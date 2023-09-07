Мудрик об Англии: «Период адаптации прошел, Лондон нравится. Самое главное за границей – учить язык, работать. Твое от тебя не уйдет»
Михаил Мудрик считает, что уже адаптировался к жизни в Англии.
– Какие можешь дать основные советы людям, которые едут за границу?
– Самое главное – учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное встанет на свои места, твое от тебя не уйдет. Сначала – речь, потом – все остальное.
– Как ты себя чувствуешь в Лондоне?
– Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон, – цитирует полузащитника «Челси» и сборной Украины «ВЗБІРНА».
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За него 70+30 заплатили, чтобы он по-английски говорить научился?
А раньше шо мешало учить?