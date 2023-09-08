Где смотреть сборная Армении – Сборная Хорватии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 11 сентября
В понедельник, 11 сентября, сыграют сборная Армении и сборная Хорватии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Армении – сборная Хорватии
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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