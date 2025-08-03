Агент Чернова об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее и по футбольному образованию, и по пониманию игры»
Агент Никиты Чернова считает, что защитник «Спартака» сильнее Валентина Пальцева.
Сообщалось, что красно-белые рассматривают защитника махачкалинского «Динамо» на случай перехода Чернова в «Крылья Советов» на правах аренды.
— Вы слышали о том, что «Спартак» рассматривает Пальцева на замену Никите?
— Это все слышали. Спокойно реагирую на эту информацию. Тренер видит этого футболиста в команде. Надо принять это как данность.
Лично я считаю, что Чернов однозначно сильнее Пальцева и по футбольному образованию, и по пониманию игры. Это субъективное мнение, – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
