Массимо Каррера: «Я был кандидатом на пост тренера «Ювентуса», но потом они выбрали другого»
Массимо Каррера заявил, что был кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».
– Осенью прошлого года иностранные СМИ писали, что вы могли возглавить «Ювентус». Насколько это близко к правде?
– Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло.
– Рауль Рианчо тогда сказал, что вы привели бы «Ювентус» к чемпионству. Считаете Рианчо хорошим тренером?
– Да, Рауль – хороший специалист. На самом деле, он был отличным помощником в «Спартаке», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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