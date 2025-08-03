  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси – 20,45 млн (Николо Скира)
17

«Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси – 20,45 млн (Николо Скира)

Сон Хын Мин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в МЛС.

«Лос-Анджелес» предложил 33-летнему вингеру «Тоттенхэма» оклад в размере около 20 млн долларов в год, сообщает журналист Николо Скира.

Рекордсмен по зарплате в МЛС – форвард «Интер Майами» Лионель Месси, зарабатывающий 20,45 млн за сезон.

Ранее стало известно, что «шпоры» хотят получить 20 млн фунтов за Сона, который уже объявил об уходе из лондонского клуба.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
logoСон Хын Мин
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoЛос-Анджелес
возможные трансферы
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сонни – это «Тоттенхэм», «Тоттенхэм» – это Сонни. Он потрясающий человек, у меня не хватит времени или слов, чтобы выразить, что я к нему чувствую. Буду скучать». Мэддисон об уходе капитана
2 августа, 18:10
«Лос-Анджелес» продвинулся в сделке по Сону, в клубе считают, что игрок предпочитает МЛС, а не Саудовскую Аравию. «Тоттенхэм» не будет препятствовать его уходу
729 июля, 12:41
Сон призвал делать пожертвования на продовольствие для жителей Газы: «Многие семьи там страдают от сильного голода. Дать им еду – это все равно, что дать им жизнь»
19426 июля, 19:32
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
128 минут назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
743 минуты назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
10сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
16сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
82сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
41сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
77сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
55 минут назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
610 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
214 минут назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
230 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
350 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
752 минуты назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1158 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
59 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14