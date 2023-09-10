Тренер Гамбии о землетрясении в Марокко: «Сначала подумал, что упал самолет, потом стало по-настоящему страшно – стены тряслись. Некоторые игроки пережили это в Турции недавно»

Теги происшествия Кубок Африки Сборная Марокко по футболу сборная ДР Конго Сборная Гамбии высшая лига Марокко Футбол

Тренер сборной Гамбии рассказал, как команда пережила землетрясение в Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла, эпицентр которого располагался вблизи Марракеша, произошло в ночь на 9 сентября. Число погибших превысило 2000 человек.

10 сентября в Марракеше должен был пройти матч отбора Кубка африканских наций между сборными Гамбии и Конго. Впоследствии игра была перенесена.

«Сначала мне показалось, что кто-то стучится ко мне в дверь, потом я подумал, что разбился самолет, потому что наш отель был рядом с аэропортом. Но потом стало страшно. Действительно страшно. Стены тряслись, с потолка что-то падало.

Некоторые из игроков не так давно пережили землетрясение в Турции, поэтому необходимость пройти через это [снова] была для них очень травмирующим моментом.

Странная ситуация. Мы пытаемся справляться с этим и поддерживать атмосферу», – сказал Том Саинтфит.

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