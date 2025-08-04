71

Первая лига. «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем»

В Первой лиге завершился 3-й тур.

В субботу «Урал» обыграл «Родину» (2:1).

В воскресенье «Торпедо» проиграл в гостях СКА (0:1), «Факел» дома победил «Сокол» (1:0), «Черноморец» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2).

В понедельник «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» (0:0).

PARI Первая лига

3-й тур

Первая лига. 3 тур
4 августа 17:00, Волгоград-Арена
Ротор
Завершен
0 - 0
Енисей
Матч окончен
85’
Мазурин   Кротов
Бардыбахин
81’
Плотников   Мальцев
76’
75’
Канаплин   Погосов
74’
Ratkovič   Окладников
74’
Надольский   Кенфак
Сасин   Davit Davidyan
66’
Хохлачев   Лаврищев
66’
Никишин  
58’
Сафронов  
58’
2тайм
Перерыв
41’
Огиенко   Зазвонкин
Плотников
33’
33’
Ratkovič
8’
Мазурин
Покидышев
5’
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Фомин, Храмцов, Stanislav Makarov, Плотников, Сасин, Сафронов, Хохлачев, Никишин
Запасные: Мальцев, Лаврищев, Davit Davidyan
1тайм
Енисей:
Шамов, Гилязетдинов, Богатырев, Чуканов, Масловский, Канаплин, Ivanov, Надольский, Огиенко, Ratkovič, Мазурин
Запасные: Кротов, Окладников, Погосов, Кенфак, Зазвонкин
Подробнее
Первая лига. 3 тур
2 августа 13:00, Нефтяник
Уфа
Завершен
1 - 0
Шинник
Матч окончен
Агеян   Emil Mayorov
90’
+1’
Хабалов
86’
Минатулаев   Карпук
83’
Агеян
82’
Ахатов   Чимези Олуебубе
75’
Мацхарашвили   Гыстаров
75’
75’
Черный   Котин
67’
Косогоров   Корнюшин
53’
Порохов   Мирошниченко
47’
Куль   Мартовой
47’
Голубев   Шипунов
2тайм
Перерыв
  Ахатов
45’
Уфа
Беленов, Шляков, Троянов, Кутин, Хабалов, Исаев, Юсупов, Агеян, Мацхарашвили, Минатулаев, Ахатов
Запасные: Ilya Khanenko, Карпук, Хомуха, Озманов, Гыстаров, Лукьянов, Чимези Олуебубе, Emil Mayorov, Чернов
1тайм
Шинник:
Митров, Черный, Лысцов, Карпов, Косогоров, Ланин, Голубев, Маляров, Куль, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Корнюшин, Вамбольт, Мирошниченко, Самойлов, Шипунов, Мартовой, Котин, Рукас, Щелкунов
Подробнее
Первая лига. 3 тур
2 августа 14:00, Central Stadium
Урал
Завершен
2 - 1
Родина
Матч окончен
Харин
84’
83’
  Концевой
Итало   Маргасов
82’
Секулич   Воронов
82’
75’
Pape Bacary Guèye   Концевой
75’
Ушатов   Гордюшенко
Железнов   Харин
70’
Бондарев   Аюпов
66’
Ишков   Мосин
66’
54’
Бирюков   Бессмертный
54’
Arseni Sokol   Тимошенко
  Секулич
50’
46’
Мусаев   Koryan
2тайм
Перерыв
Итало
45’
+2’
  Бардачев
42’
33’
Гогличидзе
8’
Мусаев
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Бардачев, Итало, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Akbashev, Секулич, Железнов
Запасные: Бондарев, Железнов, Марков, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Секулич, Опарин, Сергеев, Морозов, Каштанов, Ишков, Итало
1тайм
Родина:
Свинов, Мещанинов, Arseni Sokol, Miha Križan, Гогличидзе, Мусаев, Егорычев, Pape Bacary Guèye, Бирюков, Максименко, Ушатов
Запасные: Arseni Sokol, Pape Bacary Guèye, Айдаров, Мусаев, Бирюков, Дятлов, Тананеев, Баринов, Ушатов, Андреев, Кузьмичев
Подробнее
Первая лига. 3 тур
2 августа 14:30, стадион КАМАЗ
КАМАЗ
Завершен
2 - 1
Челябинск
Матч окончен
Юдинцев   Мануйлов
82’
Mirjalol Sultonov   Sarvarjon Abdullaev
82’
Апеков   Дерюгин
81’
81’
Самойлов   Комиссаров
77’
Гаджимурадов
Караев   Голыбин
74’
Бурко
68’
65’
Кертанов   Носов
62’
Гапечкин   Жамалетдинов
Калистратов   Бурко
59’
  Апеков
58’
46’
Урванцев   Эза
46’
Емельянов   Палкин
2тайм
Перерыв
Защепкин
45’
+5’
43’
  Емельянов
  Хубаев
37’
КАМАЗ
Анисимов, Юдинцев, Маругин, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Mirjalol Sultonov, Моторин, Караев, Апеков
Запасные: Апеков, Mirjalol Sultonov, Караев, Юдинцев, Калистратов
1тайм
Челябинск:
Тусеев, Гапечкин, Кочиев, Жиров, Гудков, Емельянов, Самойлов, Гаджимурадов, Кертанов, Урванцев, Левин
