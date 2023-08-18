Андрей Мостовой подарил Вале Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке «Зенита» за 150 тысяч рублей

Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника соцсети девушки и спорт Андрей Мостовой деньги музыка Футбол

Андрей Мостовой сделал дорогой подарок блогеру Вале Карнавал.

По данным «РБ Спорт», полузащитник «Зенита» отправил в подарок популярному российскому видеоблогеру, тиктокеру, поп-исполнительнице и актрисе Вале Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке клуба из Санкт-Петербурга.

На днях Карнавал выложила в инстаграме, где на нее подписаны 7,4 млн человек, фотографию подарка от Мостового без какого-либо упоминания футболиста.

По информации издания, цветы были присланы от Мостового и обошлись футболисту примерно в 150 тысяч рублей.

Фото: instagram.com/stories/karna.val/

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

147 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Smolyanin
Ясно
+106
-4
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
то чувство, когда ты не знаешь, чем популярна Валя карнавал. но догадываешься
+93
-5
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rwkq485579
Бразильцы привили любовь к карнавалу
+49
-4
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
markoolio
Было бы забавно, если бы не Андрей, а Александр Мостовой
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Владислав Бондарчук
А кто? Развивай тему, интересно же, и сайт подходит
Ну смотри, был Егор Крид, потом Саша Стоун. Со всеми расставалась не в очень хороших отношениях. Со Стоуном даже собирались жениться

Откуда я обладаю столь важной информацией? Я просто смотрю вопрос ребром с Бастой
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lavrusha87
Прям с ценником?
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПОШОЛ ПОШОЛ
>блогерке
Толерантный спортс
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Хорошо ногомячисты в РПЛ зарабатывают, кривоногий Мостовой цветы за 150к как туалетную бумагу покупает
+32
-14
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
паяльная лампа
Ответ lavrusha87
Прям с ценником?
да, и с оплатой курьеру по факту доставки
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Bartez1986
то чувство, когда ты не знаешь, чем популярна Валя карнавал. но догадываешься
Наталья Морская пехота, Валя Карнавал, Вика Сладкие губы – спецотряд секретный:)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokomelon
Блогерка, тиктокерка😂 Это даже звучит смешно
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Махмуд Адылов
Ответ markoolio
Было бы забавно, если бы не Андрей, а Александр Мостовой
У него денег нет )))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Бондарчук
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
А кто? Развивай тему, интересно же, и сайт подходит
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NEgr17
Это за час предоплата?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ ML26
Ну смотри, был Егор Крид, потом Саша Стоун. Со всеми расставалась не в очень хороших отношениях. Со Стоуном даже собирались жениться Откуда я обладаю столь важной информацией? Я просто смотрю вопрос ребром с Бастой
Стоун вообще-то Оливер. И Роллинг.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
паяльная лампа
Ответ Viktor Smolyanin
Ясно
Понятно
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
Ответ ML26
Ну смотри, был Егор Крид, потом Саша Стоун. Со всеми расставалась не в очень хороших отношениях. Со Стоуном даже собирались жениться Откуда я обладаю столь важной информацией? Я просто смотрю вопрос ребром с Бастой
я на месте
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Держите в курсе, повел ли в кабак, вдул - не вдул, это важно.
Ну и тема сисек не раскрыта, не серьезный подход к новости.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Поп исполнительнице и актрисы 🤣🤣
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ rwkq485579
Бразильцы привили любовь к карнавалу
Шутка на поверхности, но изящная. Редкость на нынешнем спортсе🤝
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чистый лист
Ответ Великий Алонсо
Хорошо ногомячисты в РПЛ зарабатывают, кривоногий Мостовой цветы за 150к как туалетную бумагу покупает
За эти деньги можно было купить 3 Суторминых.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Теперь любая новость, где есть фамилия Мостовой, дичь какая-то)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom1289
Какая еще видеоблогерка????? Уже и до спортс добралась эта ересь с пилотками, инженерками и тд.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitaly Leontich
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
understand
Clear
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Viktor Smolyanin
Ясно
understand
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий