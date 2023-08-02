Shaman выступит на «Газпром Арене» 9 сентября

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) стадионы музыка Shaman Футбол

Shaman даст сольный концерт на «Газпром Арене».

Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 9 сентября. Во время концерта на домашней арене «Зенита» Shaman исполнит все главный хиты, включая песню «Я русский».

«Наряду со всенародно любимыми хитами, знаменитый автор и исполнитель готовит массу сюрпризов. В программе шоу запланированы яркие дуэты, в том числе, со звездой мировой сцены, директором Театра оперы и балета Севастополя – Сергеем Полуниным.

Shaman готовит высокотехнологичное шоу с суперсовременным светом и звуком, оригинальную сценографию, впечатляющие спецэффекты и, конечно, премьеру абсолютно новых песен», – говорится в пресс-релизе «Европейской медиагруппы».

Генеральным партнером станет радиостанция «Дорожное радио».

Ожидается, что шоу на «Газпром Арене» посетит свыше 60 тысяч зрителей.

Фото: SHAMAN

155 комментариев

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Каждый день, проходя мимо метро Площадь восстания, вижу, как ему на рекламном баннере член на лбу нарисовали. И неделю никто не стирает.

Респект работникам ЖКХ
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🤮
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+162
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Блин, а нельзя его продать во Фламенго за 15млн?(
+148
-9
+139
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Sports качественно накидывает. Браво!
+77
-10
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Ответ Человек_Легенда
Каждый день, проходя мимо метро Площадь восстания, вижу, как ему на рекламном баннере член на лбу нарисовали. И неделю никто не стирает. Респект работникам ЖКХ
Может они же и нарисовпли,кстати.
+52
-1
+51
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Шаман - это баг в системе. Вроде как заходит под настроения телевизорных патриотов, но выглядит как типичный мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации (опять же подставляем под представления телевизора). И как быть?
+58
-8
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На легендарной сцене Виража!
+45
-4
+41
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Ответ Сергей Ямковой
Не знаю кто такой "Shaman", но парень на фото похож на солдата СС или сотрудника Гестапо. Ребята я не живу в России лет 7, подскажите как его музыка чем интересный?
Не в России Ютуб забанили или что?
+47
-7
+40
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как эта новость связана с футболом ?))
+35
-4
+31
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Ответ Fona
Шаман - это баг в системе. Вроде как заходит под настроения телевизорных патриотов, но выглядит как типичный мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации (опять же подставляем под представления телевизора). И как быть?
Что в первый раз что ли? Боря Моисеев, Пенкин и т.д...
В России любят кричать про геев на западе но у самих тут своих элтонов джонов и джорджов майклов с горкой.
А это по Фрейду знаете ли, весьма любопытный момент)
+30
-3
+27
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"Всенародно любимые хиты". Бедные 60 тысяч бюджетников, которым придется смотреть и слушать это говно.
+28
-4
+24
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А этот всё ходит в прикиде Waffen SS.
+26
-3
+23
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Ответ cektor
как эта новость связана с футболом ?))
написано же на Газпром Арене
+17
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+15
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шаман, медиафутбол, политика, тролли
обожаю спортс
+16
-2
+14
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Ответ cektor
как эта новость связана с футболом ?))
Шаман->Погба->футбол. Что непонятного?
+14
-1
+13
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Не знаю кто такой "Shaman", но парень на фото похож на солдата СС или сотрудника Гестапо.
Ребята я не живу в России лет 7, подскажите как его музыка чем интересный?
+38
-26
+12
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Кумир патриотов - Shaman использует латиницу вместо кириллицы, но патриотов это не смущает. Как и многое другое.
+11
0
+11
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Ответ Сергей Ямковой
Не знаю кто такой "Shaman", но парень на фото похож на солдата СС или сотрудника Гестапо. Ребята я не живу в России лет 7, подскажите как его музыка чем интересный?
ничем
+14
-3
+11
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Почему Shaman,он что,не русский?
+12
-2
+10
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Ответ Ден Ден
🤮
Шаман споет, Полунин спляшет !
Теперь наладится жизнь наша !
+13
-3
+10
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Ответ Fona
Шаман - это баг в системе. Вроде как заходит под настроения телевизорных патриотов, но выглядит как типичный мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации (опять же подставляем под представления телевизора). И как быть?
Ходит слух о протекции от некого Вячеслава В. с охотного ряда.
+13
-3
+10
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Ответ milya ololo
все про себя да про себя??? Shaman прекрасен. и ему повезло!
Прекрасно и удачно присосался к госкормушке👍
+9
-1
+8
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Спасибо 🙏 блюванул
+7
0
+7
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Ответ zastup
Шаман это худшее что могло случиться с нашей музыкой
Это не музыка.
+10
-3
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Эта певучая голова может вызывать только рвотный рефлекс у нормального человека!!!🤮🤮🤮
+6
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