Широков проголосовал на выборах губернатора Подмосковья: «Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то решит»
Футболист Роман Широков принял участие в выборах губернатора Московской области.
Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» отдал голос на избирательном участке, расположенном в Дедовском Доме культуры.
«Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то будет решать, приходите и выражайте свою гражданскую позицию.
Важно не сомневаться и приходить. Чтобы и дальше наше Подмосковье так прекрасно развивалось, нужно приходить и голосовать», – сказал Широков.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
- а ты думаешь в омереке лучше?
... вот и думаю, а если я не пойду - может и другие останутся дома? кого тогда будем выбирать по закону?
... а ведь патриоты будут хвастать "новой дорогой в самом центре города"...