Первая лига. «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем»

В Первой лиге завершился 3-й тур.
В субботу «Урал» обыграл «Родину» (2:1).
В воскресенье «Торпедо» проиграл в гостях СКА (0:1), «Факел» дома победил «Сокол» (1:0), «Черноморец» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2).
В понедельник «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» (0:0).
PARI Первая лига
3-й тур
Ротор
Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Фомин, Храмцов, Stanislav Makarov, Плотников, Сасин, Сафронов, Хохлачев, Никишин
Запасные: Мальцев, Лаврищев, Davit Davidyan
Енисей:
Шамов, Гилязетдинов, Богатырев, Чуканов, Масловский, Канаплин, Ivanov, Надольский, Огиенко, Ratkovič, Мазурин
Запасные: Кротов, Окладников, Погосов, Кенфак, Зазвонкин
Уфа
Беленов, Шляков, Троянов, Кутин, Хабалов, Исаев, Юсупов, Агеян, Мацхарашвили, Минатулаев, Ахатов
Запасные: Ilya Khanenko, Карпук, Хомуха, Озманов, Гыстаров, Лукьянов, Чимези Олуебубе, Emil Mayorov, Чернов
Шинник:
Митров, Черный, Лысцов, Карпов, Косогоров, Ланин, Голубев, Маляров, Куль, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Корнюшин, Вамбольт, Мирошниченко, Самойлов, Шипунов, Мартовой, Котин, Рукас, Щелкунов
Pape Bacary Guèye Концевой
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Бардачев, Итало, Сунгатулин, Бондарев, Ишков, Akbashev, Секулич, Железнов
Запасные: Бондарев, Железнов, Марков, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Секулич, Опарин, Сергеев, Морозов, Каштанов, Ишков, Итало
Родина:
Свинов, Мещанинов, Arseni Sokol, Miha Križan, Гогличидзе, Мусаев, Егорычев, Pape Bacary Guèye, Бирюков, Максименко, Ушатов
Запасные: Arseni Sokol, Pape Bacary Guèye, Айдаров, Мусаев, Бирюков, Дятлов, Тананеев, Баринов, Ушатов, Андреев, Кузьмичев
Mirjalol Sultonov Sarvarjon Abdullaev
КАМАЗ
Анисимов, Юдинцев, Маругин, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Mirjalol Sultonov, Моторин, Караев, Апеков
Запасные: Апеков, Mirjalol Sultonov, Караев, Юдинцев, Калистратов
Челябинск:
Тусеев, Гапечкин, Кочиев, Жиров, Гудков, Емельянов, Самойлов, Гаджимурадов, Кертанов, Урванцев, Левин
Запасные: Урванцев, Самойлов, Гапечкин, Емельянов, Кертанов
Чайка
Фадеев, Маркелов, Рогочий, Крутовских, Иванников, Столяров, Каптилович, Пополитов, Джебов, Библик, Ищенко
Запасные: Ищенко, Столяров, Джебов, Маркелов, Библик
Волга Ульяновск:
Кеняйкин, Ковалев, Ибрагимов, Хабибуллин, Красильниченко, Мурза, Умников, Козлов, Уридия, Воронин, Руденко
Запасные: Уридия, Ковалев, Козлов, Руденко, Умников
СКА Хабаровск
Имамов, Гурбан, Гребенкин, Шавлохов, Носков, Багиев, Анисимов, Гурциев, Янов, Кутовой, Алиев
Запасные: Гурциев, Кутовой, Янов
Торпедо:
Солдатенко, Шевченко, Иваньков, Бородин, Роганович, Москвичев, Костин, Манелов, Шамкин, Чупаев, Галоян
Запасные: Москвичев, Костин, Шамкин, Манелов
Спартак Кострома
Гайдаш, Лях, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Немченко, Енин, Саплинов, Садов, Чиканчи, Назаренко
Запасные: Чурсин, Мещеряков, Демьянов, Хорин, Тлехугов
Нефтехимик:
Голубев, Валиахметов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Сухомлинов, Кантария, Моисеев, Шильцов, Котик, Никитин
Запасные: Кучугура, Магомедов, Шадринцев, Кокоев
Черноморец
Матюша, Черов, Кирш, Плиев, Николаев, Морозов, Крачковский, Мастерной, Горелов, Алиев, Жигулев
Запасные: Ложкин, Стоцкий, Зарыпбеков, Родионов, Тарба
Арсенал Тула:
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Брнович, Раздорских, Цараев, Липовой, Калмыков, Рейес Уренья
Запасные: Попов, Аванесян, Горбунов, Джуранович, Алинви
Факел
Фролкин, Юрганов, Гапонов, Журавлев, Ковалев, Альшин, Нетфуллин, Магомедов, Симонов, Гонгадзе, Пуси
Запасные: Моцпан, Абдоков, Уридия, Якимов
Сокол:
Левашов, Глойдман, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Лазарев, Синяк, Чуриков, Киреенко, Шпитальный, Ермолин
Запасные: Грибов, Дауров, Мухин, Шайхтдинов, Бахарев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
