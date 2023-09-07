Мудрик об Англии: «Период адаптации прошел, Лондон нравится. Самое главное за границей – учить язык, работать. Твое от тебя не уйдет»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик считает, что уже адаптировался к жизни в Англии.

– Какие можешь дать основные советы людям, которые едут за границу?

– Самое главное – учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное встанет на свои места, твое от тебя не уйдет. Сначала – речь, потом – все остальное.

– Как ты себя чувствуешь в Лондоне?

– Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон, – цитирует полузащитника «Челси» и сборной Украины «ВЗБІРНА».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deimon7.7
Твое от тебе не уйдет, а если ушло, то было не твое. Ауф
+131
-1
+130
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barcelona Forever
Всё правильно,мудро.В конце концов он же сюда приехал не футбол играть)
+66
-5
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Сначала – речь, потом – все остальное"

За него 70+30 заплатили, чтобы он по-английски говорить научился?
+51
-4
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima_Sushkov
Ответ deimon7.7
Твое от тебе не уйдет, а если ушло, то было не твое. Ауф
Так Стэтхем в свое время говорил
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestttttttofthebest
Все прекрасно понимают почему его держат )
+33
-14
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Мне б тоже нравилось в Лондоне с зарплатой 7 млн в год
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Самое главное за границей а не дома ….
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Super Andrey
Миша ты легенда
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Пару лет на изучение языка, пару лет на адаптацию а там глядишь и обратно в Шахтёр продадут (млн за 5)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
у Мудрика интервью больше, чем м инут на поле, жесть какая-то
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Самое главное – учить язык

А раньше шо мешало учить?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shishovv
ну все..щас разгонится на лавке
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Smith09
Ответ Born is the King
У всех этих клубов владелец Боули? Благодаря поддержке Украины Боули и Ко получили Челси бесплатно
Бесплатно!? Это когда такая акция проходила?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Конечно твое от тебя не уйдет, ведь уходить нечему:))
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chistian Jadson
Каким нужно быть дебилом чтобы заплатить столько за игрока такого возраста, из такого чемпионата, с таким мизерным количеством сыгранных игр во взрослом уровне
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Непристойное предложение
Мудрик: "помнишь как я милнера размотал? это только начало!"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chistian Jadson
Этот челси отличается от прежнего тем что в том Челси играли Мужчины, с харизмой и с характером (Терри - капитан сборной, Баллак - капитан сборной, Дрогба - капитан сборной, Лэмпард - капитан сборной, Чех - капитан сборной, Иванович - капитан сборной), а сегодня в команде играют мальчики за 100+ млн у которых нет и 50 сыгранных матчей на взрослом уровне
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опа, Митяй
Ну все, пора в Челленджер
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Боголюбов
К Лондону адаптировался, все клубы - ночные, не футбольные - изучил, лавэ капает, что ещё надо? Жизнь удалась.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Джейсон Мудрик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleex Trianon
твое от тебя не уйдет, тем более когда у тебя контракт на 8 лет, добавил Михайло Мудрик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
"Теперь меня Эланга не обойдет как полено", - добавил Мудрик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Вообще странно, что Лондон приглашает к себе студентов на обучение английскому языку за 100 млн. Да еще и платит такую стипендию.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Кубань!
Адаптировался? В смысле уже освоил все окрестные пабы и клубы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Sergeev
Ответ bestttttttofthebest
Все прекрасно понимают почему его держат )
И на что пошли деньги от его трансфера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий