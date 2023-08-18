Андрей Мостовой подарил Вале Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке «Зенита» за 150 тысяч рублей

Андрей Мостовой сделал дорогой подарок блогеру Вале Карнавал.

По данным «РБ Спорт», полузащитник « » отправил в подарок популярному российскому видеоблогеру, тиктокеру, поп-исполнительнице и актрисе Вале Карнавал букет из 101 пиона и плюшевого медведя в футболке клуба из Санкт-Петербурга.

На днях Карнавал выложила в инстаграме, где на нее подписаны 7,4 млн человек, фотографию подарка от Мостового без какого-либо упоминания футболиста.

По информации издания, цветы были присланы от Мостового и обошлись футболисту примерно в 150 тысяч рублей.

Фото: instagram.com/stories/karna.val/

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