Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна

Юлиан Нагельсманн может возглавить сборную Германии в случае отставки Ханси Флика.

Некоторые члены Немецкого футбольного союза (DFB) считают, что – единственный из доступных тренеров, которого стоит рассматривать в качестве замены . Они полагают, что DFB не должен тратить время и обязан назначить Юлиана до того, как его пригласит какой-нибудь клуб.

У других руководителей DFB есть сомнения относительно того, что Нагельсманну хватит авторитета и опыта для работы со сборной, сообщает Sport Bild.

Пока руководство публично поддерживает Флика. Однако для сохранения должности ему необходимо, чтобы сборная Германии как можно скорее дала результат и показала хорошую игру.

Игра против в сентябре может стать последней для Флика. В этом матче руководители DFB хотят увидеть конкурентоспособную команду, готовую к домашнему Евро-2024.

Флик возглавил сборную Германии после Евро-2020. На ЧМ-2022 под его руководством команда не вышла из группы. В 16 последних матчах Германия одержала всего 4 победы.