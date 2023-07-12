Украина сыграет с Англией во Вроцлаве в матче квалификации Евро-2024 9 сентября

Украина и Англия сыграют сентябрьский матч квалификации Евро-2024 в Польше.

Как сообщает BBC, матч пройдет 9 сентября на городском стадионе Вроцлава, вмещающем 45 тысяч зрителей. Арена принимала матчи Евро-2012, проходившего на территории Польши и Украины.

Сборные Англии и встречались в рамках отбора на Евро-2024 в марте на стадионе «Уэмбли». Тогда Англия одержала победу со счетом 2:0.