«Барселона» отменит такси для учащихся академии ради сокращения расходов и пустит автобус. Некоторые семьи могут отказаться от занятий из-за проблем с логистикой
«Барселона» уменьшила расходы на академию и может потерять некоторых учащихся.
Как передает Mundo Deportivo, в рамках мероприятий по сокращению издержек руководство приняло решение больше не использовать услуги такси для того, чтобы возить молодых футболистов на базу клуба и домой.
Такая практика существовала в «Барселоне» на протяжении 25 лет, обслуживали команду около 30 автомобилей и 40 водителей. Утверждается, что таким образом передвигались примерно 80% посещающих академию игроков.
Теперь будет использоваться специальный автобусный маршрут, однако такой вариант создаст проблемы для отдельных семей – логистические, финансовые (будут расходоваться средства на то, чтобы добраться до нужной остановки), а также связанные с потерей времени.
Тренеры академии надеются, что родители не начнут забирать детей из академии из-за новшеств, связанных с сокращением расходов и исчезновением прежних условий. Есть семьи, которые рассматривают такой выход.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Все и так заложили что могли
P.S. я много лет болею за Барселону, со времён когда ещё Антон Субисаррета на воротах стоял
Фанатки кринжа не поддержат такое анти-клубничное заявление.
https://www.sports.ru/football/1046149061.html
https://www.sports.ru/football/1037425698.html
Я вот люблю английский футбол, олдскульный английский футбол, и даже мне неловко смотреть этот нынешний вектор развития футбола, как аномальные деньги поглощают эту игру, по сути, уже очень мало клубов кто пытается развивать в академиях свою молодежь, по крайней мере в нынешней АПЛ это выглядит уже анархией.
Тоже помню Барселону времён Субисаретты, Бегиристайна, Кумана, Стоичкова, Хулио Салинаса и очень хочется чтобы Барселона вернулась на прежние позиции в европейском футболе.
ещё до 2025 года, и это не рофл 😹