Андрей Мостовой подарил Вале Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке «Зенита» за 150 тысяч рублей
Андрей Мостовой сделал дорогой подарок блогеру Вале Карнавал.
По данным «РБ Спорт», полузащитник «Зенита» отправил в подарок популярному российскому видеоблогеру, тиктокеру, поп-исполнительнице и актрисе Вале Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке клуба из Санкт-Петербурга.
На днях Карнавал выложила в инстаграме, где на нее подписаны 7,4 млн человек, фотографию подарка от Мостового без какого-либо упоминания футболиста.
По информации издания, цветы были присланы от Мостового и обошлись футболисту примерно в 150 тысяч рублей.
Фото: instagram.com/stories/karna.val/
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Откуда я обладаю столь важной информацией? Я просто смотрю вопрос ребром с Бастой
Толерантный спортс
Ну и тема сисек не раскрыта, не серьезный подход к новости.