«Барселона» отменит такси для учащихся академии ради сокращения расходов и пустит автобус. Некоторые семьи могут отказаться от занятий из-за проблем с логистикой

«Барселона» уменьшила расходы на академию и может потерять некоторых учащихся.

Как передает Mundo Deportivo, в рамках мероприятий по сокращению издержек руководство приняло решение больше не использовать услуги такси для того, чтобы возить молодых футболистов на базу клуба и домой.

Такая практика существовала в «Барселоне» на протяжении 25 лет, обслуживали команду около 30 автомобилей и 40 водителей. Утверждается, что таким образом передвигались примерно 80% посещающих академию игроков.

Теперь будет использоваться специальный автобусный маршрут, однако такой вариант создаст проблемы для отдельных семей – логистические, финансовые (будут расходоваться средства на то, чтобы добраться до нужной остановки), а также связанные с потерей времени.

Тренеры академии надеются, что родители не начнут забирать детей из академии из-за новшеств, связанных с сокращением расходов и исчезновением прежних условий. Есть семьи, которые рассматривают такой выход.

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