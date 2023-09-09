Даме Н’Дойе: «В России нет игрока лучше Дзюбы. Сильный, высокий, забивной – что еще нужно? Но очень ленивый!»
Даме Н’Дойе считает Артема Дзюбу лучшим российским футболистом.
– В России нет игрока лучше, чем Дзюба. Он просто лучший: сильный высокий форвард. Он забивной нападающий – что еще нужно футболисту?
– Да, забил он много, но и скандалов с ним было немало.
– Да? Каких?
– Самый популярный: в сеть попали видео, как он мастурбировал на камеру.
– Он сумасшедший, ха-ха! Я с ним никогда не общался, играл только на поле против него. Футболист он хороший, конечно, но очень ленивый!
– Почему ленивый?
– Все высокие футболисты ленивые, даже я. Нам сложно бегать туда-сюда, делать рывки, сами понимаете.
– Какой футболист сильнее – вы или Дзюба?
– А вы как думаете-то?
– Вы?
– Конечно, – сказал бывший нападающий «Локомотива».
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Очень дурная голова очень талантливым ногам покоя не даёт — вот это прям про Дзюбу.
Если бы не его быдлячьи замашки и конфликты, то он мог бы в условном Спартаке или Зените стать легендой с 10-15 годами в клубе с 200-300 голами. Но вместо этого у него сезонов 5 пропущено из-за каких-то склок, конфликтов, так ещё и статус «просто наёмника» закрепился. Что, конечно же, не отменяет его отличной игры и в плане замыкания и в плане раздачи передач.