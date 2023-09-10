Александр Коваленко: «Обидно, что все турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, бан как можно скорее снимут»

Александр Коваленко надеется на снятие бана со сборной России.

«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут.

Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», – сказал хавбек «Зенита» и сборной России

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