Александр Коваленко: «Обидно, что все турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, бан как можно скорее снимут»
Александр Коваленко надеется на снятие бана со сборной России.
«Обидно, что все отборочные и финальные турниры проходят мимо сборной России. Надеюсь, что бан как можно скорее снимут.
Но такие матчи, как с Египтом, необходимы. Чтобы о сборной не забывали», – сказал хавбек «Зенита» и сборной России
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Обретение независимости от англо-саксонского ига намного ценнее каких-то там международных игр!
К сожалению, только такая форма изложения мыслей доступна...