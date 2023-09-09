Александр Мостовой: «Сейчас у игроков не двойные, а четверные стандарты. Где больше платят, туда и идут. У многих деньги – главное в жизни»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Вильзон Изидор Футбол

Александр Мостовой рассказал, что современным игрокам зачастую важны лишь деньги.

«С точки зрения футбола или коммерции трансфер Изидора – это нормальная история. Есть объективные причины: где больше платят, туда и люди идут. Я не думаю, что стоит обращать на это внимание.

Сейчас все смешалось и перемешалось. «Зенит» усиливается. Сейчас у игроков не двойные, а четверные стандарты.

Много есть примеров, когда один уходит туда, потом приходит сюда. Во главе всего стоят личные интересы и деньги. И в этом нет ничего зазорного. Все понимают, что у многих сейчас деньги являются главным в жизни.

Но для «Зенита» приход Изидора – это усиление. Хотя в клубе и так нормальный состав, но хороший футболист никогда не помешает», – заявил экс-хавбек сборной России.

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19 комментариев

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Валерий Охотин
Ответ gtrfhi
вот именно Царь прав на 100% а у кого сейчас больше? правильно у зенита но смешно другое как этот клуб преподает данную ситуацию типа это именно спортивная заслуга питерского футбола На деле зенит держится пока только за счет денег газпрома
А вы за счёт чего держитесь ? Деньги на поле не играют .Заканчиваете эту балалайку .....Покупайте игроков и выйграте все.Все команды мира держатся за счёт денег .Есть команды которые разыграивают первые места , есть 10-12, назвать как нызываются команды ? А есть которые не понятно зачем из ФНЛ вошли в РПЛ.....Если у тебя нет денег в кармане , то и не ....делать в нашем ресторане .
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QWertY
Всегда так было. Разве игроки из 90х и 00х не переходили в топы, потому что там больше платили?
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Oleg Olegov
"Много есть примеров, когда один уходит туда, потом приходит сюда"

Что-то из Стетхэма, может быть даже выше.
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rarog
Карпин по крайней мере честно сказал что уехал в Испанию за деньгами. А Мостовой видимо из любви к футболу]
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munhin
Ответ QWertY
Всегда так было. Разве игроки из 90х и 00х не переходили в топы, потому что там больше платили?
нет конечно, они на запад ехали продвигать коммунизм и нести учение Ленина в массы )
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gtrfhi
вот именно Царь прав на 100% а у кого сейчас больше? правильно у зенита но смешно другое как этот клуб преподает данную ситуацию типа это именно спортивная заслуга питерского футбола На деле зенит держится пока только за счет денег газпрома
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Simplicissimus
Ваше величество! Но даже в Барселону идут за большими деньгами, со скамейки потом метлой не сгонишь. А еще за деньги покупается качество жизни, а за большие - высокое качество. Похмелитесь, милорд. Принести вам рассол?
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Геннадий Тимченко
Александр Мостовой а можно не комментировать всё подряд, приближаясь в качестве этих комментариев в биатлонисту Тихонову и его собутыльнику хоккеисту Кожевникову, а брать пример с однофамильца Тихонова - уважаемого Андрея❓ и если и отвечать, то кратко и по делу❓🤔
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Герман Кулагин
Ответ gtrfhi
вот именно Царь прав на 100% а у кого сейчас больше? правильно у зенита но смешно другое как этот клуб преподает данную ситуацию типа это именно спортивная заслуга питерского футбола На деле зенит держится пока только за счет денег газпрома
как вы задолбали деньгами Газпрома, меньше ныть надо...
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Nick Crosier
Деньги это свобода,а для многих спорт это единственная возможность выбиться в люди.
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Виктор
Ответ QWertY
Всегда так было. Разве игроки из 90х и 00х не переходили в топы, потому что там больше платили?
Это и к советскому времени относится.
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MAXIMum1
Ответ gtrfhi
деньги на поле не играют ========= правильно, и именно не деньгами богат зенит а именно все звезды мира мечтают там играть просто за стрелку😁 хорош чушь писать не будет Газпрома не будет зенита а деньги конечно не причем просто вместо условного Малькома купите Зделара
Не будет Газпрома, будет кто-то другой, не проблема.
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gtrfhi
Ответ Герман Кулагин
как вы задолбали деньгами Газпрома, меньше ныть надо...
как вы задолбали весь российский футбол коррупцией ну вечного ничего не бывает скоро сами знаете и именно про то как Москва вас объедает
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Виктор
Ответ Валерий Охотин
А вы за счёт чего держитесь ? Деньги на поле не играют .Заканчиваете эту балалайку .....Покупайте игроков и выйграте все.Все команды мира держатся за счёт денег .Есть команды которые разыграивают первые места , есть 10-12, назвать как нызываются команды ? А есть которые не понятно зачем из ФНЛ вошли в РПЛ.....Если у тебя нет денег в кармане , то и не ....делать в нашем ресторане .
+100500! Особенно про ресторан.
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mitos
Саша же у нас всю карьеру в России играл. Знает, что сказать)
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Любовь Мелехова
Да все нормальные люди, не только футболисты, идут туда, где больше платят.
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Archi_27
А ведь деньги это ПРОСТО БУМАЖКА
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Дядя ТУРА
бред.
он говорит о Изидоре. парню в аренде будут платить ровно столько же, сколько в Локо
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