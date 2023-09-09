Даме Н’Дойе: «В России нет игрока лучше Дзюбы. Сильный, высокий, забивной – что еще нужно? Но очень ленивый!»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Даме Н’Дойе Футбол

Даме Н’Дойе считает Артема Дзюбу лучшим российским футболистом.

– В России нет игрока лучше, чем Дзюба. Он просто лучший: сильный высокий форвард. Он забивной нападающий – что еще нужно футболисту?

– Да, забил он много, но и скандалов с ним было немало.

– Да? Каких?

– Самый популярный: в сеть попали видео, как он мастурбировал на камеру.

– Он сумасшедший, ха-ха! Я с ним никогда не общался, играл только на поле против него. Футболист он хороший, конечно, но очень ленивый!

– Почему ленивый?

– Все высокие футболисты ленивые, даже я. Нам сложно бегать туда-сюда, делать рывки, сами понимаете.

– Какой футболист сильнее – вы или Дзюба?

– А вы как думаете-то?

– Вы?

– Конечно, – сказал бывший нападающий «Локомотива».

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4 комментария

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tankist231
Ответ Фарид Харисов
Сейчас наверное нет, не лучший. Очень дурная голова очень талантливым ногам покоя не даёт — вот это прям про Дзюбу. Если бы не его быдлячьи замашки и конфликты, то он мог бы в условном Спартаке или Зените стать легендой с 10-15 годами в клубе с 200-300 голами. Но вместо этого у него сезонов 5 пропущено из-за каких-то склок, конфликтов, так ещё и статус «просто наёмника» закрепился. Что, конечно же, не отменяет его отличной игры и в плане замыкания и в плане раздачи передач.
Так может поэтому он всего и добился и столько голов забил, а был бы тихоней может уже где нибудь в фнл заканчивал, тут с уверенностью не скажешь как именно для него было бы лучше
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[ADO]
Да, елки-палки, без упоминания этого идиотского видео нельзя обойтись?! Что за псевдо-журналистика! Кому вообще это нужно?!
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Ответ Фарид Харисов
Сейчас наверное нет, не лучший. Очень дурная голова очень талантливым ногам покоя не даёт — вот это прям про Дзюбу. Если бы не его быдлячьи замашки и конфликты, то он мог бы в условном Спартаке или Зените стать легендой с 10-15 годами в клубе с 200-300 голами. Но вместо этого у него сезонов 5 пропущено из-за каких-то склок, конфликтов, так ещё и статус «просто наёмника» закрепился. Что, конечно же, не отменяет его отличной игры и в плане замыкания и в плане раздачи передач.
истину глаголишь товарищ! 🤔☝️
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Фарид Харисов
Сейчас наверное нет, не лучший.

Очень дурная голова очень талантливым ногам покоя не даёт — вот это прям про Дзюбу.

Если бы не его быдлячьи замашки и конфликты, то он мог бы в условном Спартаке или Зените стать легендой с 10-15 годами в клубе с 200-300 голами. Но вместо этого у него сезонов 5 пропущено из-за каких-то склок, конфликтов, так ещё и статус «просто наёмника» закрепился. Что, конечно же, не отменяет его отличной игры и в плане замыкания и в плане раздачи передач.
0
0
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