Орлов об Изидоре: «Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, с удовольствием будет играть. Спортивный прагматический подход»
Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе Вильзона Изидора в «Зенит».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга возьмет нападающего «Локомотива» в аренду с правом выкупа.
– «Зениту» нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста. Много было странных переходов в разных лигах, но почему‑то Изидору «Локомотив» не приглянулся. Что‑то ему не понравилось, всю историю не знаю. Ему 23 года, француз, играет неплохо, нападающий, забивает.
– Но Изидор заявлял «Локомотиву», что не может оставаться в России. Не разрушит ли он атмосферу раздевалки «Зенита»?
– Понимаешь, что‑то не сложилось у футболиста с руководством, а, может, с тренером, и тут вдруг жена у него заболела. Это маленькие футбольные хитрости. Если не хочет, значит, не хочет. Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход.
Сегодня, правда, сложные отношения между нашими клубами и европейскими, поэтому пожелаем успеха Изидору и чтобы он был на том уровне, на котором есть. Ему 23 года, пора расцветать. «Зениту» он сегодня необходим, это желание Семака и клуба, – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
И мало кто задастся вопросом - "Почему в одни клубы (Зенит, Краснодар) едут охотно, а из других бегут.
Положив на них прибор
Хотя, после Бакаева уже ничего не удивляет.
ГСО здесь на редкость мерзкий флюгер, всегда пел про контракт, который надо отрабатывать, а тут "Если не хочет, значит, не хочет".
зачем ему играть в середняке, если может делать это в лучшем клубе и за большие деньги.