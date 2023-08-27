Мамаев назвал Генича любимым комментатором. Уткин и Маслаченко – в тройке

Теги Василий Уткин Владимир Маслаченко премьер-лига Россия телевидение Павел Мамаев Константин Генич Матч ТВ Коммент.Шоу Футбол

Павел Мамаев назвал трех любимых комментаторов.

– Три твоих любимых футбольных комментатора.

Генич – безусловно, даже первым его назову. Давно я футбол не смотрел. Уткин – он комментировал неплохо, давно я его не слышал, наверное, уже не работает.

И Маслаченко, царствия ему небесного – хорошо было смотреть, – сказал бывший игрок сборной России в интервью своей жене Надежде Санько для «Коммент.Шоу».

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18 комментариев

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а ты смешной
Ответ Сергей Галынский
Поставить в один ряд Маслаченко и Генича это так себе
Это субъективное мнение)
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Сергей Галынский
Поставить в один ряд Маслаченко и Генича это так себе
+20
-9
+11
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SupoStats
Розанов,Стогниенко,Казанский
+8
-5
+3
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counsel
Ответ SupoStats
Розанов,Стогниенко,Казанский
Уткин - выше по уровню образования и владения языком, чем любой из этой тройки. А Маслаченко харизматичные и обаятельнее. Но эти трое сильнее любого с современного матча. Это 100 процентов.
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damondiamond
единственное, что помню от комментария Генича, так это то, что он при каждом наведении камеры на женщину применяет какой-то эпитет или сравнение, подчёркивая ее эффектность
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Александр Зубков
Ответ rigobersong
На самом деле неплохие комментаторы, я вот вспоминаю как еще на канале Спорт Илюша Казаков, Твалтвадзе и Градиленко комментировали, на их фоне любой гопник с Матч ТВ будет просто эталоном комментаторского цеха:))
Твалтвадзе давал жару! Сегодняшние комментаторы боги по сравнению с ним
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Serge Vendino
Ответ Сергей Галынский
Поставить в один ряд Маслаченко и Генича это так себе
Недавно наткнулся на хайлайты с комментариями Маслаченко и по-моему на сегодня это слушать невозможно. Советский стиль, устаревший и приятный только старшему поколению.
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rigobersong
На самом деле неплохие комментаторы, я вот вспоминаю как еще на канале Спорт Илюша Казаков, Твалтвадзе и Градиленко комментировали, на их фоне любой гопник с Матч ТВ будет просто эталоном комментаторского цеха:))
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dimonivanov
Ребят, оффтоп. Перестал работать сайт со статистикой сборной России rusteam.permian. Видимо из-за того, что не продлен домен. Может кто-то знает как можно организовать продление? Я думаю неравнодушные люди скинутся, деньги скорее всего не великие.

П.с. наверно все в курсе, что основатель сайта к сожалению умер в 2021.
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&_Bishep_&
Непонятно, что Владимир Никитович делает в этой компашке?
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BaldFraud
Такое ощущение, как будто я один не сильно обращаю внимание на комментаторов, а смотрю футбол. Вот реально не понимаю хейта ко многим комментаторам. Вот если голос противный, как у Дементьева, то тогда не нравится, да. Ну и манера речи Орлова не нравилась. Нравился Стогниенко, потому что голос приятный и манера речи тоже. Еще мне нравилось, что когда сериал Игра престолов был не очень популярным, он делал на него отсылки и я их понимал.
Насчет Маслаченко... Отхвачу много минусов, но вообще не понимаю что в нем такого. Наверно это что-то вроде синдрома утенка или традиции, нахваливать его.
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5hxrb7mywu
А как же Нобель Паша,ты же ему всю душу излил😂
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Евгений Кузнецов
достойная тройка, на самом деле

Генич - на уровне. Уткин (в лучшие годы) - топ. Маслаченко - мастер на все времена
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Сергей Галынский
Поставить в один ряд Маслаченко и Генича это так себе
Он ведь сказал что давно футбол не смотрел. Сейчас конечно Генича(и уж тем-более Уткина) сложно назвать одним из лучших комментаторов. Хотя у каждого свои вкусы.
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Алексей Иванов
Ответ SupoStats
Розанов,Стогниенко,Казанский
Елагин и Маслаченко
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ SupoStats
Розанов,Стогниенко,Казанский
Стогниенко?🤮
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