Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн может возглавить сборную Германии в случае отставки Ханси Флика.

Некоторые члены Немецкого футбольного союза (DFB) считают, что Нагельсманн – единственный из доступных тренеров, которого стоит рассматривать в качестве замены Флику. Они полагают, что DFB не должен тратить время и обязан назначить Юлиана до того, как его пригласит какой-нибудь клуб.

У других руководителей DFB есть сомнения относительно того, что Нагельсманну хватит авторитета и опыта для работы со сборной, сообщает Sport Bild.

Пока руководство публично поддерживает Флика. Однако для сохранения должности ему необходимо, чтобы сборная Германии как можно скорее дала результат и показала хорошую игру.

Игра против Франции в сентябре может стать последней для Флика. В этом матче руководители DFB хотят увидеть конкурентоспособную команду, готовую к домашнему Евро-2024.

Флик возглавил сборную Германии после Евро-2020. На ЧМ-2022 под его руководством команда не вышла из группы. В 16 последних матчах Германия одержала всего 4 победы.

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22 комментария

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cektor
Круговорот тренеров
Потом пригласят Тухеля?
+28
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+28
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АРТУР АЛИЕВ
"Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна и уволить его в декабре "
+16
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+16
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Igor Pivovarov
Какие времена для сборной, такая и беспрецедентная для них чехарда.

Когда-то был шокирован, что Лёв кажется десятый в истории сборной Германии тренер, это включая довоенные годы и с учетом короткого правления Клинсманна.

А теперь понеслась. Это не немецкий стиль и удачи он не принесет. Да, у Флика мало что получается. Но терпели и не такое.
+10
-1
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Вадим Симонов
Они ещё и Лёва хаяли,а он оказывается максимум выжимал.
+8
-2
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Igor Pivovarov
Ответ j30
дело не во флике просто поколение говно нападающего нету вообще , плюс сборная политизирована и связана с политикой и пропагандой
А вот топили бы за уголовное преследование за смену пола - то победы бы пришли. Люди не просто футболисты, но еще и граждане. Хотят - выражают свое мнение по общественно важным вопросам, не хотят не выражают.

Не надо из Рязани свои особые причинно-следственные связи строить. Радужные флажки не мешают им играть. Как и не мешало бы побивание камнями за них.
+3
-1
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ss_podonok
Ответ Igor Pivovarov
А вот топили бы за уголовное преследование за смену пола - то победы бы пришли. Люди не просто футболисты, но еще и граждане. Хотят - выражают свое мнение по общественно важным вопросам, не хотят не выражают. Не надо из Рязани свои особые причинно-следственные связи строить. Радужные флажки не мешают им играть. Как и не мешало бы побивание камнями за них.
как обычно. не в бровь, а в глаз)
+2
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bestvideox
Уже скучают по Леву. Так он ещё и публику веселил своими занюхиваниями.
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Kazbek Ilyassovskiy
Германия действительно пребывает в кризисе. Наверное, многие уже обратили на это внимание. Чемпионы Европы 96 дважды подряд не вышли из группы в 2000 и 2004 годах.. Чемпионы мира 2014 дважды подряд не вышли из группы в 2018 и 2022.
Для команды уровня Германии, которая долгие годы если не выигрывала турнир, то брала серебро или бронзу, это провал и деградация.
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инок
На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может Клозе для фарта не хватает...
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Ilya Petrov
Ответ cektor
Круговорот тренеров Потом пригласят Тухеля?
Или гения в очках
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Ezra-Matthew Miller
Ответ j30
дело не во флике просто поколение говно нападающего нету вообще , плюс сборная политизирована и связана с политикой и пропагандой
Но еще можно не творить полную хрень, как против Колумбии - оставить в запасе Фюллькруга и Киммиха, хотя проблема не в них; выпустить Джана на ЦЗ и Рюдигера не в форме, что в связке со средними латералями и Мусиалой рядом с Горецкой – просто супер
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Dan Kennedy
Ответ Любитель побеждать
Проблема Германии не в тренерах, а в том, что немцев в сборной не осталось.
Французам это как-то не мешает выигрывать один из двух финалов ЧМ.
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Андрей
Ответ инок
На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может Клозе для фарта не хватает...
нападающего нет, такие как Клозе рождаются раз в 50 лет.
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