Александр Мостовой: «Сейчас у игроков не двойные, а четверные стандарты. Где больше платят, туда и идут. У многих деньги – главное в жизни»
Александр Мостовой рассказал, что современным игрокам зачастую важны лишь деньги.
«С точки зрения футбола или коммерции трансфер Изидора – это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Я не думаю, что стоит обращать на это внимание.
Сейчас все смешалось и перемешалось. «Зенит» усиливается. Сейчас у игроков не двойные, а четверные стандарты.
Много есть примеров, когда один уходит туда, потом приходит сюда. Во главе всего стоят личные интересы и деньги. И в этом нет ничего зазорного. Все понимают, что у многих сейчас деньги являются главным в жизни.
Но для «Зенита» приход Изидора – это усиление. Хотя в клубе и так нормальный состав, но хороший футболист никогда не помешает», – заявил экс-хавбек сборной России.
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Что-то из Стетхэма, может быть даже выше.
он говорит о Изидоре. парню в аренде будут платить ровно столько же, сколько в Локо