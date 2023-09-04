Саутгейт о Кейне в «Баварии»: «Для сборной Англии хорошо, что будущее Харри определено на несколько лет. Ему было бы здорово выиграть трофей»

Гарет Саутгейт рассказал, как переход в «Баварию» может помочь Харри Кейну.

«Для сборной , считаю, хорошо, что будущее теперь определено на ближайшие несколько лет. Думаю, потенциально это может отвлечь игроков. Но для него также хорошо, что теперь он играет за новый клуб. Он очень долго играл в одном клубе. Перемены означают, что необходимо произвести впечатление на новых товарищей по команде, тренерский штаб и болельщиков, а также адаптироваться к новой стране. Думаю, что в этом есть много плюсов.

Я уверен, что для самого Харри было бы здорово теперь выиграть трофей. Не факт, что он станет лучше как игрок, но, возможно, есть и другие психологические аспекты, с которыми этот трансфер поможет ему справиться. Вероятно, это те единственные мелочи, которые можно улучшить, став старше», – сказал главный тренер сборной Англии.

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