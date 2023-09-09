Кейн о «Баварии»: «Мы победили 4:0 и 3:1 – и не все были довольны нашей игрой. В «Тоттенхэме» даже два поражения подряд не были катастрофой»

Харри Кейн высказался о том, что финалы турниров пройдут в важных ему странах.

«Мне сказали, что финал чемпионов будет на « », и, конечно, я знаю, что пройдет в Германии, так что если кто-то пишет сценарий для фильма...

Я постараюсь, чтобы все получилось. Я не хочу слишком много об этом думать, но если это произойдет, то будет великолепно.

В «Баварии» совершенно другое давление относительно « ». Естественно, мы со «шпорами» хотели что-нибудь выиграть, но пара поражений не считалась катастрофой. В «Баварии» же есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч.

Первые две игры мы выиграли со счетом 4:0 и 3:1 – и то не все были довольны тем, как мы играем. Я рад получению столь разных эмоций. Опыт борьбы за трофеи, в том числе, надеюсь, за Лигу чемпионов, поможет справиться с давлением в некоторых ситуациях, которые будут возникать у сборной Англии», – сказал форвард мюнхенцев.

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