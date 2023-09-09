Гаджиев считает, что «Динамо» Махачкала готово бороться за зону стыковых матчей: «Точно так же, как и еще десять команд»

Теги Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Сулейман Керимов Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев оценил шансы «Динамо» Махачкала занять 3-4-е место в Первой лиге.

После 8 туров дагестанцы занимают 7-ю строчку в таблице

– Действительно ли Керимов может стать спонсором «Динамо»?

– Все может быть, мир таков, но у меня такой информации нет.

– До закрытия окна приобретения еще планируете?

– Наверное, уже нет. Если только не возникнет какой-то неожиданный вариант. Стабильность состава уже сложилась. Селекция — постоянная работа, и здесь варианты могут возникать вне зависимости от сроков трансферного периода, мы руку на пульсе держим.

Если появится кто-то, кто нам интересен и кого мы сможем приобрести, то сделаем это. Надо понимать, что мы никого не покупаем, у нас нет денег на трансферы. Ориентируемся на бесплатных, либо кого можно взять в аренду без пролонгации, то есть подготовили игрока — вернули.

– Нынешний состав, по-вашему, готов бороться за зону стыковых матчей?

– Да, я считаю, бороться готовы. Точно так же, как и еще десять команд, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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2 комментария

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vzi
По игре в последних турах - вполне способны на топ-4. Но турнир ровный, матчи не предсказуемые. Про 10 команд верно подмечено.
+2
0
+2
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Хан Сахан
Керимов уже был спонсором Анжи, итог мы знаем. Наигрался и кинул клуб, который перестал существовать. У Динамо только-только начало вырисовываться и это без всяких дорогущих трансферов. Руки прочь!
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