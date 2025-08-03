Воробьев о лидерстве «Локо»: «Приятно побеждать, но мы двигаемся от игры к игре»
Дмитрий Воробьев оценил лидерство «Локомотива» в РПЛ после 3 туров.
Нападающий красно-зеленых высказался после матча с «Пари НН» (3:2), в котором он открыл счет на 29-й минуте.
— Очень сложная игра, погода тяжелая. Важно, что мы победили. Были неприятные моменты, нельзя их допускать.
— Воодушевляют три победы на старте?
— Приятно побеждать, но мы двигаемся от игры к игре, — сказал Воробьев.
