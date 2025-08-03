Агент Чернова об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее и по футбольному образованию, и по пониманию игры»

Агент Никиты Чернова считает, что защитник «Спартака» сильнее Валентина Пальцева.

Сообщалось, что красно-белые рассматривают защитника махачкалинского «Динамо » на случай перехода Чернова в «Крылья Советов» на правах аренды.

— Вы слышали о том, что «Спартак» рассматривает Пальцева на замену Никите?

— Это все слышали. Спокойно реагирую на эту информацию. Тренер видит этого футболиста в команде. Надо принять это как данность.

Лично я считаю, что Чернов однозначно сильнее Пальцева и по футбольному образованию, и по пониманию игры. Это субъективное мнение, – сказал Владимир Кузьмичев .