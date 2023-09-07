Орлов об Изидоре: «Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, с удовольствием будет играть. Спортивный прагматический подход»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе Вильзона Изидора в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга возьмет нападающего «Локомотива» в аренду с правом выкупа. 

– «Зениту» нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста. Много было странных переходов в разных лигах, но почему‑то Изидору «Локомотив» не приглянулся. Что‑то ему не понравилось, всю историю не знаю. Ему 23 года, француз, играет неплохо, нападающий, забивает.

– Но Изидор заявлял «Локомотиву», что не может оставаться в России. Не разрушит ли он атмосферу раздевалки «Зенита»?

– Понимаешь, что‑то не сложилось у футболиста с руководством, а, может, с тренером, и тут вдруг жена у него заболела. Это маленькие футбольные хитрости. Если не хочет, значит, не хочет. Когда «Зенит» позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход.

Сегодня, правда, сложные отношения между нашими клубами и европейскими, поэтому пожелаем успеха Изидору и чтобы он был на том уровне, на котором есть. Ему 23 года, пора расцветать. «Зениту» он сегодня необходим, это желание Семака и клуба, – сказал Орлов в эфире «Матч Премьер». 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
+83
-5
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
Уважение болельщику Спартака от болельщика Зенита за адекватность.
+33
-14
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
спортивный подход, ну ну
Переход из Локомотива в ФК Зенит не повышение?
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
И перешел Медина с такими маслами в Спартак
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Изидор ещё и забьёт Локо 24 сентября 😅
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Сейчас поднимется буря возмущения - "Опять этот клятый Зенит уворовал футболиста! " Или "ослабляет конкурента! " Ну какой Локо конкурент для Зенита, при всëм уважении.?
И мало кто задастся вопросом - "Почему в одни клубы (Зенит, Краснодар) едут охотно, а из других бегут.
+28
-22
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Ответ Назар Игорь
Сейчас поднимется буря возмущения - "Опять этот клятый Зенит уворовал футболиста! " Или "ослабляет конкурента! " Ну какой Локо конкурент для Зенита, при всëм уважении.? И мало кто задастся вопросом - "Почему в одни клубы (Зенит, Краснодар) едут охотно, а из других бегут.
Деньги.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
Вот именно. Это некоторые годами верят в какую-то там семью, а потом удивляются 😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛеваяНогаХалка
Ответ Nick Crosier
Зенит в выборе игроеов при Семаке и Медведеве не промахивался. Если Изидор и правда в Зенит переходит,то явно есть мысли и возможность его использовать у ТШ.
Ну справедливости ради, промахивался
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Кинул Локо Изидор,
Положив на них прибор
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Герман Блант
Ответ Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
Да тут даже не продажа ведь, а аренда, а значит Зенит будет платить столько же сколько Локо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Мда. Ну хз. Вот нафиг он нужен такой проблемный? Локо ослабить? Так они итак совсем не конкуренты.
Хотя, после Бакаева уже ничего не удивляет.
ГСО здесь на редкость мерзкий флюгер, всегда пел про контракт, который надо отрабатывать, а тут "Если не хочет, значит, не хочет".
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Назар Игорь
Сейчас поднимется буря возмущения - "Опять этот клятый Зенит уворовал футболиста! " Или "ослабляет конкурента! " Ну какой Локо конкурент для Зенита, при всëм уважении.? И мало кто задастся вопросом - "Почему в одни клубы (Зенит, Краснодар) едут охотно, а из других бегут.
У Зенита 15 конкурентов по чемпионату. В Зенит он переходит, потому что предложили больше, чем в Локо, это предельно понятно.Тут он и свои принципы засунул куда подальше. Только ведь Зенит тоже не застрахован от того, что он поиграет полгода и опять во Францию сбежит. Случай Норманна, думаю, все помнят.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Когда касается зенита,Орлов всё оправдает
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Махаев
Ответ Назар Игорь
Сейчас поднимется буря возмущения - "Опять этот клятый Зенит уворовал футболиста! " Или "ослабляет конкурента! " Ну какой Локо конкурент для Зенита, при всëм уважении.? И мало кто задастся вопросом - "Почему в одни клубы (Зенит, Краснодар) едут охотно, а из других бегут.
какая то память короткая у тебя, Локо лихорадит только чуть больше года, до прихода немчуры, Локо несколько лет был по сути единственным постоянным и стабильным конкурентом Зенита.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Дзюба наверное харрасиент ему устроил, вот и не хочет возвращаться. Азмун вон как после дружеского празднования потом свалил. ))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Хотел то в Европу, с Локо скорее всего была договоренность на словах, клуб эту договоренность нарушил. Теперь вот иудит, в РПЛ то не так уж и плохо для него)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Да дело не в переходе именно в Зенит( как и в любой клуб), а в том КАК это происходит. И его слова..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Будет очень смешно, когда после таких мерзких подписаний как Фернандес и Изидор, хехемон пролетит мимо чемпионства. Всé к этому идéт.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ SMART789
Переход из Локомотива в ФК Зенит не повышение?
я не о повышении, Изидор саботирует контракт в РЖД
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Соловей Газпрома запел. Вдруг дедушка Миллер услышит и, дай бог, отсыпет денежек на старость)) По гамбургскому счету, Изидор, с такой позицией, никому в бок не упёрся. Но Газпром пусть берёт. Поржем хоть, глядя на конкурентную борьбу между ним и Сергеевым))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Украинский
Может причина в Дзюбе?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
مختار موسى حاجييف
Ответ Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
реально зачем эти принципы?? если игрок не легенда клуба.
зачем ему играть в середняке, если может делать это в лучшем клубе и за большие деньги.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Михайлович
Ответ Bartez1986
давайте просто примем тот факт, что 99,9 процентам футболистов насрать на клубные принципы и они будут играть там, где больше предложат
Ну как и любому человеку в других профессиях
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ Максим Шпилёв
Ну а в чём он не прав? Верен своему клубу.
А слово справедливость, честь и т.д известны?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий