Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна
Юлиан Нагельсманн может возглавить сборную Германии в случае отставки Ханси Флика.
Некоторые члены Немецкого футбольного союза (DFB) считают, что Нагельсманн – единственный из доступных тренеров, которого стоит рассматривать в качестве замены Флику. Они полагают, что DFB не должен тратить время и обязан назначить Юлиана до того, как его пригласит какой-нибудь клуб.
У других руководителей DFB есть сомнения относительно того, что Нагельсманну хватит авторитета и опыта для работы со сборной, сообщает Sport Bild.
Пока руководство публично поддерживает Флика. Однако для сохранения должности ему необходимо, чтобы сборная Германии как можно скорее дала результат и показала хорошую игру.
Игра против Франции в сентябре может стать последней для Флика. В этом матче руководители DFB хотят увидеть конкурентоспособную команду, готовую к домашнему Евро-2024.
Флик возглавил сборную Германии после Евро-2020. На ЧМ-2022 под его руководством команда не вышла из группы. В 16 последних матчах Германия одержала всего 4 победы.
Потом пригласят Тухеля?
Когда-то был шокирован, что Лёв кажется десятый в истории сборной Германии тренер, это включая довоенные годы и с учетом короткого правления Клинсманна.
А теперь понеслась. Это не немецкий стиль и удачи он не принесет. Да, у Флика мало что получается. Но терпели и не такое.
Не надо из Рязани свои особые причинно-следственные связи строить. Радужные флажки не мешают им играть. Как и не мешало бы побивание камнями за них.
Для команды уровня Германии, которая долгие годы если не выигрывала турнир, то брала серебро или бронзу, это провал и деградация.