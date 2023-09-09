Хакими поддержал жертв землетрясения в Марокко и выступил донором крови: «Донорство – обязанность каждого человека»
Ашраф Хакими поддержал жертв землетрясения в Марокко.
«Это трудное время для всех наших сограждан. Пришло время помочь друг другу спасти как можно больше жизней. Мои соболезнования всем, кто потерял близкого человека 🙏🏽❤️🇲🇦.
В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение кровью тех, кто в ней остро нуждается. Донорство крови – обязанность каждого человека, чтобы спасти как можно больше жизней. Ваша помощь крайне важна 🙏🏽❤️», – сказал футболист «ПСЖ» и сборной Марокко.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в 71 километре от Марракеша в районе Высокого Атласа. Повторный толчок магнитудой 4,9 произошел спустя 19 минут.
Министр внутренних дел Марокко сообщил о как минимум 632 погибших и 329 получивших травмы.
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Сам являюсь донором со студенческих лет.
Донорская кровь очень нужна. Она может спасти жизнт.
Ходите, сдавайте кровь и её компоненты!
Но компоненты сдавать можно.
Советую Вам попробовать.
Эритроциты, тромбоциты, плазму.
Что-то может подойти)