Александр Коваленко: «Обидно, что все турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, бан как можно скорее снимут»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Египта по футболу Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко надеется на снятие бана со сборной России.

«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут.

Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», – сказал хавбек «Зенита» и сборной России

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9 комментариев

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iPatrick
В смысле обидно?!
Обретение независимости от англо-саксонского ига намного ценнее каких-то там международных игр!
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Валерий Белезеков
Не ранее лет 5-7, вернут, а люди знающие говорят о 10 годах. Так, что вы г-н Коваленко, уже заканчивать карьеру будете.
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manhuntrock
Ответ Вольдемар Непутёвый
Комментарий удален модератором
Хреново не выкупать сарказм.)
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valderoma
Ответ Непристойное предложение
менеджер Карякина же говорил обнадеживающую речь, обязательно вернемся на мировую арену. Германию же пустили после второй мировой)
осталось только проиграть...
+3
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Непристойное предложение
менеджер Карякина же говорил обнадеживающую речь, обязательно вернемся на мировую арену. Германию же пустили после второй мировой)
+2
-2
0
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Избранные Фанаты
Пока деда не отправят на "покой"
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Григорий Федотов
Ответ disharmony666
Комментарий скрыт
Хватить нести чушь.. Адекватные болельщики хотят чтобы сборная соревновалась на самом высоком уровне. Просто в мире «спорт» вне политики, поэтому мы везде и не играем..
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Вольдемар Непутёвый
Ответ iPatrick
В смысле обидно?! Обретение независимости от англо-саксонского ига намного ценнее каких-то там международных игр!
Комментарий удален модератором
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iPatrick
Ответ Вольдемар Непутёвый
Комментарий удален модератором
Мой текст написан в довольно утрированной форме.
К сожалению, только такая форма изложения мыслей доступна...
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