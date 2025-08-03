«Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси – 20,45 млн (Николо Скира)

Сон Хын Мин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в МЛС.

«Лос-Анджелес » предложил 33-летнему вингеру «Тоттенхэма » оклад в размере около 20 млн долларов в год, сообщает журналист Николо Скира.

Рекордсмен по зарплате в МЛС – форвард «Интер Майами» Лионель Месси, зарабатывающий 20,45 млн за сезон.

Ранее стало известно, что «шпоры» хотят получить 20 млн фунтов за Сона , который уже объявил об уходе из лондонского клуба.