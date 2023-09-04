Саутгейт о Кейне в «Баварии»: «Для сборной Англии хорошо, что будущее Харри определено на несколько лет. Ему было бы здорово выиграть трофей»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Гарет Саутгейт рассказал, как переход в «Баварию» может помочь Харри Кейну.

«Для сборной Англии, считаю, хорошо, что будущее Харри теперь определено на ближайшие несколько лет. Думаю, потенциально это может отвлечь игроков. Но для него также хорошо, что теперь он играет за новый клуб. Он очень долго играл в одном клубе. Перемены означают, что необходимо произвести впечатление на новых товарищей по команде, тренерский штаб и болельщиков, а также адаптироваться к новой стране. Думаю, что в этом есть много плюсов.

Я уверен, что для самого Харри было бы здорово теперь выиграть трофей. Не факт, что он станет лучше как игрок, но, возможно, есть и другие психологические аспекты, с которыми этот трансфер поможет ему справиться. Вероятно, это те единственные мелочи, которые можно улучшить, став старше», – сказал главный тренер сборной Англии.

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8 комментариев

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Собиратель хаоса
Неплохо бы выиграть трофей. Хорошо, что он перешел в Баварию, а то что в Тоттенхэме, что в сборной ему это не светит, добавил Саутгейт.
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aseke
Думаю, с Кейном в Баварии и Беллингемом в Реале у сборной Англии появится тот недостающий ингредиент для завоевания трофея.
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Илья Ворошилов
И тебе Гарет не помешает выиграть
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Lose Yourself
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Сейчас по игре кажется, что Тоттенхэм ближе к чему-то серьезному, чем Бавария, посмотрим по итогу, очень интересно играют шпоры
А что они могут выиграть? АПЛ вряд ли, из кубка лиги вылетели, в еврокубках не играют
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Николай Корягин
Audi cup: 🗿
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Николай Корягин
Ответ Илья Ворошилов
Не устали убогую шутку повторять ?
Нет.
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