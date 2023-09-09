Кейн о «Баварии»: «Мы победили 4:0 и 3:1 – и не все были довольны нашей игрой. В «Тоттенхэме» даже два поражения подряд не были катастрофой»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Тоттенхэм Харри Кейн Евро-2024 Футбол

Харри Кейн высказался о том, что финалы турниров пройдут в важных ему странах.

«Мне сказали, что финал Лиги чемпионов будет на «Уэмбли», и, конечно, я знаю, что Евро-2024 пройдет в Германии, так что если кто-то пишет сценарий для фильма...

Я постараюсь, чтобы все получилось. Я не хочу слишком много об этом думать, но если это произойдет, то будет великолепно.

В «Баварии» совершенно другое давление относительно «Тоттенхэма». Естественно, мы со «шпорами» хотели что-нибудь выиграть, но пара поражений не считалась катастрофой. В «Баварии» же есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч.

Первые две игры мы выиграли со счетом 4:0 и 3:1 – и то не все были довольны тем, как мы играем. Я рад получению столь разных эмоций. Опыт борьбы за трофеи, в том числе, надеюсь, за Лигу чемпионов, поможет справиться с давлением в некоторых ситуациях, которые будут возникать у сборной Англии», – сказал форвард мюнхенцев.

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22 комментария

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Турко Ибрагимов
Ответ Astella Guccio
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так он факты говорит где тут высокомерие
+14
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S. A.
Начинает понимать, что ТТХ – не топ-клуб
+14
-6
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Artem Piatkov
В Тоттенхэме и 60 лет без Чемпионств не трагедия :))
+11
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QWertY
Ответ S. A.
Для фаната МЮ, которому я не могу ответить. За тот же период Арсенал был выше МЮ 4 раза, так что пусть не вякает
Но МЮ и Ттх ни разу не занимали два раза подряд 8 место как арсинал😂
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QWertY
Ответ S. A.
И за чемпионство не боролись, и трофеев на двоих взяли меньше, чем Арсенал
Пхах, только для фанатов арсинала мнимая борьба за чемпионство > финала ЛЧ, а всякие калы > еврокубка😂😂
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QWertY
Ответ S. A.
Во-первых, не мнимая, а 20 с лишним туров лидерства в таблице. Во-вторых, финал ЛЧ это не трофей
Ору😂
Расскажи Сульшеру про лидерство в АПЛ, когда с МЮ занимал второе место, он поржет с тебя😂
Только для фанатов арсинала «лидерство 20 туров в АПЛ» -трофей, а финал ЛЧ -такое себе достижение. Ору два раза😂
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Jadie James
Так и должно быть, а в шпорах всегда все были расслабленные. Тот же Конте не зря психовал на характер игроков
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Михаил Опякин
При упоминании Тоттенхэма появляется улыбка
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Машина Мощная
привыкай фули...
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А недалекому Кейну в голову не пришло, что в Бундеслиге,лиге одной команды, где Бавария гегемон, естественно будут требовать уверенных побед каждый матч, потому-что это БУНДЕСЛИГА и БАВАРИЯ? А Тоттэнхэм никакой не гегемон, и не самая сильная команда своей лиги, в отличие от Баварии. Сама по себе Бавария, команда уровнем выше Тоттенхэма. Уровень апл ,даже смешно с Бундеслигой сравнивать, поэтому, требовать от ТТХ такое просто глупо. В Бундесе, Бавария каждый матч фаворит, с огромным отрывом. А ТТХ, в апл, фаворит в процентах 60-и матчей, и этот фаворитизм зачастую небольшой.
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S. A.
Ответ S. A.
Во-первых, не мнимая, а 20 с лишним туров лидерства в таблице. Во-вторых, финал ЛЧ это не трофей
Я где-то писал, что это трофей?

Напиши, как сами будете в состоянии снова бороться за АПЛ, а то после ухода Ферги всё печально
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QWertY
Ответ S. A.
"Физрук" – единственный, кто смог выиграть АПЛ без поражений, так что выкуси
Пхах, и то с мегазвездным составом😂 а с ЛЧ как у физрука обстоят дела?😂 нуль! Выкуси)
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red hikkikomori
Ответ Astella Guccio
Факты фактами , но он там не мало лет был, не чужой всё-таки , о родном доме , где хлеб тебе дали не краше говорить так, они его не вышвырнули ,чтобы такая злоба осталась
Клуб его на базу не пустил вещи забрать, пока он самолёт ждал :) А тут он вообще ничего плохого не сказал про них
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