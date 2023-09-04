Саутгейт о Кейне в «Баварии»: «Для сборной Англии хорошо, что будущее Харри определено на несколько лет. Ему было бы здорово выиграть трофей»
Гарет Саутгейт рассказал, как переход в «Баварию» может помочь Харри Кейну.
«Для сборной Англии, считаю, хорошо, что будущее Харри теперь определено на ближайшие несколько лет. Думаю, потенциально это может отвлечь игроков. Но для него также хорошо, что теперь он играет за новый клуб. Он очень долго играл в одном клубе. Перемены означают, что необходимо произвести впечатление на новых товарищей по команде, тренерский штаб и болельщиков, а также адаптироваться к новой стране. Думаю, что в этом есть много плюсов.
Я уверен, что для самого Харри было бы здорово теперь выиграть трофей. Не факт, что он станет лучше как игрок, но, возможно, есть и другие психологические аспекты, с которыми этот трансфер поможет ему справиться. Вероятно, это те единственные мелочи, которые можно улучшить, став старше», – сказал главный тренер сборной Англии.
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