В 6 туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сборная Ирландии на своем поле сыграет с Нидерландами. Игра пройдет в Дублине, на «Авива-Стэдиум». Начало встречи запланировано на 10 сентября 2023 года, а игра начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа сборной Нидерландов (1.07), ТБ 1(2.22), Обе забьют – нет (2.07)

В предстоящей встрече фаворит – сборная Нидерландов. Смогут ли подопечные Кумана подтвердить свой статус в игре с аутсайдером встречи? Получится ли у ирландцев сотворить сенсацию и отобрать очки и «оранжевых»? Кто из футболистов обеих команд пополнит свою копилку забитыми голами и отданными ассистами? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч поможет вам сделать осмысленную ставку на поединок.

Ирландия

Сборная Ирландии в четырех сыгранных матчах отборочного турнира набрала только три очка – команда идет на четвертом месте в отборочной группе B. В активе команды Стивена Кенни одна победа – над Гибралтаром (3:0). В остальных трех матчах команда не набрала ни одного очка, дважды уступив Франции (0:1, 0:2), и проиграв Греции (1:2).

Ирландцы, в ходе отбора забили четыре гола и пропустили пять мячей. Что же касается турнирного положения команды, то сборная Ирландии на три очка отстает от идущих на втором месте Нидерландов и третьей Греции, а отставание от лидирующей Франции составляет солидные 12 очков.

Статистика и факты

Приводим актуальные статистику и факты о команде:

в последних 5 играх Ирландия забила 7 голов, а также пропустила 7 мячей.

в статистическом отношении, Ирландия, в среднем, забивает по 1.40 гола за игру, и пропускает по 1.40 мяча за матч.

Ирландия забивает в 5 из последних 7 матчей против Нидерландов.

Травмы и дисквалификации

По состоянию на момент написания прогноза, у Ирландии только один дисквалифицированный футболист – Мэтт Доэрти. Однако его дисквалификация закончится 9 сентября 2023 года, а значит, игрок потенциально может принять участие в этом матче.

На кого обратить внимание

Лучший бомбардир сборной Ирландии – Джон Иган. Игрок забил 3 гола в 16 матчах команды.

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Нидерланды

«Оранжевые» с 6 очками идут на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Рональда Кумана, в рамках нынешнего отбора, дважды победили, обыграв Гибралтар и Грецию (оба раза по 3:0), а также потерпели одно поражение, громко проиграв Франции (0:4).

В активе команды шесть забитых, и четыре пропущенных гола. В турнирном отношении у команды Кумана все не так плохо – отставание от лидирующей Франции составляет девять очков, однако «трехцветные» сыграли пять матчей в рамках отборочного цикла, а вот «оранжевые» провели только три матча.

Статистика и факты

Приводим статистику и факты о команды:

в последних 5 играх Нидерланды забили 10 голов, а пропустили 11 мячей;

Нидерланды не проигрывают в 5 из 7 последних матчей против Ирландии в гостях;

в последних 5 играх Нидерланды пропускают в среднем 2.20 гола за игру, а забивают, в среднем, 2.00 гола за матч;

Нидерланды пропускают в 4 последних матчах, и забивают в 5 последних матчах.

Травмы и дисквалификации

У сборной Нидерландов нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

На кого обратить внимание

Лучший бомбардир команды – Коди Гакпо. Игрок забил 7 голов в 18 матчах «оранжевых».

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ирландия – Нидерланды

Прежде чем делать прогноз на матч, вспомним, как команды ранее играли между собой. История противостояния команд насчитывает 20 матчей. пять из которых закончились следующими результатами:

27.05.2016 Товарищеский матч. Ирландия – Нидерланды 1:1;

16.08.2006 Товарищеский матч. Ирландия – Нидерланды 0:4;

05.06.2004 Товарищеский матч. Нидерланды – Ирландия 0:1.

Букмекерская контора «Бетбум» видит фаворитом сборную Нидерландов. На победу «оранжевых» дают коэффициент в 1.07, ничья оценивается в 4.07, а победа хозяев поля имеет коэффициент в 4.78.

Согласимся с букмекером, вряд ли ирландцы смогут набрать три очкам в матче с голландцами. Предположим, что «оранжевые» одержат крупную победу с разницей в 2-3 мяча, и при этом, сохранят свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа сборной Нидерландов (1.07), ТБ 1(2.22), Обе забьют – нет (2.07).

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