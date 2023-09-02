Катарский «Аль-Араби» предложил «ПСЖ» 50 млн евро за Верратти. Клубы обсуждают бонусы

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти Футбол

Катарский клуб сделал предложение о трансфере Марко Верратти.

«Аль-Араби» из Дохи предложил «ПСЖ» 50 миллионов евро за итальянского полузащитника, сообщает журналист Абделла Бульма.

Сейчас клубы обсуждают бонусные выплаты.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не рассчитывает на Верратти в этом сезоне. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

Мошенник выдавал себя за агента Верратти в переговорах с клубами Саудовской Аравии. Катарский «Аль-Араби» воспользовался этим и может подписать хавбека «ПСЖ»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Roman
Ребята, сорри за офтоп, но у вас тоже, когда в мобильном приложении нажимаешь на значок уведомлений, то их не показывает, а пишет, что "что-то не так, проверьте подключение к интернету"?
Проверь подключение к интернету
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Шейх смотрит в зеркало и договаривается сам с собой
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
все дороги ведут в пустыню
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
странно, это как ехать не на саму вечеринку, а в квартиру двумя этажами ниже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдул Абакаев
в итоге из списка изгоев псж останется только Дракслер? или его тоже пристроили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек из футбола
единственный нормальный полузащитник у ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Иван Иванов
Рома, ну что ты опять со своими проблемами! 🤷🏻‍♂️
нет, все ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борщ со сметанкой
Ответ Roman
Ребята, сорри за офтоп, но у вас тоже, когда в мобильном приложении нажимаешь на значок уведомлений, то их не показывает, а пишет, что "что-то не так, проверьте подключение к интернету"?
Да есть такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Стахович
Шейх смотрит в зеркало и договаривается сам с собой
у них там шейхов больше чем у меня в Беларуси колхозников ( в процентом соотношение) , так что между собой уже мерееются
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий