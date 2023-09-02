Катарский «Аль-Араби» предложил «ПСЖ» 50 млн евро за Верратти. Клубы обсуждают бонусы
Катарский клуб сделал предложение о трансфере Марко Верратти.
«Аль-Араби» из Дохи предложил «ПСЖ» 50 миллионов евро за итальянского полузащитника, сообщает журналист Абделла Бульма.
Сейчас клубы обсуждают бонусные выплаты.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» не рассчитывает на Верратти в этом сезоне. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Мошенник выдавал себя за агента Верратти в переговорах с клубами Саудовской Аравии. Катарский «Аль-Араби» воспользовался этим и может подписать хавбека «ПСЖ»
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