Хакими поддержал жертв землетрясения в Марокко и выступил донором крови: «Донорство – обязанность каждого человека»

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими поддержал жертв землетрясения в Марокко.

«Это трудное время для всех наших сограждан. Пришло время помочь друг другу спасти как можно больше жизней. Мои соболезнования всем, кто потерял близкого человека 🙏🏽❤️🇲🇦.

В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение кровью тех, кто в ней остро нуждается. Донорство крови – обязанность каждого человека, чтобы спасти как можно больше жизней. Ваша помощь крайне важна 🙏🏽❤️», – сказал футболист «ПСЖ» и сборной Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в 71 километре от Марракеша в районе Высокого Атласа. Повторный толчок магнитудой 4,9 произошел спустя 19 минут.

Министр внутренних дел Марокко сообщил о как минимум 632 погибших и 329 получивших травмы.

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6 комментариев

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<~Inter~>
там вся сборная поехала сдать кровь
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Александр Чижов
красава уважуха
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Vićtor Diaź
Донорство - важная штука!
Сам являюсь донором со студенческих лет.
Донорская кровь очень нужна. Она может спасти жизнт.
Ходите, сдавайте кровь и её компоненты!
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Дмитрий Крутенко
Донорство нужно не в моменты трагедий и проблем, а на постоянной основе. Сейчас насдают кровь в огромных количествах, а она тоже имеет свой срок годности. А потом, когда она будет нужна, то её как всегда нет, потому что хайпа нет.
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Dvapyatdesyat
Ответ Vićtor Diaź
Донорство - важная штука! Сам являюсь донором со студенческих лет. Донорская кровь очень нужна. Она может спасти жизнт. Ходите, сдавайте кровь и её компоненты!
Ходил несколько раз. Не взяли ((
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Vićtor Diaź
Ответ Dvapyatdesyat
Ходил несколько раз. Не взяли ((
У меня тоже перестали брать кровь. Потому что она Келл+.
Но компоненты сдавать можно.
Советую Вам попробовать.
Эритроциты, тромбоциты, плазму.
Что-то может подойти)
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