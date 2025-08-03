  • Спортс
  • Товарищеские матчи. «Бавария» победила «Лион», «Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной», «Боруссия» была сильнее «Лилля»
21

Товарищеские матчи. «Бавария» победила «Лион», «Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной», «Боруссия» была сильнее «Лилля»

«Ювентус» сыграл вничью с «Реджаной» (2:2) в товарищеском матче.

«Бавария» на своем поле обыграла «Лион» (2:1).

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 09:00, Juventus Training Center Continassa
Ювентус
Завершен
2 - 2
Реджана
Матч окончен
86’
Гондо   Oumar Conte
80’
Simone Bonetti   Страмаччони
80’
Боццолан   Науну
80’
Папетти   Giacomo Cavallini
73’
Ровер   Damiano Basili
73’
Бертаньоли   Штулац
72’
  Гондо
63’
Natan Girma   Тавшан
63’
Рейнхарт   Francesco Vallarelli
  Влахович
47’
Костич   Камбьязо
46’
Франсишку Консейсау   Аджич
46’
Калулу   Гатти
46’
Ди Грегорио   Пинсольо
46’
Келли   Тиагу Джало
46’
Бремер   Ругани
46’
Дэвид   Влахович
46’
Копмейнерс   К. Тюрам
46’
Н. Гонсалес   Жоау Мариу
46’
Миретти   Йылдыз
46’
Локателли   Маккенни
46’
2тайм
Перерыв
  Франсишку Консейсау
23’
22’
  Natan Girma
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Франсишку Консейсау, Костич, Копмейнерс, Локателли, Н. Гонсалес, Дэвид
Запасные: Скалья, Камбьязо, Хиль, Жоау Мариу, Йылдыз, К. Тюрам, Пьетрелли, Влахович, Аджич, Пинсольо, Тиагу Джало, Гатти, Ругани, Маккенни
1тайм
Реджана:
Edoardo Motta, Боццолан, Ровер, Simone Bonetti, Папетти, Либутти, Бертаньоли, Рейнхарт, Маррас, Гондо, Natan Girma
Запасные: Науну, Nuhu Shaibu, Штулац, Alex Sposito, Страмаччони, Damiano Basili, Oumar Conte, Francesco Vallarelli, Giacomo Cavallini, Тавшан
Подробнее

Лейпциг, Германия

«РБ Лейпциг» Германия – «Аталанта» Италия – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Опенда (12), 1:1 – Скамакка (86), 1:2 – Бернаскони (90).

«РБ Лейпциг» (стартовый состав): Вандевордт, Баку, Орбан, Кастелло, Раум, Зайвальд, Шлагер, Баумгартнер, Бакайоко, Опенда, Диоманде.

«Аталанта» (стартовый состав): Карнезекки, Коссуну, Хин, Скальвини, Белланова, Эдерсон, Де Рон, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Сулемана, Пашалич.

