Широков проголосовал на выборах губернатора Подмосковья: «Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то решит»

Футболист Роман Широков принял участие в выборах губернатора Московской области.

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» отдал голос на избирательном участке, расположенном в Дедовском Доме культуры.

«Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то будет решать, приходите и выражайте свою гражданскую позицию.

Важно не сомневаться и приходить. Чтобы и дальше наше Подмосковье так прекрасно развивалось, нужно приходить и голосовать», – сказал Широков.

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