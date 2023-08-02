Shaman выступит на «Газпром Арене» 9 сентября

Shaman даст сольный концерт на «Газпром Арене».

Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 9 сентября. Во время концерта на домашней арене « » Shaman исполнит все главный хиты, включая песню «Я русский».

«Наряду со всенародно любимыми хитами, знаменитый автор и исполнитель готовит массу сюрпризов. В программе шоу запланированы яркие дуэты, в том числе, со звездой мировой сцены, директором Театра оперы и балета Севастополя – Сергеем Полуниным.

Shaman готовит высокотехнологичное шоу с суперсовременным светом и звуком, оригинальную сценографию, впечатляющие спецэффекты и, конечно, премьеру абсолютно новых песен», – говорится в пресс-релизе «Европейской медиагруппы».

Генеральным партнером станет радиостанция «Дорожное радио».

Ожидается, что шоу на « » посетит свыше 60 тысяч зрителей.

Фото: SHAMAN