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 13:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
2 - 1
Лион
Матч окончен
90’
+1’
Матич
83’
  Гомес Родригес
82’
Морейра   Имбер
82’
Мата   Клюйверт
82’
Мэйтленд-Найлз   Силва
81’
Кумбеди   Баришич
81’
Тессманн   Матич
81’
Микаутадзе   Гомес Родригес
74’
Дескам   Патуйе
Лаймер
67’
  Олисе
62’
  Олисе
53’
52’
Мата
50’
Морейра
Нойер   Урбиг
46’
Геррейру   Станишич
46’
Упамекано   Киала
46’
Горетцка   Дайбер
46’
Кейн   Куси-Асаре
46’
Карл   Олисе
46’
Ким Мин Чжэ   Та
46’
Боэ   Лаймер
46’
Бисхоф   Киммих
46’
46’
Толиссо   де Карвальо
Коман   Диас
46’
Ваннер   Гнабри
46’
2тайм
Перерыв
Бавария
Нойер, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Боэ, Горетцка, Бисхоф, Ваннер, Карл, Коман, Кейн
Запасные: Та, Magnus Dalpiaz, Киммих, Куси-Асаре, Станишич, Felipe Marlon Chávez Somocursio, Киала, Лаймер, Дайбер, Диас, Гнабри, Ульрайх, Урбиг, Олисе
1тайм
Лион:
Дескам, Абнер, Ниакате, Мата, Кумбеди, Толиссо, Тессманн, Khalis Merah, Мэйтленд-Найлз, Морейра, Микаутадзе
Запасные: Силва, де Карвальо, Диарра, Yvann Birama Konan, Диавара, Матич, Клюйверт, Гомес Родригес, Имбер, Баришич, Патуйе
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 15:00, Hembergstadion
Боруссия Д
Завершен
3 - 2
Лилль
Матч окончен
90’
+2’
Бодар
81’
  Менье
79’
Нгой   Туре
74’
Коссье
71’
Мукау   Андре Гомеш
  Адейеми
68’
66’
  Харальдссон
62’
Буадди   Менье
Свенссон   Люрс
62’
62’
Андре   Феликс Коррейя
62’
Диаките   Харальдссон
Гросс   Азхиль
62’
62’
Сахрауи   Бенталеб
Бенсебайни   Боямба
61’
Антон   Кабар
61’
Кобель   Майер
61’
Забитцер   Озджан
61’
46’
Алессандро   Коссье
46’
Фернандес Пардо   Диауне
46’
Жиру   Манди
46’
Бурле   Брухольм
Беллингем   Нмеча
46’
Байер   Адейеми
46’
46’
Шевалье   Бодар
Рюэрсон   Ян Коуто
46’
Мане   Бенкара
46’
Гирасси   Брандт
46’
2тайм
Перерыв
  Гирасси
41’
40’
Диаките
  Гросс
13’
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Мане, Свенссон, Рюэрсон, Забитцер, Беллингем, Гросс, Байер, Гирасси
Запасные: Майер, Азхиль, Брандт, Ян Коуто, Озджан, Адейеми, Бенкара, Ben Vincent Hüning, Кабар, Люрс, Нмеча, Боямба
1тайм
Лилль:
Шевалье, Бурле, Алессандро, Диаките, Нгой, Буадди, Андре, Сахрауи, Мукау, Фернандес Пардо, Жиру
Запасные: Коссье, Туре, Харальдссон, Бодар, Maxima Adeagan Goffi, Манди, Менье, Баре, Брухольм, Андре Гомеш, Феликс Коррейя, Thomas Sajous, Бенталеб, Диауне, Лашааб
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 16:00, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
0 - 2
Рома
Матч окончен
90’
Манчини   Кумбула
89’
Анхелиньо   Салах-Эддин
77’
Керубини
Гилавоги   Булатович
75’
Саид   Сотока
75’
Сарр   Саньян
75’
Байду   Гради
75’
72’
Эль-Энауи   Пизилли
71’
Соуле   Керубини
71’
Бальданци   Эль-Шаарави
71’
Франса   Ренсх
67’
Анхелиньо
66’
Коне   Кристанте
Томассон   Оджедиран
66’
Силла   Диуф
65’
Сатриано   Фофана
65’
Мачадо   Бермон
65’
55’
  Соуле
47’
Довбик
Юдоль   Ганиу
46’
46’
Фергюсон   Довбик
2тайм
Перерыв
Мачадо
45’
+2’
Саж
45’
+1’
40’
Ндика   Эрмосо
14’
  Манчини
12’
Челик
Ланс
Гюртнер, Юдоль, Сарр, Байду, Мачадо, Силла, Томассон, Гилавоги, Агиляр, Сатриано, Саид
Запасные: Сатриано, Мачадо, Юдоль, Силла, Гилавоги, Саид, Дельплас, Журдрен, Томассон, Байду, Сарр
1тайм
Рома:
Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Бальданци, Соуле, Анхелиньо, Франса, Коне, Эль-Энауи, Фергюсон
Запасные: Васкес, Железный, Соуле, Манчини, Романо, Франса, Эль-Энауи, Гиларди, Ндика, Анхелиньо, Коне, Фергюсон, Реале, Бальданци
Подробнее

Сан-Себастьян, Испания

«Реал Сосьедад» Испания – «Ренн» Франция – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Руперес (50), 1:1 – Меите (87),

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
2 августа 18:00, Тюрк Телеком Стэдиум
Галатасарай
Завершен
2 - 2
Лацио
Матч окончен
87’
Весино
Сара   Балтаджи
84’
Шаллаи   Караташ
84’
Санчес   Нельссон
84’
Торрейра   Айдын
83’
75’
Канчельери   Нослин
Якобс   Уньяй
75’
  Торрейра
74’
66’
Гендузи   Белаэн
66’
Романьоли   Провстгор
Сане   Йелерт
63’
Айхан   Йылмаз
63’
Бардакджи   Кен
63’
Лемина   Кутуджу
62’
59’
Дзакканьи   Педро
59’
Марушич   Ладзари
59’
Мандас   Проведель
Эльмали   Акгюн
46’
46’
Кастельянос   Диа
46’
Деле-Баширу   Весино
46’
Нуну Тавареш   Пеллегрини
46’
Хюсай   Хила
46’
Ровелла   Катальди
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Дзакканьи
33’
  Санчес
  Торрейра
10’
Галатасарай
Гювенч, Эльмали, Бардакджи, Санчес, Айхан, Лемина, Торрейра, Якобс, Сара, Сане, Шаллаи
Запасные: Йылмаз, Балтаджи, Нельссон, Кен, Кутуджу, Бюйюк, Йелерт, Караташ, Айдын, Йылмаз, Уньяй, Акгюн
1тайм
Лацио:
Мандас, Нуну Тавареш, Романьоли, Марушич, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Дзакканьи, Деле-Баширу, Канчельери, Кастельянос
Запасные: Провстгор, Педро, Пеллегрини, Пинелли, Белаэн, Фернандеш, Проведель, Хила, Руджери, Ладзари, Весино, Нослин, Фурланетто, Ренцетти, Катальди, Диа, Башич
Подробнее

Менхенгладбах, Германия

«Боруссия» Менхенгладбах Германия – «Валенсия» Испания – 2:0 (1:0)

3 августа

Нэшвилл, США

«Нэшвилл» США – «Астон Вилла» Англия – 2:2 (0:1)

Гол: 0:1 – Уоткинс (18), 0:2 – Мален (64).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
