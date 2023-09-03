«Как говорил Широков про Словакию: «Вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Радимов после дебютной победы в МФЛ-4

Теги Владислав Радимов Роман Широков Сборная России по футболу Winline Медиалига ФК Деньги Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов высказался после первой победы «Чисто Питер» в Медиалиге.

Медиакоманда из Санкт-Петербурга обыграла ФК «Деньги» с минимальным счетом (1:0) в первом туре группового раунда Winline МФЛ-4

«Что сказал Широков про Словакию? Вы что думали, мы этот колхоз не обыграем?» – сказал главный тренер «ЧП» в послематчевом кругу команды.

Напомним, бывший полузащитник сборной России Роман Широков после победы над Словакией (1:0) в матче отборочного раунда Евро-2012 назвал команду соперника «колхозом».

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2 комментария

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Иван Новиков
Шапито создало ещё одно подразделение, чтобы больше смешить.
+8
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Tkachik17
Ответ Иван Новиков
Шапито создало ещё одно подразделение, чтобы больше смешить.
Спартак наконец-то в мфл заявился? молодцы, самое место и тренером госпожу зарему, она очень медийна
+4
-4
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