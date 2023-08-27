Мамаев назвал Генича любимым комментатором. Уткин и Маслаченко – в тройке

Павел Мамаев назвал трех любимых комментаторов.

– Три твоих любимых футбольных комментатора.

– – безусловно, даже первым его назову. Давно я футбол не смотрел. Уткин – он комментировал неплохо, давно я его не слышал, наверное, уже не работает.

И Маслаченко, царствия ему небесного – хорошо было смотреть, – сказал бывший игрок сборной России в интервью своей жене Надежде Санько для «Коммент.Шоу».

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