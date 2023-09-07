Михаил Мудрик считает, что уже адаптировался к жизни в Англии.

– Какие можешь дать основные советы людям, которые едут за границу?

– Самое главное – учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное встанет на свои места, твое от тебя не уйдет. Сначала – речь, потом – все остальное.

– Как ты себя чувствуешь в Лондоне?

– Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон, – цитирует полузащитника « » и сборной Украины «ВЗБІРНА».

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