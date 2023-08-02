Shaman выступит на «Газпром Арене» 9 сентября
Shaman даст сольный концерт на «Газпром Арене».
Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 9 сентября. Во время концерта на домашней арене «Зенита» Shaman исполнит все главный хиты, включая песню «Я русский».
«Наряду со всенародно любимыми хитами, знаменитый автор и исполнитель готовит массу сюрпризов. В программе шоу запланированы яркие дуэты, в том числе, со звездой мировой сцены, директором Театра оперы и балета Севастополя – Сергеем Полуниным.
Shaman готовит высокотехнологичное шоу с суперсовременным светом и звуком, оригинальную сценографию, впечатляющие спецэффекты и, конечно, премьеру абсолютно новых песен», – говорится в пресс-релизе «Европейской медиагруппы».
Генеральным партнером станет радиостанция «Дорожное радио».
Ожидается, что шоу на «Газпром Арене» посетит свыше 60 тысяч зрителей.
Фото: SHAMAN
Респект работникам ЖКХ
В России любят кричать про геев на западе но у самих тут своих элтонов джонов и джорджов майклов с горкой.
А это по Фрейду знаете ли, весьма любопытный момент)
обожаю спортс
Ребята я не живу в России лет 7, подскажите как его музыка чем интересный?
Теперь наладится жизнь наша !