Запасные: Урванцев, Самойлов, Гапечкин, Емельянов, Кертанов
Подробнее
Первая лига. 3 тур
2 августа 16:30, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Чайка
Завершен
1 - 1
Волга Ульяновск
Матч окончен
  Соколов
85’
81’
Ковалев   Кокоев
79’
Умников   Зубенко
Ищенко   Гурылев
77’
75’
Умников
Библик   Филев
69’
61’
Уридия   Гершун
Маркелов   Иванов
61’
Столяров   Петин
60’
Джебов   Соколов
60’
53’
  Новиков
46’
Козлов   Каменщиков
2тайм
45’
Руденко   Новиков
Перерыв
Пополитов
43’
2’
Воронин
Чайка
Фадеев, Маркелов, Рогочий, Крутовских, Иванников, Столяров, Каптилович, Пополитов, Джебов, Библик, Ищенко
Запасные: Ищенко, Столяров, Джебов, Маркелов, Библик
1тайм
Волга Ульяновск:
Кеняйкин, Ковалев, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Мурза, Умников, Козлов, Уридия, Воронин, Руденко
Запасные: Уридия, Ковалев, Козлов, Руденко, Умников
Подробнее
Первая лига. 3 тур
3 августа 07:30, им. Ленина
СКА Хабаровск
Завершен
1 - 0
Торпедо
Матч окончен
90’
+2’
Носков
77’
75’
Костин   Данилкин
Янов   Тур
75’
Гурциев   Гаглоев
74’
71’
Манелов   Алыкулов
71’
Шамкин   Юшин
71’
Чупаев  
68’
Москвичев   Байтуков
Кутовой   Алкалде
64’
  Багиев
51’
2тайм
Перерыв
СКА Хабаровск
Имамов, Гурбан, Гребенкин, Шавлохов, Носков, Багиев, Анисимов, Гурциев, Янов, Кутовой, Алиев
Запасные: Гурциев, Кутовой, Янов
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Шевченко, Иваньков, Бородин, Роганович, Москвичев, Костин, Манелов, Шамкин, Чупаев, Галоян
Запасные: Москвичев, Костин, Шамкин, Манелов
Подробнее
Первая лига. 3 тур
3 августа 12:00, Урожай
Спартак Кострома
Завершен
1 - 1
Нефтехимик
Матч окончен
Демьянов
83’
Енин   Хорин
80’
Чиканчи   Мещеряков
80’
74’
Моисеев   Магомедов
Немченко   Демьянов
73’
Назаренко   Тлехугов
73’
72’
  Кокоев
Садов   Чурсин
62’
59’
Кантария   Кокоев
50’
Котик  
49’
Ситдиков   Шадринцев
47’
Шильцов   Кучугура
2тайм
Перерыв
  Енин
26’
Спартак Кострома
Гайдаш, Лях, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Немченко, Енин, Саплинов, Садов, Чиканчи, Назаренко
Запасные: Чурсин, Мещеряков, Демьянов, Хорин, Тлехугов
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Сухомлинов, Кантария, Моисеев, Шильцов, Котик, Никитин
Запасные: Кучугура, Магомедов, Шадринцев, Кокоев
Подробнее
Первая лига. 3 тур
3 августа 16:00, Центральный
Черноморец
Завершен
1 - 2
Арсенал Тула
Матч окончен
81’
Липовой   Горбунов
Крачковский   Тарба
78’
74’
  Цараев
71’
Бердников   Попов
Николаев   Стоцкий
62’
61’
Калмыков   Джуранович
Горелов   Родионов
57’
48’
  Калмыков
46’
Раздорских   Аванесян
Жигулев   Ложкин
46’
Морозов   Зарыпбеков
46’
2тайм
Перерыв
36’
Калмыков
24’
Большаков
20’
Раздорских
  Николаев
4’
Черноморец
Матюша, Черов, Кирш, Плиев, Николаев, Морозов, Крачковский, Мастерной, Горелов, Алиев, Жигулев
Запасные: Ложкин, Стоцкий, Зарыпбеков, Родионов, Тарба
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Брнович, Раздорских, Цараев, Липовой, Калмыков, Рейес Уренья
Запасные: Попов, Аванесян, Горбунов, Джуранович, Алинви
Подробнее
Первая лига. 3 тур
3 августа 16:00, стадион Факел
Факел
Завершен
1 - 0
Сокол
Матч окончен
Якимов
90’
+1’
Ковалев   Абдоков
88’
78’
Синяк   Мухин
78’
Ермолин   Грибов
76’
Бахарев
Альшин   Якимов
64’
63’
Бутаев   Шайхтдинов
63’
Лазарев   Дауров
63’
Киреенко   Бахарев
61’
Шпитальный
  Юрганов
59’
Магомедов   Моцпан
58’
Гонгадзе   Уридия
58’
48’
Ковачевич
2тайм
Перерыв
Магомедов
10’
5’
Чуриков
Факел
Фролкин, Юрганов, Гапонов, Журавлев, Ковалев, Альшин, Нетфуллин, Магомедов, Симонов, Гонгадзе, Пуси
Запасные: Моцпан, Абдоков, Уридия, Якимов
1тайм
Сокол:
Левашов, Глойдман, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Лазарев, Синяк, Чуриков, Киреенко, Шпитальный, Ермолин
Запасные: Грибов, Дауров, Мухин, Шайхтдинов, Бахарев
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
