премьер-лига Россия музыка Вячеслав Петкун Футбол

Вячеслав Петкун иронично отозвался о тренерах клубов Мир РПЛ.

«У нас тренеры, если на них посмотреть, ничего, кроме сочувствия, не вызывают.

Они всегда бледные, они громко ругаются, убиваются об эту бровку или стоят, как холодные лягушки. Испуганными глазами смотрят на происходящее на футбольном поле», – сказал лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита».

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8 комментариев

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fil_spb
И к чему тут это кхм мнение? Чем Петкун заслужил, что его бездарный и хамский треп удостаиваются отдельной новости на спортсру?
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Aleksandr Dubovik
Цветут цветы, ни я ни ты, уже не можем их сорвать
+5
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box2box2
Ответ fil_spb
И к чему тут это кхм мнение? Чем Петкун заслужил, что его бездарный и хамский треп удостаиваются отдельной новости на спортсру?
Он скоро возглавит одну из команд РПЛ
+2
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Bul.Bul
Никогда не обращал внимания, что у него такие странные уши
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Клирик
Юран, Вадик Евсеев, Гогниев, это из молодых, да и из тех кому сейчас под 80 безучастными редко стояли или даже сидели выкуривая одну за одной.
Так себе вброс, чувак не в теме вообще.
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Кокич
1) бледные
2) громко ругаются
3) убиваются об бровку
4) как холодные лягушки

А какой пункт для тренера его любимой команды подходит?
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Сергей Лепехин
А этого спортсру где откопал
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