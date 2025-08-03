Товарищеские матчи. «Бавария» победила «Лион», «Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной», «Боруссия» была сильнее «Лилля»

«Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной» (2:2) в товарищеском матче.
«Бавария» на своем поле обыграла «Лион» (2:1).
Товарищеские матчи
Simone Bonetti Страмаччони
Папетти Giacomo Cavallini
Рейнхарт Francesco Vallarelli
Франсишку Консейсау Аджич
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Франсишку Консейсау, Костич, Копмейнерс, Локателли, Н. Гонсалес, Дэвид
Запасные: Скалья, Камбьязо, Хиль, Жоау Мариу, Йылдыз, К. Тюрам, Пьетрелли, Влахович, Аджич, Пинсольо, Тиагу Джало, Гатти, Ругани, Маккенни
Реджана:
Edoardo Motta, Боццолан, Ровер, Simone Bonetti, Папетти, Либутти, Бертаньоли, Рейнхарт, Маррас, Гондо, Natan Girma
Запасные: Науну, Nuhu Shaibu, Штулац, Alex Sposito, Страмаччони, Damiano Basili, Oumar Conte, Francesco Vallarelli, Giacomo Cavallini, Тавшан
Лейпциг, Германия
«РБ Лейпциг» Германия – «Аталанта» Италия – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Опенда (12), 1:1 – Скамакка (86), 1:2 – Бернаскони (90).
«РБ Лейпциг» (стартовый состав): Вандевордт, Баку, Орбан, Кастелло, Раум, Зайвальд, Шлагер, Баумгартнер, Бакайоко, Опенда, Диоманде.
«Аталанта» (стартовый состав): Карнезекки, Коссуну, Хин, Скальвини, Белланова, Эдерсон, Де Рон, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Сулемана, Пашалич.
Микаутадзе Гомес Родригес
Бавария
Нойер, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Боэ, Горетцка, Бисхоф, Ваннер, Карл, Коман, Кейн
Запасные: Та, Magnus Dalpiaz, Киммих, Куси-Асаре, Станишич, Felipe Marlon Chávez Somocursio, Киала, Лаймер, Дайбер, Диас, Гнабри, Ульрайх, Урбиг, Олисе
Лион:
Дескам, Абнер, Ниакате, Мата, Кумбеди, Толиссо, Тессманн, Khalis Merah, Мэйтленд-Найлз, Морейра, Микаутадзе
Запасные: Силва, де Карвальо, Диарра, Yvann Birama Konan, Диавара, Матич, Клюйверт, Гомес Родригес, Имбер, Баришич, Патуйе
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Мане, Свенссон, Рюэрсон, Забитцер, Беллингем, Гросс, Байер, Гирасси
Запасные: Майер, Азхиль, Брандт, Ян Коуто, Озджан, Адейеми, Бенкара, Ben Vincent Hüning, Кабар, Люрс, Нмеча, Боямба
Лилль:
Шевалье, Бурле, Алессандро, Диаките, Нгой, Буадди, Андре, Сахрауи, Мукау, Фернандес Пардо, Жиру
Запасные: Коссье, Туре, Харальдссон, Бодар, Maxima Adeagan Goffi, Манди, Менье, Баре, Брухольм, Андре Гомеш, Феликс Коррейя, Thomas Sajous, Бенталеб, Диауне, Лашааб
Ланс
Гюртнер, Юдоль, Сарр, Байду, Мачадо, Силла, Томассон, Гилавоги, Агиляр, Сатриано, Саид
Запасные: Сатриано, Мачадо, Юдоль, Силла, Гилавоги, Саид, Дельплас, Журдрен, Томассон, Байду, Сарр
Рома:
Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Бальданци, Соуле, Анхелиньо, Франса, Коне, Эль-Энауи, Фергюсон
Запасные: Васкес, Железный, Соуле, Манчини, Романо, Франса, Эль-Энауи, Гиларди, Ндика, Анхелиньо, Коне, Фергюсон, Реале, Бальданци
Сан-Себастьян, Испания
«Реал Сосьедад» Испания – «Ренн» Франция – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Руперес (50), 1:1 – Меите (87),
Галатасарай
Гювенч, Эльмали, Бардакджи, Санчес, Айхан, Лемина, Торрейра, Якобс, Сара, Сане, Шаллаи
Запасные: Йылмаз, Балтаджи, Нельссон, Кен, Кутуджу, Бюйюк, Йелерт, Караташ, Айдын, Йылмаз, Уньяй, Акгюн
Лацио:
Мандас, Нуну Тавареш, Романьоли, Марушич, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Дзакканьи, Деле-Баширу, Канчельери, Кастельянос
Запасные: Провстгор, Педро, Пеллегрини, Пинелли, Белаэн, Фернандеш, Проведель, Хила, Руджери, Ладзари, Весино, Нослин, Фурланетто, Ренцетти, Катальди, Диа, Башич
Менхенгладбах, Германия
«Боруссия» Менхенгладбах Германия – «Валенсия» Испания – 2:0 (1:0)
3 августа
Нэшвилл, США
«Нэшвилл» США – «Астон Вилла» Англия – 2:2 (0:1)
Гол: 0:1 – Уоткинс (18), 0:2 – Мален (64).