«Барселона» отменит такси для учащихся академии ради сокращения расходов и пустит автобус. Некоторые семьи могут отказаться от занятий из-за проблем с логистикой

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта детский футбол деньги Футбол

«Барселона» уменьшила расходы на академию и может потерять некоторых учащихся.

Как передает Mundo Deportivo, в рамках мероприятий по сокращению издержек руководство приняло решение больше не использовать услуги такси для того, чтобы возить молодых футболистов на базу клуба и домой.

Такая практика существовала в «Барселоне» на протяжении 25 лет, обслуживали команду около 30 автомобилей и 40 водителей. Утверждается, что таким образом передвигались примерно 80% посещающих академию игроков.

Теперь будет использоваться специальный автобусный маршрут, однако такой вариант создаст проблемы для отдельных семей – логистические, финансовые (будут расходоваться средства на то, чтобы добраться до нужной остановки), а также связанные с потерей времени.

Тренеры академии надеются, что родители не начнут забирать детей из академии из-за новшеств, связанных с сокращением расходов и исчезновением прежних условий. Есть семьи, которые рассматривают такой выход.

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83 комментария

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Каждая новая новость про Барселону всё смешнее и смешнее. Почему про другие клубы мы такого не слышим? Ладно, Барселона, не выходи из кризиса никогда. Я хочу читать эти новости вечно.
+160
-32
+128
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ten Hag
Ну наконец-то, а то уже эти такси для ребят из академии чуть клуб до банкротства не довели
Все и так заложили что могли
+92
-6
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Born is the King
И этот клуб недавно платил 104 млн в год какому то Месси.
+94
-25
+69
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Дядя ТУРА
Ответ Born is the King
И этот клуб недавно платил 104 млн в год какому то Месси.
до сих пор платит
+56
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Jack Daniels
Ребята, потерпите, Хави нужен Канселу
+27
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Евгений Кузнецов
надо еще футболистов на картошку отправлять что бы клубу денежку зарабатывали
+21
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Agent Smith
Надо детей по переходам расставить. Пусть попрошайничают, помогут клубу.
+14
0
+14
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Syndycate
Новый рычаг, срочно повысить зарплату Хави и Лапорте!
+16
-5
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marshalericsson1357
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Каждая новая новость про Барселону всё смешнее и смешнее. Почему про другие клубы мы такого не слышим? Ладно, Барселона, не выходи из кризиса никогда. Я хочу читать эти новости вечно.
Потому что клуб старается выжить и выйти из кризиса. Не у всех есть нефтяные покровители)
+12
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Сергей Стес
раскидывать десятки, сотни миллионов на футболистов, от которых толку ноль- это нормально, экономить на передвижении своих воспитанников (как ещё на велосипеды не пересадили) - это большая экономия клубу ... слов нет .. д.б.
P.S. я много лет болею за Барселону, со времён когда ещё Антон Субисаррета на воротах стоял
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Born is the King
И этот клуб недавно платил 104 млн в год какому то Месси.
Поэтому и в ж.... сейчас.
+12
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евГений
Ответ Born is the King
И этот клуб недавно платил 104 млн в год какому то Месси.
И в чем проблема? Может быть, в стоимости трансферов коутиньо, дембеле и гризмана? Неее, бред какой-то))

Фанатки кринжа не поддержат такое анти-клубничное заявление.
+11
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rigobersong
Ответ DolJun
мало кто знает, но блауграновый фк мем для рофлов и был придуман)
Привет:))

https://www.sports.ru/football/1046149061.html

https://www.sports.ru/football/1037425698.html
+29
-25
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Владислав Романов
Можно ещё жён футболистов в эскорт отдавать😁
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DolJun
Ответ rigobersong
Привет:)) https://www.sports.ru/football/1046149061.html https://www.sports.ru/football/1037425698.html
привет) скажи честно, у тебя личный интерес хранить подобное в закладках?)
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danik 258808
а пешком ещё дешевле, а ещё можно пацанов платить за транспорт ибо такое ДНК бчк
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Очевидное невероятное
Ответ Евгений Кузнецов
ахахв рычажный клуб
мчк мадрид?
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Водяра
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Каждая новая новость про Барселону всё смешнее и смешнее. Почему про другие клубы мы такого не слышим? Ладно, Барселона, не выходи из кризиса никогда. Я хочу читать эти новости вечно.
Через месяц отменят бесплатную туалетную бумагу в академии.
+3
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Локоть Артеста
Ответ ЧИКО
Обращаюсь ко всем, кто любит поиздеваться. НЕ СМЕЙТЕ издеваться над клубом ФК БАРСЕЛОНА. Это великий клуб с огромной историей и строили его великие люди. Вы не имейте никакого права голос выдавать про клуб, потому что этот клуб гораздо больше, чем вы все вместе взятые. А раз вам так хочется поиздеваться, издевайтесь над теми, кто ставит этот великий клуб под ваши насмешки. Вы все прекрасно знайте как их зовут. Вот и называйте их имена издевайтесь сколько хотите. Клуб это крепость, и история пережитой этой крепостью, не виновата, что туда попадают некие кто-то, которые своими поступками оскверняют честь этой крепости. Никто не сможет разрушить ФК БАРСЕЛОНУ…. НИКТО!!!!
Какой пафос👏 Аж слезу пустил. Почти.
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Злобный Конь
Выплаты Месье продолжатся?
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VladCory
фк блауграна как лицо хоз деятельности давно банкрот. но умереть не дадут. а зря.
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vaslover
Ответ Сергей Стес
раскидывать десятки, сотни миллионов на футболистов, от которых толку ноль- это нормально, экономить на передвижении своих воспитанников (как ещё на велосипеды не пересадили) - это большая экономия клубу ... слов нет .. д.б. P.S. я много лет болею за Барселону, со времён когда ещё Антон Субисаррета на воротах стоял
Да, времена поменялись.
Я вот люблю английский футбол, олдскульный английский футбол, и даже мне неловко смотреть этот нынешний вектор развития футбола, как аномальные деньги поглощают эту игру, по сути, уже очень мало клубов кто пытается развивать в академиях свою молодежь, по крайней мере в нынешней АПЛ это выглядит уже анархией.
Тоже помню Барселону времён Субисаретты, Бегиристайна, Кумана, Стоичкова, Хулио Салинаса и очень хочется чтобы Барселона вернулась на прежние позиции в европейском футболе.
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Федя Букин
Ответ Agent Smith
Надо детей по переходам расставить. Пусть попрошайничают, помогут клубу.
Подайте на зарплату Месси😏
+5
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Федя Букин
Ответ Born is the King
И этот клуб недавно платил 104 млн в год какому то Месси.
Не поверишь, но этот клуб будет платить зарплату Месси
ещё до 2025 года, и это не рофл 😹
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DolJun
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Каждая новая новость про Барселону всё смешнее и смешнее. Почему про другие клубы мы такого не слышим? Ладно, Барселона, не выходи из кризиса никогда. Я хочу читать эти новости вечно.
мало кто знает, но блауграновый фк мем для рофлов и был придуман)
+35
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