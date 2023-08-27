Мамаев назвал Генича любимым комментатором. Уткин и Маслаченко – в тройке
Павел Мамаев назвал трех любимых комментаторов.
– Три твоих любимых футбольных комментатора.
– Генич – безусловно, даже первым его назову. Давно я футбол не смотрел. Уткин – он комментировал неплохо, давно я его не слышал, наверное, уже не работает.
И Маслаченко, царствия ему небесного – хорошо было смотреть, – сказал бывший игрок сборной России в интервью своей жене Надежде Санько для «Коммент.Шоу».
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П.с. наверно все в курсе, что основатель сайта к сожалению умер в 2021.
Насчет Маслаченко... Отхвачу много минусов, но вообще не понимаю что в нем такого. Наверно это что-то вроде синдрома утенка или традиции, нахваливать его.
Генич - на уровне. Уткин (в лучшие годы) - топ. Маслаченко - мастер на все времена