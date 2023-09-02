Катарский клуб сделал предложение о трансфере Марко Верратти.

«Аль-Араби» из предложил «ПСЖ» 50 миллионов евро за итальянского полузащитника, сообщает журналист Абделла Бульма.

Сейчас клубы обсуждают бонусные выплаты.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не рассчитывает на Верратти в этом сезоне. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

Мошенник выдавал себя за агента Верратти в переговорах с клубами Саудовской Аравии. Катарский «Аль-Араби» воспользовался этим и может подписать хавбека «ПСЖ»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку