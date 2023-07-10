Массимо Каррера: «Я был кандидатом на пост тренера «Ювентуса», но потом они выбрали другого»

Теги Спартак Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Рауль Рианчо Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера заявил, что был кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».

– Осенью прошлого года иностранные СМИ писали, что вы могли возглавить «Ювентус». Насколько это близко к правде?

– Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло.

Рауль Рианчо тогда сказал, что вы привели бы «Ювентус» к чемпионству. Считаете Рианчо хорошим тренером?

– Да, Рауль – хороший специалист. На самом деле, он был отличным помощником в «Спартаке», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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17 комментариев

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Bartez1986
при всем уважении к Массимо, ну какой Ювентус? за титул в Спартаке спасибо, но там много чего сошлось. А больше нигде успехов и не было. Так что очень сомнительно. Ну разве что у Ювентуса был список из 957 человек с Григоряном, Гершковичем и Талалаевым
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Ебздрогыч
Сапогов: меня хотел купить «Ювентус», но потом они выбрали другого
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Dmitry Orlov
"Щас Милан интересуется. Я пока отказался. Условия не устраивают" (с) И. Гамула
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Narek Nazaryan
Все сейчас так стебутся, как-будто сейчас тренер Юве Гвардиола. А на самом деле нынешний тренер как минимум не лучше Карерры Я бы даже сказал намного хуже
+3
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Давид Кочинян
Он в сезоне-2012/13 уже был тренером «Ювентуса», набил стату 7 побед и 2 ничьих в 9 матчах, взял Суперкубок Италии, а в комментах один глум. Ну что за менталитет у людей, а?! 😕
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Spartakus1984
Ответ Bartez1986
при всем уважении к Массимо, ну какой Ювентус? за титул в Спартаке спасибо, но там много чего сошлось. А больше нигде успехов и не было. Так что очень сомнительно. Ну разве что у Ювентуса был список из 957 человек с Григоряном, Гершковичем и Талалаевым
А где у него должно было пойти?ДУмаешь Гвардиолла из клуба серии B что то толковое сделал?
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Stanislav Cherchesov
Сейчас лучше кого угодно пробовать, но не оставлять Аллегри. В игре полная бесперспектива, по игроками также лидеры хотят уйти.
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Алексей Иванов
в любом случае, удачи в дальнейшей карьере, Массимо!!!
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Kubinec_
сейчас даже хз кто лучше был бы ) аллегри 3 года без трофеев шок.
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Narek Nazaryan
Все сейчас так стебутся, как-будто сейчас тренер Юве Гвардиола. А на самом деле нынешний тренер как минимум не лучше Карерры Я бы даже сказал намного лучше
0
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Игорь Пичугин
Понимаю тебя Массимо! Вот и с Александром Мостовым также, уже давно должен тренировать Спартак, а берут всяких Абаскалей.
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Spartakus1984
Не думаю что к прмиеру Пирло силь нее тренер чем Каррера,хотя не помешало ему это тренировать Ювентус,часто выбирают больше за имя все таки.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Ебздрогыч
Сапогов: меня хотел купить «Ювентус», но потом они выбрали другого
Сапогов: Отосланный диск с моими голами просто факс зажевал)
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