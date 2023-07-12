Украина сыграет с Англией во Вроцлаве в матче квалификации Евро-2024 9 сентября

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Городской стадион Вроцлав Евро-2024 Футбол

Украина и Англия сыграют сентябрьский матч квалификации Евро-2024 в Польше.

Как сообщает BBC, матч пройдет 9 сентября на городском стадионе Вроцлава, вмещающем 45 тысяч зрителей. Арена принимала матчи Евро-2012, проходившего на территории Польши и Украины.

Сборные Англии и Украины встречались в рамках отбора на Евро-2024 в марте на стадионе «Уэмбли». Тогда Англия одержала победу со счетом 2:0.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Ответ Los Galácticos
Сначала Усик размотает Дюбуа в Вроцлаве, а потом там же Ребров размотает англичан.
А потом ты проснешься и пойдешь в школу.
+17
-13
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Украина с Англией сыграют в Польше.Судья из США должен быть.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анри Карлайл
Ответ Los Galácticos
Сначала Усик размотает Дюбуа в Вроцлаве, а потом там же Ребров размотает англичан.
Надо Мудрика брать.
На ЧЕ U21 был одним из лучших.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ральф шумахер
Ответ ESF
А потом ты проснешься и пойдешь в школу.
твой коллега по 9в пишет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Фут.Боль
Украина с Англией сыграют в Польше.Судья из США должен быть.
Главное нам тут на Спортсе хорошенечко подготовиться !
Решающий матч для нас будет , ребята !
А не только для Мудрика этого и англосаксов наших
‘’ любимых ‘’ !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий