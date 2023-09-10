Широков проголосовал на выборах губернатора Подмосковья: «Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то решит»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Политика Футбол

Футболист Роман Широков принял участие в выборах губернатора Московской области.

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» отдал голос на избирательном участке, расположенном в Дедовском Доме культуры.

«Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то будет решать, приходите и выражайте свою гражданскую позицию.

Важно не сомневаться и приходить. Чтобы и дальше наше Подмосковье так прекрасно развивалось, нужно приходить и голосовать», – сказал Широков.

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43 комментария

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Игорь Ерофеенков
кто то верит в выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья?😅😅😅
+41
-2
+39
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Дядя ТУРА
Ответ Копатель морей
Комментарий удален пользователем
-дорогая у тебя макароны переварились!
- а ты думаешь в омереке лучше?
+27
-4
+23
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dreamstep
Широков говорит как чиновник, научился.
+11
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majestic1980
А как же? "Дома сиди, е..." (с)
+10
0
+10
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Maturmalai
Всех активных и думающих давно пересажали, Роман.
+9
0
+9
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Павел Мельников
Широков - советник Терюшкова, который, в свою очередь, не только депутат, но и областной министр спорта. Не возникает сомнений, за кого Рома "решил" сходить проголосовать.
+7
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Стахович
За последние 25 лет в выборах в России не было смысла.А все с этим умным голосованием,выбором оппозиционера питали иллюзии.Оказалось,что они наверху понимают только силу
+7
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lvov88
идиотина
+6
-1
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Если бы выборы что-то решали, то их давно уже не проводили
+4
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Maturmalai
Ответ Krauvec Cool
Я даже не знаю кто сейчас губернатор Московской области
А я, к сожалению, знаю.
+4
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Ковид 07.10.52
Такими темпами этот тип и Терешкова догонит...тьфу...
+7
-3
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Денис Давыдов
За выражение гражданской позиции у нас в автозаки забирают
+5
-1
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Кокич
Широков, как я понимаю, единственный из футболистов (бывших и действующих), кто проголосовал?
+4
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Maturmalai
Ответ rigobersong
Даже если они фиктивные, Широков проявил свою гражданскую позицию и проголосовал, а не сидит и критикует все с дивана:) А амебы которых везде все не устраивает, сидят и ждут пока кто-то придет к власти и спишет нищете ипотеки, кредиты и они будут жить в какой-то фантастической России будущего:))
Выражение гражданской позиции через фиктивные выборы сродни попытке завести детей от резиновой куклы. :-))
+3
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Dikki Shelton
Голосуй, не голосуй, все равно получишь , результат. ☺
+1
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Pol Belov
у нас на место мэра два кандидата, из партии власти - 2 штука, из либералов, коммунистов, лдпр и др. - 0 штука, предыдущая мэрша-кухарка - под домашним арестом, когда ее посадили - и.о. стал ложить демонстративно дорогу... 3 месяца еще не могут положить 100 метров (с заменой бордюр) асфальта в центре города... и 3-й месяц город ржет над этими потугами изобразить перед выборами "заботу об автомобилистах", качество работ - реально только для смеха...
... вот и думаю, а если я не пойду - может и другие останутся дома? кого тогда будем выбирать по закону?
... а ведь патриоты будут хвастать "новой дорогой в самом центре города"...
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Знатный стахановец
Не знал, что фотографирование в месте волеизъявления одна из обязанностей законопослушного гражданина.
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Геннадий Тимченко
ногами на поле бил судью в целях вопрощения озвученного лозунга: проявил активность и решил сам❓🤔
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Pushka Zotova
Каждый должен активно участвовать в имитации выборов, чтобы не смущать тех наивных и простодушных, кто всё ещё верит, что может что-то выбирать.
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Mixalblch
Ответ Ковид 07.10.52
Такими темпами этот тип и Терешкова догонит...тьфу...
а потом и Терешкову
+2
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Helge
всё уже давно решено и без нас
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Maturmalai
Ответ rigobersong
Отличное оправдания для нищебродов:))
Конечно я нищеброд, у меня же нет резиновой куклы.
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Дима Зезуль
Ответ Игорь Ерофеенков
кто то верит в выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья?😅😅😅
Широков)
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Konstantin Zorin
И даже по лицу от Ромы никому не прилетело?
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Александр Жердин
"Важно не то, как голосуют, важно - как считают"(С) На предыдущих выборах главу избиркома Э.Панфилову тыкали в нарушения, вбросы, количество проголосовавших превышало количество живущих и т.п. И что? А - ничего!
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