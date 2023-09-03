«Как говорил Широков про Словакию: «Вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Радимов после дебютной победы в МФЛ-4
Владислав Радимов высказался после первой победы «Чисто Питер» в Медиалиге.
Медиакоманда из Санкт-Петербурга обыграла ФК «Деньги» с минимальным счетом (1:0) в первом туре группового раунда Winline МФЛ-4.
«Что сказал Широков про Словакию? Вы что думали, мы этот колхоз не обыграем?» – сказал главный тренер «ЧП» в послематчевом кругу команды.
Напомним, бывший полузащитник сборной России Роман Широков после победы над Словакией (1:0) в матче отборочного раунда Евро-2012 назвал команду соперника «колхозом».
2 комментария